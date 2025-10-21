Rendkívüli

Benkő Imre

Eltemették a Kossuth-díjas Benkő Imrét

Kedden vettek végső búcsút Benkő Imre Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotóművésztől, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjától a Pesterzsébeti temetőben.

2025. 10. 21. 17:30
Benkő Imre temetése
Benkő Imre temetése. Fotó: Polyák Attila
A hazai fotóművészet egyik legfontosabb dokumentarista alkotója múlt szerdán, életének 83. évében hunyt el. Benkő Imrét a Magyar Művészeti Akadémia és a Kulturális és Innovációs Minisztérium a saját halottjának tekintette. Temetésére ma délelőtt került sor a Pesterzsébeti temetőben, ahova elkísérték pályatársai, barátai és családja.

Fotó: Polyák Attila

Benkő Imre (sz. 1943. február 17., Budapest) a magyar dokumentarista fotográfia egyik meghatározó alakja. Pályáját a Magyar Távirati Irodánál kezdte, majd a Képes 7 és az Európa Magazin fotóriportereként dolgozott, később szabadfoglalkozásúként alkotott. Munkáira a hosszú távú megfigyelés, a társadalmi érzékenység és az emberi történetek iránti figyelem jellemző.

Sorozataiban a hetvenes évektől kezdve az utca, a munkásélet, a színház és a fesztiválvilág mindennapjait dokumentálta. Legismertebb művei az Acélváros – Ózd, 1987–1995, a Szürke fények – Budapest, 1970–1999, valamint az Ikrek – 1982–2008, amelyek hiteles képet rajzolnak a magyar társadalom átalakulásáról.

Fotói nemcsak történeteket mesélnek, hanem időrétegeket tárnak fel: a változó város, a közösségek és az egyéni sorsok lenyomatát. Munkásságát többek között World Press Photo-, Pulitzer-emlékdíj, Balázs Béla-díj, Magyar Fotográfiai Nagydíj, Prima Primissima díj és Kossuth-díj (2025) ismerte el.

 

