Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Stummer JánosMomentumtrágárságországgyűlés

„Kapjátok be!" – fakadt ki a Momentum politikusa, miután elvették a mentelmi jogát + videó

Köszönjük, hogy újra megtapasztalhattuk az ellenzéki színvonalat! – reagált a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Stummer János botrányos kijelentésére, miután a parlament elvette a képviselő mentelmi jogát. Hidvéghi Balázs ironikusan hozzátette: a momentumos politikusnak ez volt vélhetően az utolsó konstruktív hozzászólása.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 12:44
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A kereken nullaszázalékos támogatottsággal rendelkező Momentum egyik (számunkra ismeretlen) képviselőjének vélhetően utolsó, konstruktív hozzászólása. Köszönjük, hogy újra megtapasztalhattuk az ellenzéki színvonalat!” – írta közösségi oldalára feltöltött videójához a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hidvéghi Balázs.

Mint ismert, az Országgyűlés kedden döntött arról, hogy a legfőbb ügyész kérésére hat ügyben felfüggeszti a momentumos Stummer János mentelmi jogát.  A baloldali politikus nem kezelte túl elegánsan a döntést. 

Vegyétek el a mentelmi jogomat és kapjátok be!

– fogalmazott.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Országgyűlés már tavasszal is számos képviselő mentelmi ügyéről hozott döntést. Április 14-én a parlament megszavazta, hogy felfüggesszék a Momentum több politikusának, így Bedő Dávidnak, Gelencsér Ferencnek, Tóth Endrének, Hajnal Miklósnak, Orosz Annának és Tompos Mártonnak a mentelmi jogát.

Emlékezetes ugyanis, hogy amikor az Országgyűlés a gyülekezési törvény szigorításáról döntött, a botránypárt politikusai füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben, hogy megzavarják a szavazást. Szintén az évben a karmelita kolostor főbejáratához vezető bekötőúton pedig az ott kihelyezett kordonokat rögzítő fémelemeket erővágókkal elvágták, majd a megbontott kordon elemeit a jelen lévő aktivistákkal a földre helyezték.

A mentelmi bizottság által benyújtott dokumentum szerint így a Momentum országgyűlési képviselőinek szándékos rongálással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt kellett felelniük. 

 

Borítókép: Stummer János, a Momentum képviselője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


