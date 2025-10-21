„Kapjátok be!” – fakadt ki a Momentum politikusa, miután elvették a mentelmi jogát + videó

„A kereken nullaszázalékos támogatottsággal rendelkező Momentum egyik (számunkra ismeretlen) képviselőjének vélhetően utolsó, konstruktív hozzászólása. Köszönjük, hogy újra megtapasztalhattuk az ellenzéki színvonalat!” – írta közösségi oldalára feltöltött videójához a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hidvéghi Balázs.

Mint ismert, az Országgyűlés kedden döntött arról, hogy a legfőbb ügyész kérésére hat ügyben felfüggeszti a momentumos Stummer János mentelmi jogát. A baloldali politikus nem kezelte túl elegánsan a döntést.

Vegyétek el a mentelmi jogomat és kapjátok be!

– fogalmazott.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Országgyűlés már tavasszal is számos képviselő mentelmi ügyéről hozott döntést. Április 14-én a parlament megszavazta, hogy felfüggesszék a Momentum több politikusának, így Bedő Dávidnak, Gelencsér Ferencnek, Tóth Endrének, Hajnal Miklósnak, Orosz Annának és Tompos Mártonnak a mentelmi jogát.

Emlékezetes ugyanis, hogy amikor az Országgyűlés a gyülekezési törvény szigorításáról döntött, a botránypárt politikusai füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben, hogy megzavarják a szavazást. Szintén az évben a karmelita kolostor főbejáratához vezető bekötőúton pedig az ott kihelyezett kordonokat rögzítő fémelemeket erővágókkal elvágták, majd a megbontott kordon elemeit a jelen lévő aktivistákkal a földre helyezték.

A mentelmi bizottság által benyújtott dokumentum szerint így a Momentum országgyűlési képviselőinek szándékos rongálással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt kellett felelniük.