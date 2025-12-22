Kocsis Máté: Hogy tessék? + videó

bíróKocsis MátéTisza PártMagyar Péter

Magyar Péter újabb hajmeresztő hamis állítására világított rá a közösségi oldalán közzétett rövid, de annál beszédesebb videóban Kocsis Máté. „Hogy tessék?” – kommentálta a Fidesz parlameti frakcióvezetője azt, hogy a Tisza-vezér a pártjával szimpatizáló bírákat hitelesnek nevezte.

„Hogy tessék?” – írta a Facebook-oldalán a rövid, de sokatmondó videóhoz Kocsis Máté. 

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője által közzétett felvételen Magyar Péter arról szónokol, hogy a pártjában „rengeteg hiteles ember lesz” , akikkel összefogva majd át tudnak menni „a propaganda falán”. 

Ők olyan háziorvosok, olyan bírók, olyan közgazdászok, olyan vállalkozók, olyan tanárok, olyan buszsofőrök lesznek…

 – mondja a Tisza-vezér. 

A bírókra tett kijelentése nyilvánvalóan hamis annak fényében, hogy – amint arról hírt adtunk – a Tisza Párt elnöke betiltatná a Borsnak azt a különszámát, amely a baloldali megszorítócsomagról írt, ráadásul felmerült annak gyanúja, hogy az eljáró bíró Tisza-szimpatizáns. 

