A görög miniszterelnök és az FTC légiósa sem hagyta szó nélkül a magyarok legyőzését

Amint arról beszámoltunk, női vízilabda-válogatottunk ezüstérmes lett a szingapúri világbajnokságon, amelynek szerdai döntőjében 12-9-es vereséget szenvedett a görög csapattól. A végig kiválóan védekező görögök a második negyed elejére négy góllal elhúztak, és innentől kezdve már nem is engedték ki a kezükből a győzelmet. A görögök történetük második világbajnoki címét ünnepelhették, előzőleg 2011-ben Sanghajban diadalmaskodtak. A döntő után a görög miniszterelnök, Kiriákosz Micotákisz is gratulált válogatott hatalmas sikeréhez: most Elefteria Plevritu és csapattársai a vízilabda királynői.

A görög vízilabda nagy sikere Kiriakosz Micotakisz miniszterelnököt is posztolásra késztette Forrás: X

„Görögország a világ tetején! Gratulálok a női pólóválogatottnak a szingapúri világbajnokságon elért aranyérméhez! Örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket ez a siker!” – írta a kormányfő az X-en.

A Plevritu nővérek és a vízilabda

A görög válogatott erőssége a 28 éves Elefteria Plevritu, aki a Ferencváros játékosa, a döntőben csapatkapitányként egy gólt szerzett, és a húgával együtt lett világbajnok, hiszen az egy évvel fiatalabb Vasziliki Plevritu is ott van a csapatban, és a mieink ellen ő most kétszer volt eredményes. (Korábban a harmadik testvér, a most 30 éves Margarita Plevritu is a válogatott tagja volt.)

– Tudtam, szuper csapat vagyunk, és megcsináltuk! – ezek voltak Elefteria Plevritu első nyilatkozatának első szavai a döntő után. – Nincsenek szavaim az érzéseim leírására, annyira boldog és büszke vagyok a csapatunkra. Megérdemeltük, hogy megnyertük a a vb-döntőt, mert nagyszerű csapat vagyunk. Én a kezdetektől fogva tudtam, volt egy előérzetem, hogy nyerhetünk. Amikor az első edzésünkre jöttünk, a rendezők tesztelték az eredményjelzőt, és az láttuk kiírva, hogy Görögország a világbajnok. Aki ezt kiírta, tudott valamit! – jegyezte meg mosolygva Elefteria Plevritu, aki az Instagram-oldalára már friss fotókat is töltött fel.