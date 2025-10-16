Huszonöten maradtak: vajon ki lép Lamine Yamal nyomdokába?

A Golden Boy-díjat az olasz Tuttosport alapította 2003-ban, és minden évben annak a 21 éven aluli játékosnak ítélik oda, aki a legkimagaslóbb teljesítményt nyújtotta Európában. Elsősorban a pályán nyújtott teljesítmény számít, amit a játékidő és az adott játékos csapatának erőssége alapján vesznek figyelembe. Emellett természetesen a válogatottban elért eredmények is nyomnak a latba. A listát minden évben rangos szakújságírók állítják össze, és a szavazási rendszer alapján havonta húsz név kerül le róla, így alakult ki októberre húszfős mezőny (plusz az öt extra opció). Az elmúlt öt évben három Barcelona játékos (Pedri 2021-ben, Gavi 2022-ben és Lamine Yamal 2024-ben) végzett az első helyen.
Golden Boy-díj: huszonöt játékos reménykedhet még
Huszonöt jelölt maradt, akik tizenhárom különböző nemzetet, és tizenhat klubot képviselnek. Franciaország öt, Anglia négy játékost ad a listára. A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és a Real Madrid kötelékéből egyaránt hárman pályáznak a díjra. A bajnokságok közül a Premier League viszi a prímet kilencen fővel.
Úgy jön ki a huszonöt fő, hogy a húszra csökkent lista mellett a Tuttosport szerkesztősége öt Wild Card játékost is megnevezett . Így Jobe Bellingham, Rodrigo Mora és Giovanni Leoni, Francesco Pio Esposito és Aleksandar Stankovic is versenyben van még. A Dortmund középpályása akár a testvére nyomdokaiba léphetne, ugyanis Jude Bellingham 2023-ban megnyerte a Golden Boy-díjat.
2025-ös Golden Boy, 25-ös lista:
Ki a díj legnagyobb esélyese?
A Paris Saint-Germain csillagát, Désiré Douét tartják a 2025-ös Golden Boy-díj legnagyobb esélyesének. A francia szélső Bajnokok Ligáját és bajnokságot is nyert a PSG-vel az előző idényben.
Doué legutóbb Yamal mögött a második lett a France Football által alapított Kopa-díj szavazásán, ahol szintén a legjobb 21 éven aluliak teljesítményét értékelik. Hogyha Doué nyer, Ő lenne a harmadik francia játékos tíz éven belül, aki elhódítja a Golden Boy-díjat, amit 2015-ben Anthony Martialnak, 2017-ben Kylan Mbappénak ítélték oda. Emellett Franciaország beelőzné az eddig szintén három győztest adó Angliát, Spanyolország öt győzelemmel vezet.