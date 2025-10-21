MomentumStummer Jánosparlament

Tudod mit, Stummer?

Kapja be neked a harapós ló…

Bayer Zsolt
2025. 10. 21. 18:49
Stummer János Forrás: Facebook
 Te retkes, büdös bunkó…

„Kapjátok be!” – fakadt ki a Momentum politikusa, miután elvették a mentelmi jogát + videó

 

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

De akkor vajon kinek és mit javasolt ez a hímtag már hónapokkal ezelőtt?

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter ismét csúnyán beégette magát.

