Huszonöten maradtak: vajon ki lép Lamine Yamal nyomdokába?

Nyilvánosságra hozták a 2025-ös Golden Boy-díj jelöltjeinek rövidített listáját, amin az európai futball huszonöt legjobb 21 év alatti játékosa szerepel. A díjat tavaly a Barcelona sztárja, Lamine Yamal nyerte. Mutatjuk, hogy idén kik közül kerülhet ki a Golden Boy-díj győztes.

Tóth Norbert
2025. 10. 16. 8:41
Huszonöt fő van még versenyben a Golden Boy-díjért.
Lamine Yamal után Desiré Doué nyerheti a Golden Boy-díjat. (Fotó: JOSEP LAGO/AFP)
A Golden Boy-díjat az olasz Tuttosport alapította 2003-ban, és minden évben annak a 21 éven aluli játékosnak ítélik oda, aki a legkimagaslóbb teljesítményt nyújtotta Európában. Elsősorban a pályán nyújtott teljesítmény számít, amit a játékidő és az adott játékos csapatának erőssége alapján vesznek figyelembe. Emellett természetesen a válogatottban elért eredmények is nyomnak a latba. A listát minden évben rangos szakújságírók állítják össze, és a szavazási rendszer alapján havonta húsz név kerül le róla, így alakult ki októberre húszfős mezőny (plusz az öt extra opció). Az elmúlt öt évben három Barcelona játékos (Pedri 2021-ben, Gavi 2022-ben és Lamine Yamal 2024-ben) végzett az első helyen.

Huszonöt fő van még versenyben a Golden Boy-díjért.
Érdekesség, hogy a Golden Boy-díjat kapus még sosem nyerte, védő is csak egyszer: Matthijs de Ligt 2018-ban (Fotó: AFP/Fabio Ferrari)

 

Golden Boy-díj: huszonöt játékos reménykedhet még

Huszonöt jelölt maradt, akik tizenhárom különböző nemzetet, és tizenhat klubot képviselnek. Franciaország öt, Anglia négy játékost ad a listára. A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és a Real Madrid kötelékéből egyaránt hárman pályáznak a díjra. A bajnokságok közül a Premier League viszi a prímet kilencen fővel.

Úgy jön ki a huszonöt fő, hogy a húszra csökkent lista mellett a Tuttosport szerkesztősége öt Wild Card játékost is megnevezett . Így Jobe Bellingham, Rodrigo Mora és Giovanni Leoni, Francesco Pio Esposito és Aleksandar Stankovic is versenyben van még. A Dortmund középpályása akár a testvére nyomdokaiba léphetne, ugyanis Jude Bellingham 2023-ban megnyerte a Golden Boy-díjat.

2025-ös Golden Boy, 25-ös lista:

  • Pau Cubarsi (Barcelona, Spanyolország)
  • Desire Doue (Paris Saint-Germain, Franciország)
  • Dean Huijsen (Real Madrid, Spanyolország)
  • Kenan Yildiz (Juventus, Törökország)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Anglia)
  • Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain, Franciaország)
  • Arda Guler (Real Madrid, Törökország)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid, Argentína)
  • Ethan Nwaneri (Arsenal)
  • Jorrel Hato (Chelsea, Hollandia)
  • Geovany Quenda (Sporting CP)
  • Estevao (Chelsea, Brazília)
  • Leny Yoro (Manchester United)
  • Senny Mayulu (Paris Saint-Germain)
  • Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
  • Nico O’Reilly (Manchester City, Anglia)
  • Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen, Marokkó)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • Giovanni Leoni (Liverpool)
  • Victor Froholdt (Porto, Dánia)
  • Lucas Bergvall (Tottenham, Svédország)
  • Francesco Pio Esposito (Inter, Olaszország)
  • Archie Gray (Tottenham)
  • Mamadou Sarr (Chelsea, Strasbourg)
  • Aleksandar Stankovic (Club Brugge, Szerbia)

 

Ki a díj legnagyobb esélyese?

A Paris Saint-Germain csillagát, Désiré Douét tartják a 2025-ös Golden Boy-díj legnagyobb esélyesének. A francia szélső Bajnokok Ligáját és bajnokságot is nyert a PSG-vel az előző idényben.

Doué legutóbb Yamal mögött a második lett a France Football által alapított Kopa-díj szavazásán, ahol szintén a legjobb 21 éven aluliak teljesítményét értékelik. Hogyha Doué nyer, Ő lenne a harmadik francia játékos tíz éven belül, aki elhódítja a Golden Boy-díjat, amit 2015-ben Anthony Martialnak, 2017-ben Kylan Mbappénak ítélték oda. Emellett Franciaország beelőzné az eddig szintén három győztest adó Angliát, Spanyolország öt győzelemmel vezet.

Doué a díj legnagyobb várományosa.
Désiré Douénak ezúttal nem kell Yamaltól tartania (Fotó: AFP/NurPhoto/Mateusz Birecki)

 

Pécsi Ármin és Dárdai Bence is jelölt volt

A két magyar labdarúgó a Golden Boy-díj százfős előzetes listáján még szerepelt, azonban a többszöri szűkítés után már nem találkozhatunk a nevükkel.

A Wolfsburg középpályása, Dárdai Bence a lista 72. helyén szerepelt korábban. Míg a Liverpool kapusa, Pécsi Ármin a 47. helyet foglalta el, ami önmagában is figyelemre méltó, de még nagyobb súlyú abból a szempontból, hogy a listán rajta kívül csak két további hálóőr szerepelt. A francia Guillaume Restes (Toulouse) és a belga Mike Penders (Genk) szintén kiesett már.

 

Hol van Lamine Yamal?

A Barcelona szupersztárját pusztán azért nem jelölték, mert 2024-ben már megnyerte a díjat. A Golden Boy-díj 2003-as megalapítás óta az a szabály, hogy egy játékos sem nyerheti meg kétszer, minden évben új győztest hirdetnek. Lamine Yamal feltehetőn már amúgy is azért hajt, hogy megszerezze első Aranylabdáját.

 

