Kocsis Máté: Hogy tessék? + videó

„Hogy tessék?” – írta a Facebook-oldalán a rövid, de sokatmondó videóhoz Kocsis Máté.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án

Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője által közzétett felvételen Magyar Péter arról szónokol, hogy a pártjában „rengeteg hiteles ember lesz” , akikkel összefogva majd át tudnak menni „a propaganda falán”.

Ők olyan háziorvosok, olyan bírók, olyan közgazdászok, olyan vállalkozók, olyan tanárok, olyan buszsofőrök lesznek…

– mondja a Tisza-vezér.

A bírókra tett kijelentése nyilvánvalóan hamis annak fényében, hogy – amint arról hírt adtunk – a Tisza Párt elnöke betiltatná a Borsnak azt a különszámát, amely a baloldali megszorítócsomagról írt, ráadásul felmerült annak gyanúja, hogy az eljáró bíró Tisza-szimpatizáns.