Felsejlett a történelmi kudarc lehetősége, drámai végjátékot hozott a görögök elleni rangadó

Kellemes emlékekkel ugorhattak a medencébe a magyar lányok, akik két hete 20-11-re kiütötték a görögöket a margitszigeti vízilabda felkészülési tornán. Azért az is ott motoszkálhatott a fejekben, hogy a világkupában kétszer is néggyel kaptak ki Leimeter Dóráék a riválistól, amely épp Cseh Sándor csapata ellen nyerte meg a vk-szuperdöntőt.

A 10. világbajnokságán szereplő Keszthelyi Rita lett a magyar női vízilabda-válogatott vb-rekordere (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

Vegyes előjelek

A csoport másik mérkőzésén Japán 25-12-re elintézte Horvátországot, amivel jelezte, hogy nem lehet majd félvállról venni. Azért mégiscsak a magyar–görög számított a rangadónak, amely a kvartett elsőségéről volt hivatott dönteni. A görögöknél 4, a mieinknél 5 vb-újoncot nevezett a meccsre a szövetségi kapitány. Nálunk Cseh Sándor Szilágyi Dorottyának adott pihenőt,

a csapatkapitány Keszthelyi Rita rekordot jelentő 10. világbajnoki szereplését kezdte meg, ezzel utolérte a párizsi olimpiai után visszavonult Varga Dénest.

Az ellenfél a budapesti tesztmeccshez képest többek között a kapus Stamatopoulouval és a ferencvárosi átlövővel, Eleftheria Plevritouval „erősített”.

Döcögős kezdés, Neszmély-bravúrok

Izgulok vagy izgatott vagyok?

− tette fel a költői kérdést egyik újoncunk, a center Varró Eszter. Nem mindegy, hogy milyen lelki állapotban vetette bele magát a harcba Magyarország. Kimaradt emberelőnyünket követően a görögök megtalálták a center Maria Patrát, aki közelről vette be Neszmély Boglárka kapuját (0-1). A Fradi kapusa kisvártatva büntetőt hárított, ám Tricha szélről a hosszú sarokba pattintott lövésével szemben ő is tehetetlen volt (0-2).

Több mint 6 perc után – öt rontott lövést követően – született meg az első magyar gól, Varró Eszter pofozta be Garda forintos passzát (1-2).

Neszmély Boglárka két büntetőt is kivédett (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

Hektikus vízilabda

A második negyed elején Varró a kapunak háttal csavarta be az egyenlítő gólunkat (2-2). Neszmély Boglárka újabb ötméterest védett, Faragó fórból kapufát, Tricha balról kemény lövéssel, Santa jobbról ejtve gólt lőtt (2-4).

Időt kért Cseh Sándor, hiába lőttünk 15-öt már ekkor kapura, az irányzék, a koncentráció hibádzott.

A kapás-szélső Foteini Tricha bezzeg saját maga harmadik találatát is megszerezte (2-5). A védekezésben lemaradt Keszthelyi válaszul bevágott egy büntetőt, Garda Krisztina pedig végre átlőtte a blokkokat és a kapust, így a félidőre egyetlen gólosra csökkentettük a hátrányunkat.

Nagy roham és fordítás

Továbbra is küszködtünk, de mentünk előre, s a harmadik nyolc perc közepéhez közeledve Rybanska Natasa távoli bombagóljával 2-2 után újra utolértük az ellenfelet (5-5).

Ilyen, ha egy üzlet beindul: Vályi Vanda kacsázó labdáját a saját kapujába ütötte az egyébként jól védő görög kapus, először vezetett Magyarország (6-5).

Ráéreztek a lányok a gólszerzés ízére, Keszthelyi Rita távolról úgy köszönt be, hogy a bal kapufa tövéről vágódott be a hálóba a labdája (7-5). S hogy teljes legyen az örömünk, Rybanska centerből is betalált, 4-0-ra nyertük a negyedet, 8-5-re vezettünk az utolsó előtt.

Elherdált előny, végül siker

Ez nem indult jól, Patra a harmadik görög büntetőt már gólra váltotta, Neszmély érezte az irányt (8-6). A mi videó-challenge-ünket elvetették, az ellenfélét elfogadták, így újabb ötméterest lőhettek a görögök. Tricha nem hibázott (8-7). Garda Krisztina bődületesen nagy gólt ragasztott a léc alá (9-7), Tricha pillanatokon belül kétszer villant, a hatodik találata egyenlítést ért (9-9).

Keresetlen szavakkal nyugtázta az akciógólokat Cseh Sándor, majd rázta az öklét, amikor 1 perc 11 másodperccel a vége előtt a klubszinten Görögországban játszó Rybanska a harmadik gólját lőtte (10-9).

A meccs hőse, Neszmély Boglárka ziccert védett, a végén a léc segítette ki.

A magyar női vízilabda-válogatott 10-9-re legyőzte Görögországot, ezzel óriási lépést tett a csoportgyőzelem felé. Keszthelyi Ritáék legközelebb magyar idő szerint vasárnap hajnalban (4.35, tv: M4 Spor) Japán ellen ugranak medencébe.