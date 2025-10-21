Készült egy kisokos a vállalatoknak: egyre fontosabb, hogy családbaráttá tegyék a munkahelyeket

Megjelent a Családbarát fenntarthatóság című kiadvány, amelyet összefoglalja a családbarát működés alapelveit – hívta fel a figyelmet lapunknak eljuttatott közleményében a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS). Úgy vélik, a kiadvány leírja azokat a jó gyakorlatokat, amelyek elősegítik a munkavállalói elégedettség növelését, valamint a munka és a családi élet közötti egyensúly megteremtését.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) és a KINCS közös kiadványát Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, Nagy László, az SZTFH elnöke és Pári András, a KINCS tudományos elnökhelyettese a sajtó képviselői előtt mutatták be.

Koncz Zsófia elmondta, a 2010-es családbarát fordulatot követően minden intézkedés a munkahelyteremtésre, a családok támogatásának bővítésére, a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésre, valamint a családbarát környezet kialakítására irányult, azzal a céllal, hogy a családbarát szemlélet a mindennapokban is megjelenjen.

Ennek eredményeként 2010-hez képest duplájára, 32,5 ezerről több mint hetvenezerre emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma, és ma már 1250 településen működik bölcsőde.

Mindez jelentős előrelépést eredményezett a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatottsága terén is, amely 66 százalékról nyolcvan százalékra emelkedett. Ezen túlmenően Magyarország az egyetlen olyan ország, amely a családbarát szempontokat érvényesíti az ESG kapcsán is.

Pári András ezután kiemelte, a munka és a családi élet összehangolása a magyar családpolitika egyik központi eleme, amelynek célja, hogy a munkavállalás és a gyermekvállalás ne egymást kizáró, hanem egymást erősítő tényezők legyenek.

Nagy László, a SZTFH elnöke rámutatott, hogy az ESG-kompatibilis vállalati kultúra egyik alapja a munkavállalók és családjaik iránti kiemelt figyelem. A családbarát munkahelyek ugyanakkor gazdasági szempontból is előnyösek: csökkentik a munkaerő-elvándorlást, növelik a lojalitást és az elkötelezettséget, ami javítja a termelékenységet, az innovációt és a vállalat piaci értékét.

Minél több ilyen vállalat működik, annál közelebb kerülünk a gazdasági és demográfiai mutatók javításához. A most bemutatott útmutató ehhez kíván gyakorlati segítséget nyújtani a vállalatoknak

– emelte ki.

A Családbarát fenntarthatóság című kiadványt a KINCS honlapján tudja megtekinteni.