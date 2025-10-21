Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

„Cserényi Gyula is a Nemzetközi Űrállomásra készül. Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!” – reagált a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a hírre, mely szerint Magyarország újabb űrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra.

Mint arról már beszámoltunk, Szijjártó Péter külügyminiszter ma Washingtonban jelentette be, hogy Kapu Tibor után Cserényi Gyulát is feljuttatnák az űrbe. Cserényit is kiképezték, ő volt Kapu tartalékosa az előző küldetés idején.

– A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál. (…) Az Axiom-küldetés hatvan tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni. Ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el saját kutatási programja keretében, együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel – fejtette ki a külügyminiszter.

Borítókép: Cserényi Gyula és Kapu Tibor kutatóűrhajósok (Forrás: Hunor űrprogram)