Két évtizedes álom, két bukás a küszöbön – merre tart a vízilabdacsapatunk?

Folytatódnak a görög napok a lányok számára. Nem tengerparti nyaralásról van szó, hanem egy újabb komoly kihívásról a magyar női vízilabda-válogatottnak. Leimeter Dóráék idén már harmadszor ugranak a vízbe Görögország ellen, ezúttal a vizes világbajnokságon, a csoportkör első fordulójában. A pénteki (14.45, tv.: M4 Sport) mérkőzés gyakorlatilag arról dönt, melyik együttes nyeri a C jelű négyest, s jut tovább automatikusan a negyeddöntőbe.

A magyar női vízilabda-válogatott tagjai mosolyognak a szingapúri világbajnokság előtt (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

Kis vízilabdamatek

Egy vereség és egy győzelem a lányok eddigi mérlege Görögországgal szemben 2025-ben. A tavaszi világkupadöntőt négy góllal a hellének nyerték, június végén a Margitszigeten – Keszthelyi Ritával megerősödve – Magyarország aratott fölényes sikert (20-11). Hiba és önámítás lenne csak abból a felkészülési mérkőzésből kiindulni, de arra a játékra és megalkuvást nem tűrő hozzáállásra igenis lehet építeni a vb-meccsen is.

A japánok és a horvátok ellen kötelező a győzelem, ugyanakkor az ágrajz szerint a csoport második helye „jobban fizet”.

Másodikként – egy pluszmeccsel – az olasz vagy az ausztrál csapat jönne szembe a negyeddöntőben, csoportelsőként pedig minden bizonnyal szintén e kettő közül valamelyik, csak ebben az esetben a hátrébb végzett válogatott. Persze nyilván nem számolgatni kell, hanem folyamatosan fejlődni, s a vb második, legfontosabb szakaszára csúcsformába lendülni. Jellemző Rybanska Natasáék elszántságára, ha labdázni nem lehetett, székkel edzettek, no meg a világelithez tartozó amerikaiakkal.

Vezéráldozat

Cseh Sándor szövetségi kapitány jó előre jelezte: fiatalít, a három év múlva esedékes olimpiára építi a csapatát. A Párizsban 5. helyezett keretből továbbra is rendelkezésére áll a csapatkapitány, Keszthelyi Rita, valamint további hét játékos (Vályi, Leimeter, Garda, Faragó, Rybanska, Neszmély és Szilágyi).

Ugyanakkor a 15 utazó közé bekerültek az utánpótlás-világversenyeken remeklő reménységek. A kapus Torma Luca 18, az átlövő Hajdú Kata és a center Varró Eszter 19 esztendős.

Az anyai örömök elé néző klasszis kapusra, Magyari Aldára nem számíthatott, a rutinos Gurisatti Grétára viszont önszántából mondott le a 48 esztendős szakvezető. Az okokról semmit sem árultak el a felek, a Ferencváros – bő keretből kimaradt – kiválósága szűkszavúan kommentálta a csapathirdetést.

− A vízilabda iránti szenvedélyem továbbra is töretlen, és a válogatottságot sem mondtam le.

Ezúttal más szempontok érvényesültek, de tiszta szívből szurkolok a lányoknak. Hajrá, csajok! Hajrá, magyarok! − írta a 29 éves vízilabdázó.

Magasan van a léc

A magyar női vízilabda-válogatott kétszer nyert világbajnoki címet: Stieber Mercédeszék 1994-ben és 2005-ben álltak a dobogó legfelső fokán.

A két évtizeddel ezelőtti montréali győzelem óta kétszer jutottak el a döntőig az utódok, de 2022-ben és 2024-ben is alulmaradtak az amerikaiakkal szemben.

Ha ehhez azt is hozzá vesszük, hogy tíz nekifutásból – a 2013-as barcelonai bronzot is beleszámítva – mindössze háromszor szereztek érmet, akkor van hová előrelépni. Persze a mélypontokat jelentő 9. helyek távoli emlékek – ahogy egyre inkább a világbajnoki arany is az…