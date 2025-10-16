Huszonöten maradtak: vajon ki lép Lamine Yamal nyomdokába?

A Golden Boy-díjat az olasz Tuttosport alapította 2003-ban, és minden évben annak a 21 éven aluli játékosnak ítélik oda, aki a legkimagaslóbb teljesítményt nyújtotta Európában. Elsősorban a pályán nyújtott teljesítmény számít, amit a játékidő és az adott játékos csapatának erőssége alapján vesznek figyelembe. Emellett természetesen a válogatottban elért eredmények is nyomnak a latba. A listát minden évben rangos szakújságírók állítják össze, és a szavazási rendszer alapján havonta húsz név kerül le róla, így alakult ki októberre húszfős mezőny (plusz az öt extra opció). Az elmúlt öt évben három Barcelona játékos (Pedri 2021-ben, Gavi 2022-ben és Lamine Yamal 2024-ben) végzett az első helyen.

Érdekesség, hogy a Golden Boy-díjat kapus még sosem nyerte, védő is csak egyszer: Matthijs de Ligt 2018-ban (Fotó: AFP/Fabio Ferrari)

Golden Boy-díj: huszonöt játékos reménykedhet még

Huszonöt jelölt maradt, akik tizenhárom különböző nemzetet, és tizenhat klubot képviselnek. Franciaország öt, Anglia négy játékost ad a listára. A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain és a Real Madrid kötelékéből egyaránt hárman pályáznak a díjra. A bajnokságok közül a Premier League viszi a prímet kilencen fővel.

Úgy jön ki a huszonöt fő, hogy a húszra csökkent lista mellett a Tuttosport szerkesztősége öt Wild Card játékost is megnevezett . Így Jobe Bellingham, Rodrigo Mora és Giovanni Leoni, Francesco Pio Esposito és Aleksandar Stankovic is versenyben van még. A Dortmund középpályása akár a testvére nyomdokaiba léphetne, ugyanis Jude Bellingham 2023-ban megnyerte a Golden Boy-díjat.

2025-ös Golden Boy, 25-ös lista: Pau Cubarsi (Barcelona, Spanyolország)

Desire Doue (Paris Saint-Germain, Franciország)

Dean Huijsen (Real Madrid, Spanyolország)

Kenan Yildiz (Juventus, Törökország)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Anglia)

Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain, Franciaország)

Arda Guler (Real Madrid, Törökország)

Franco Mastantuono (Real Madrid, Argentína)

Ethan Nwaneri (Arsenal)

Jorrel Hato (Chelsea, Hollandia)

Geovany Quenda (Sporting CP)

Estevao (Chelsea, Brazília)

Leny Yoro (Manchester United)

Senny Mayulu (Paris Saint-Germain)

Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

Nico O’Reilly (Manchester City, Anglia)

Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen, Marokkó)

Rodrigo Mora (Porto)

Giovanni Leoni (Liverpool)

Victor Froholdt (Porto, Dánia)

Lucas Bergvall (Tottenham, Svédország)

Francesco Pio Esposito (Inter, Olaszország)

Archie Gray (Tottenham)

Mamadou Sarr (Chelsea, Strasbourg)

Aleksandar Stankovic (Club Brugge, Szerbia)

Ki a díj legnagyobb esélyese?

A Paris Saint-Germain csillagát, Désiré Douét tartják a 2025-ös Golden Boy-díj legnagyobb esélyesének. A francia szélső Bajnokok Ligáját és bajnokságot is nyert a PSG-vel az előző idényben.

Doué legutóbb Yamal mögött a második lett a France Football által alapított Kopa-díj szavazásán, ahol szintén a legjobb 21 éven aluliak teljesítményét értékelik. Hogyha Doué nyer, Ő lenne a harmadik francia játékos tíz éven belül, aki elhódítja a Golden Boy-díjat, amit 2015-ben Anthony Martialnak, 2017-ben Kylan Mbappénak ítélték oda. Emellett Franciaország beelőzné az eddig szintén három győztest adó Angliát, Spanyolország öt győzelemmel vezet.