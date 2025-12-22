Bezárt német gyárak: ez a magyaroknak is fáj, de közben lehet, hogy ez a mi sztorink kezdete

Ha van európai gazdaság, amelytől Magyarország reflexből „felveszi a pulzust”, az Németország. Amikor ott pörög a gép, itt is jobban cseng a kassza – amikor viszont ott akadozik a termelés, nálunk is hamar megérkezik a hideg zuhany, főleg az autóipari csatornákon.

Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója szerint, a Németországban megszűnő kapacitások áthelyezése üzleti lehetőséget jelent a régió és Magyarország számára

Fotó: Vémi Zoltán

A Magyar Nemzet több alkalommal is írt arról, hogy a német GDP még ha papíron minimálisan nő is, a részletekben már bőven látszik a szenvedés: 2024 harmadik negyedévében éves összevetésben 0,1 százalék volt a növekedés, de ár- és naptárhatással kiigazítva –0,3 százalék jött ki, miközben a beruházások is visszaestek, például a berendezésberuházások 5,7 százalékkal.

A német miatt a magyar ipar is lassít

A „németek köhögnek – mi csuklunk” mondás most is ül. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, 2024 novemberében (naptárhatástól megtisztítva) a magyar ipari termelés volumene 2,9 százalékkal csökkent éves alapon, havi alapon pedig 1,6 százalékkal. Vagyis a magyar ipar nehezen tud függetlenedni a német konjunktúrától, különösen az autóiparon keresztül.

Na de itt jön a fordulat: miközben ez nyilván nem jó hír, üzleti lehetőség is lehet

– és pontosan erről beszélt a Világgazdaságnak Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója.

Bezárt gyárak Európában? Magyar szemmel ez akár főnyeremény is lehet

Jeránek szerint az „akár Németországban megszűnő kapacitások” áthelyezése komoly lehetőség a régiónak és Magyarországnak, és a Siemensnél konkrét szolgáltatás is van arra, hogy az üzemek és berendezések áttelepítése minél gyorsabban menjen. Közben emlékeztet: a német gazdaság évtizedekig segítette a magyar fejlődést, és Németország ma is a legnagyobb exportpiacunk. Vagyis: ha Németország bajban van, az fáj – de ha közben bizonyos kapacitások „költözni” kezdenek, akkor nekünk érdemes ott állni a peronon, bőrönddel a kezünkben.

Miért gondolkodik a német cégek egy része a lelépésen?

A DIHK-felmérés alapján korábban arról is írtunk, hogy tíz ipari vállalatból négy fontolgatja a németországi termelés korlátozását vagy az ország elhagyását, és a bizonytalanság egyik fő oka a magas energiaár. A cikk szerint az ipari vállalatok 37 százaléka gondolkodik külföldre vitelben, a magas villamosenergia-költségű ipari cégeknél pedig ez 45 százalék.