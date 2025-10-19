Rendkívüli

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

Donald TrumpUkrajnaZelenszkij

Feszült hangulatúvá vált az ukrán elnök és Donald Trump pénteki találkozója. Zelenszkij, viselkedése miatt ismét idő előtt távozni kényszerült a Fehér Házból és a Trumppal közös sajtótájékoztató helyett végül az utcán találkozott a sajtó képviselőivel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 22:34
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban Fotó: BRYAN DOZIER Forrás: NurPhoto
Donald Trump pénteki, feszült hangulatú fehér házi találkozón arra kérte Volodimir Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború befejezésére, és figyelmeztette, hogy Vlagyimir Putyin azt mondta, „megsemmisíti” Ukrajnát, ha az nem fogadja el azokat. Azonban az ukrán elnök nem akarta tudomásul venni ezt, ezért a találkozó többször is „kiabálós vitává” fajult – állítják a kérdéssel tisztában lévő források a Financial Times beszámolója szerint.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Korábban beszámoltunk róla, hogy Zelenszkij azt akarta kikövetelni, hogy az Egyesült Államok szállítson Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat, de az amerikai elnök végül elutasította ezt. 

Trump vasárnap a Fox Newsnak adott interjúban azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem adhatja át Ukrajnának az összes fegyvert, amelyet Kijev szeretne, mivel az ország saját védelméhez van szüksége rájuk. Donald Trump ugyanakkor arról is beszélt, hogy bízik a konfliktus befejezésében. Arra a kérdésre, hogy szerinte Vlagyimir Putyin hajlandó-e befejezni a háborút anélkül, hogy Ukrajna területének jelentős részét elfoglalná, Trump így válaszolt: 

Nos, ő valamit el fog venni. Úgy értem, harcoltak, és neki sok területe van, sok területet megszerzett.

Zelenszkijt nem először dobták ki a Fehér Házból

Trump és Zelenszkij között februárban már lezajlott egy feszültségekkel teli találkozó, amikor az ukrán elnök viselkedése, stílusa, és J.D. Vance alelnöknek valamit Trumpnak tett megjegyzései miatt annyira elfajult a helyzet, hogy a tervezett ebéd elmaradt, Zelenszkijt pedig lényegében kidobták a Fehér Házból.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

