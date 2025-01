A német gazdaság fékezi a magyar ipart

Tavaly novemberben az ipari termelés volumene naptárhatástól megtisztítva az előző év azonos időszakához képest 2,9 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 1,6 százalékkal csökkent – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataiból.

A hazai ipar teljesítményét külső tényezők húzzák vissza: a magyar gazdaság nem tudja magát függetleníteni Németország politikai és gazdasági válságának – elsősörben az autóiparon keresztül érkező – negatív hatásásaitól – jegyzi meg a Nemzetgazdasági Minisztérium az adatokra reagáló közleményében.

Hozzáteszik: ugyanakkor pozitívumként értékelhető, hogy egyre többen szorgalmazzák az elektromos autózás uniós szintű támogatását, köztük Olaf Scholz német kancellár, és Markus Söder bajor miniszterelnök.

A közleményben a tárca hangsúlyozza: a magyar gazdaság fundamentumai stabilak és jól teljesítenek: 4,7 millióan dolgoznak, miközben 2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére emelkedett.

Több mint egy éve folyamatosan nőnek a reálbérek és dinamikusan bővül a kiskereskedelmi forgalom. Mindezek mellett tavaly a hazai turizmus is egyre kiemelkedőbb teljesítményt nyújtott. 2024 első 11 hónapjában 10,7 százalékkal több vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, mint 2023 azonos időszakában, míg a vendégéjszakák száma 5,6 százalékkal nőtt.

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy fellendítse a hazai ipar teljesítményét – teszik hozzá. Ehhez járul hozzá a kormány családok és vállalkozások segítését célzó, 21 intézkedésből álló új Gazdaságpolitikai akcióterve is. A kormány az akcióterv részeként megvalósuló Demján Sándor-program keretében 1400 milliárd forintnyi forrással, többek között kedvezményes hitelekkel és egy százmilliárd forintos tőkeprogrammal támogatja a hazai kkv-k termelékenységének növelését, ezáltal pedig a magyarországi ipar teljesítményének helyreállítását. A közeljövőben megvalósuló gigaberuházások, mint a CATL, a BYD, a BMW, a SEMCORP, vagy az EcoPro új lendületet adhatnak az iparnak, emellett kulcsszerepet játszhatnak a gazdaság növekedésében – jelezte a tárca.

Az ipar esetében a legnagyobb problémát továbbra is a külső kereslet gyengélkedése jelenti, amely negatívan hat az exportorientált hazai feldolgozóipari termelésre. Ezzel együtt a belső kereslet se tud teljes mértékben még húzóerőt jelenteni, a gazdasági szereplők óvatossága nyomán az csak fokozatosan áll helyre. Ez is látható abban, hogy habár részletes ágazati adatok még nem érhetők el, a KSH is kiemeli, hogy az alágak döntő többségében csökkent a termelés – kommentálta az adatokat Molnár Dániel. A Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője szerint a kilátásokkal kapcsolatban negatív, hogy továbbra sem mutatja a tartós kilábalás jeleit a német ipar.

Novemberben az új rendelések volumene 5,4 százalékkal csökkent a megelőző hónaphoz képest. Ebben ugyanakkor a nagy értékű rendelések elmaradása az egyéb járműgyártás ágazatban játszotta a legnagyobb szerepet, azok nélkül minimális, 0,2 százalékos bővülést mutattak az adatok. Sovány vigasznak tekinthető ezzel szemben, hogy a kevéssé volatilis, háromhavi rendelésállomány-változás 1,7 százalékos növekedést mutat.

Szintén csak óvatossággal értékelhető, hogy novemberben a várt fél százalék helyet másfél százalékkal nőtt az ipari termelés volumene, tekintve, hogy itt a háromhavi ráta 1,1 százalékos mérséklődést jelez. A német iparban az év második felétől lehet számítani fordulatra, azonban ehhez szükség van arra, hogy a politikai bizonytalanság is csökkenjen a legfontosabb külpiacunkon, és a gazdaságpolitika is kedvező irányba forduljon

– tette hozzá az elemző.

Előretekintve viszont lehet számítani az ipar fellendülésére. A kiskereskedelmi forgalom fokozatosan élénkül, miközben az idén elinduló kormányzati programok az építőipar felfutásán keresztül keresletet teremthetnek a feldolgozóipar széles rétegei számára, amelyet a külső kereslet javulása tovább támogathat. Emellett a nagyberuházások (CATL, BMW, BYD) az idei év során már fokozatosan termőre fordulnak, és habár a kapacitásaikat csak hosszabb távon érik el, az ipari termelést, illetve az exportot és így a GDP-t már az idei évben húzhatják – jelezte Molnár Dániel.