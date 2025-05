Yamal mellé került, Szoboszlai útját járja az NB I egyik legnagyobb tehetsége

Történelmi pillanatot élhet meg a magyar labdarúgás, mivel Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia hálóőre bekerült a Golden Boy-díj százfős előzetes listájára. A díjat az olasz Tuttosport alapította 2003-ban, és minden évben annak a 21 éven aluli játékosnak ítélik oda, aki Európában kimagasló teljesítményt nyújtott. A listát idén is rangos szakújságírók állították össze, és a szavazási rendszer alapján minden hónapban húsz név kerül le róla, mígnem októberre kialakul a végső, húszfős mezőny.

Pécsi Ármint, a Puskás Akadémia játékosát nagy megtiszteltetés érte. Fotó: Facebook/Puskás Akadémia

Pécsi Ármin is jelölt a legjobbak között

Pécsi Ármin – akit korábban a Sporttudományok Nemzetközi Központja is a legnagyobb tehetségek közé sorolt – jelenleg a 47. helyet foglalja el, ami önmagában is figyelemre méltó, de még nagyobb súlyt ad szereplésének, hogy a listán rajta kívül csak két további kapus, a francia Guillaume Restes (Toulouse) és a belga Mike Penders (Genk) szerepel, így akár a kontinens legtehetségesebb fiatal hálóőrének is megválaszthatják.

A Puskás Akadémia hivatalos honlapján számolt be a sikerről, méltatva a 21 éves játékos idénybeli teljesítményét: Pécsi alapember volt az NB I idei ezüstérmes csapatában, harminc mérkőzésen védett, és kilenc alkalommal kapott gól nélkül zárt. Nemcsak a klub, hanem az U21-es magyar válogatott is számíthatott rá az elmúlt időszakban.

A válogatott hálóőr nem csupán a negyedik magyar jelölt a díj történetében – Koman Vladimir, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után –, hanem az első, aki az NB I-ből került be a rangos mezőnybe, amelynek élén a Barcelona csillaga, Lamine Yamal szerepel.