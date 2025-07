Az aranyéremért játszik a magyar válogatott a világbajnokságon (kezdés: 15.35)

1994-ben és 2005-ben nyerték meg a világbajnokságot Stieber Mercedeszék, a két évtizeddel ezelőtti, montréali győzelem óta pedig kétszer jutottak el a döntőig az utódok, de 2022-ben és 2024-ben is alulmaradtak az Egyesült Államokkal szemben. Női-vízilabdaválogatottunk 2007-től számítva tíz nekifutásból – a 2013-as barcelonai bronzot is beleszámítva – mindössze háromszor szerzett érmet, ugyanakkor a mélypontokat jelentő 9. helyek távoli emlékek. Görögország egyetlen alkalommal jutott el a döntőig világbajnokságon, 2011-ben meg is nyerte.

A kemény védekezés a csoportrangadón sikerre vezetett női-vízilabdaválogatottunknak Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó