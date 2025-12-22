Kocsis Máté: Hogy tessék? + videó

„Hogy tessék?” – írta a Facebook-oldalán a rövid, de sokatmondó videóhoz Kocsis Máté.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője által közzétett felvételen Magyar Péter arról szónokol, hogy a pártjában „rengeteg hiteles ember lesz” , akikkel összefogva majd át tudnak menni „a propaganda falán”.
Ők olyan háziorvosok, olyan bírók, olyan közgazdászok, olyan vállalkozók, olyan tanárok, olyan buszsofőrök lesznek…
– mondja a Tisza-vezér.
A bírókra tett kijelentése nyilvánvalóan hamis annak fényében, hogy – amint arról hírt adtunk – a Tisza Párt elnöke betiltatná a Borsnak azt a különszámát, amely a baloldali megszorítócsomagról írt, ráadásul felmerült annak gyanúja, hogy az eljáró bíró Tisza-szimpatizáns.
