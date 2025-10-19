Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

Donald Trump pénteki, feszült hangulatú fehér házi találkozón arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború befejezésére, és figyelmeztette, hogy Vlagyimir Putyin azt mondta, „megsemmisíti” Ukrajnát, ha az nem fogadja el azokat. Azonban az ukrán elnök nem akarta tudomásul venni ezt, ezért a találkozó többször is „kiabálós vitává” fajult – állítják a kérdéssel tisztában lévő források a Financial Times beszámolója szerint.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Korábban beszámoltunk róla, hogy Zelenszkij azt akarta kikövetelni, hogy az Egyesült Államok szállítson Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat, de az amerikai elnök végül elutasította ezt.