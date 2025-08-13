Gazdasági háttérországot épít a Tisza Párt a fővárosban

A Klímavédelmi Környezetvédelmi Bizottságba, amelynek elnöke Vitézy Dávid, a Tisza Párt külső bizottsági tagjaként bekerült Biczók Péter, aki korábban nagyon sok projekten dolgozott együtt Vitézy Dáviddal, és nagyon szoros kapcsolat volt közöttük az elmúlt években – mondta el lapunknak Gulyás Gergely Kristóf, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője. A politikus kiemelte,

Biczók Péter a Város és Mobilitás Intézet többségi tulajdonosa, ez a cég pedig olyan projekteket valósít meg, amelyeket egyébként Vitézy Dávid és a Tisza a közgyűlésben, illetve a bizottságban is szeret erőltetni. Ezek azok a lakosságellenes, forgalmi változásokat jelentő projektek, amik az asztalon jól néznek ki, viszont a budapestiek életét, mindennapjait megnehezíti.

Gulyás kijelentette, most a megvalósítás kapcsán merült fel az a történet, hogy Biczók Péter a hivatalos fővárosi e-mail-címéről megkereste az összes kerület polgármesterét, és egyeztetést kezdeményezett a kerületvezetőkkel, méghozzá annak érdekében, hogy az ő többségi tulajdonában álló cégnek, a Város és Mobilitás Intézetnek megrendeléseket tudjon generálni.

Ez már egy olyan összeférhetetlenség, ami miatt felmerül a kérdés, hogy miért is ül Biczók Péter a bizottságban. Egyértelművé kezd az válni, hogy a magánérdekeit kívánja egy közmegbízatásból eredő tisztséggel segíteni. Mindeközben pedig a pártjuk számára fontos anyagi háttérország megteremtésén dolgozik

– emelte ki a politikus. Gulyás Gergely Kristóf elmondta, ez a háttérország-építés egyébként már fellelhető volt korábban a Tisza budapesti működésében. Jó példa erre Bódis Kriszta elhelyezése a Szociális Közalapítványnál, Nagy Ervin beválasztása a Pro Cultura Hurbis Alapítványba, és a nagy fővárosi cégek vezérigazgatóinak lecserélése.

A Tisza Párt jelenleg akkora nyomást helyez a főváros vezetőire, hogy azokat rapportra rendelik be a Tisza frakcióirodájába. A Tisza Párt megpróbálja kiépíteni azt a gazdasági háttérországot, amiből a jövő évi kampányukat tervezik majd finanszírozni. Ebbe a folyamatba illik bele Biczó Péter mozgása is. Fontos kiemelni, hogy a cégben Biczók mellett kisebbségi tulajdonosként és ügyvezetőként szerepel Dalos Eszter is, aki nemcsak a Város és Mobilitás Intézetben aktív, hanem évek óta jelen van a baloldali kötődésű urbanisztikai és politikai tanácsadói körökben is

– zárta a beszélgetést Gulyás Gergely Kristóf.

