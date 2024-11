Német gazdaság: nem talál magára az unió legerősebb állama

Az előzetes becslésnél kevésbé nőtt a harmadik negyedévben a német bruttó hazai termék (GDP) a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis végleges adatokat tartalmazó pénteki jelentése alapján. Azaz: továbbra sem talál magára a német gazdaság.

Az előzetes várakozásoknál is kevésbé nőtt a német gazdaság

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP



Éves összehasonlításban a GDP 2024 harmadik negyedében 0,1 százalékkal magasabb volt, mint 2023 harmadik negyedévében, ár- és naptárhatástól megtisztítva azonban 0,3 százalékos csökkenés következett be, mivel egy munkanappal több állt rendelkezésre, mint az előző év azonos időszakában. Az előzetes becslés ár- és naptári kiigazítással még 0,2 százalékos éves csökkenést jelzett a harmadik negyedévre.

Visszaestek a befektetések is a harmadik negyedévben

Az első két negyedévhez hasonlóan 2024 harmadik negyedévében is jelentősen kevesebbet fektettek be, mint az előző év azonos negyedévében. Az árakkal kiigazítva a berendezésberuházások 5,7 százalékkal csökkentek, ami részben az új haszongépjárművek nyilvántartásba vétele bázishatásának tudható be.

Ezek 2023 harmadik negyedévében különösen erőteljesen emelkedtek, mivel 2023. szeptember 1-jén lejárt az elektromos haszongépjárművek kereskedelmi forgalomba helyezéséhez nyújtott állami támogatás.

Az építőipari beruházások 2,6 százalékkal csökkentek árfolyamhatással kiigazítva. Ezen belül a lakásépítés jelentősen gyengébben alakult, mint a nem lakáscélú építkezések. Ezzel szemben a fogyasztási kiadások összességében növekedést mutattak az előző év azonos negyedévéhez képest, 0,8 százalékkal emelkedtek árfolyamhatástól megtisztítva. Míg a magánfogyasztás csak kismértékben emelkedett az előző év azonos időszakához képest, 0,1 százalékkal, addig a kormányzati fogyasztás jelentősen, 2,5 százalékkal nőtt – ismertette a távirati iroda.

Kevesebb árut exportált a német gazdaság

A harmadik negyedévben árkiigazítással 0,3 százalékkal kevesebb árut és szolgáltatást exportált Németország külföldre, mint egy évvel korábban. A 0,6 százalékkal csökkenő áruexportot, különösen a gépek, adatfeldolgozó berendezések és fémtermékek esetében, ellensúlyozta a szolgáltatások kivitelének 1,0 százalékos növekedése, ami elsősorban a távközlési és az információs szolgáltatások területén elért bevételnövekedésnek volt köszönhető.

Az import viszont ugyanebben az időszakban összességében 1,2 százalékkal nőtt. Míg az árubehozatal – beleértve a gépkocsikat és autóalkatrészeket, valamint a gépeket – 0,3 százalékkal csökkent, a szolgáltatások behozatala jelentősen, 4,4 százalékkal nőtt. A növekedés elsősorban

a szállítási szolgáltatásokra fordított magasabb kiadásoknak

és a szellemitulajdon-használat magasabb díjainak köszönhető.

A szolgáltatási ágazatok 2024 harmadik negyedévében 1,1 százalékkal tudták növelni gazdasági teljesítményüket 2023 harmadik negyedévéhez képest. A pénzügyi és biztosítási szolgáltatók kivételével, ahol 0,5 százalék volt a csökkenés, valamennyi kapcsolódó ágazat növekedést könyvelhetett el, különösen az információ és kommunikáció (2,5 százalék), valamint a közszolgáltatók, oktatás és egészségügy (2,3 százalék) növekedett erőteljesen.