Orbán Viktor: Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!

A miniszterelnök is reagált a friss hírre.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 18:19
Cserényi Gyula és Kapu Tibor kutatóűrhajósok.
Cserényi Gyula és Kapu Tibor kutatóűrhajósok. Forrás: HUNOR - Magyar Űrhajós Program
„Cserényi Gyula is a Nemzetközi Űrállomásra készül. Újabb kutatóűrhajós, újabb büszkeség!” – reagált a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a hírre, mely szerint Magyarország újabb űrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra. 

Mint arról már beszámoltunk, Szijjártó Péter külügyminiszter ma Washingtonban jelentette be, hogy Kapu Tibor után Cserényi Gyulát is feljuttatnák az űrbe. Cserényit is kiképezték, ő volt Kapu tartalékosa az előző küldetés idején. 

– A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál. (…) Az Axiom-küldetés hatvan tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni. Ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el saját kutatási programja keretében, együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel – fejtette ki a külügyminiszter. 

 

Borítókép: Cserényi Gyula és Kapu Tibor kutatóűrhajósok (Forrás: Hunor űrprogram)

