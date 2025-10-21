Elég a politikai erőszakból, fellép a parlament

Hozzájárulhat a veszélyhelyzet jövő májusig történő meghosszabbításához kedden az Országgyűlés, amely elfogadhatja a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslatot is. A képviselők megtárgyalják a következő tízéves Országos Fogyatékosságügyi Programot.

Képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés kilenc órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amelyek végén szót kap Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló is, aki a magyar–bolgár barátság napjáról emlékezik meg.

A határozathozatalok között döntés lesz egyebek mellett

az orosz–ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítását célzó, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításáról.

Szavaznak az egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló előterjesztésről, amely a budapesti Józsefvárosi pályaudvar területén létrehozott, az eredeti elképzelések szerint a vészkorszak gyermekáldozatainak emléket állító Sorsok Háza MTK részére történő átadását szabályozza.

Elfogadhatják a képviselők

a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslatot,

amelyben az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat.

Döntés lesz a határ menti ingázók adatbázisának létrehozásáról és egyéb törvények módosításáról is.

A parlament szavazni fog arról,

felfüggeszti-e a momentumos Stummer János mentelmi jogát.

A legfőbb ügyész hat ügyben kezdeményezte ezt a döntést.

A határozathozatalok után tárgyalja az Országgyűlés a pénzügyi közvetítőrendszert érintő törvények terjedelmes, kétszáz oldalas, uniós jogharmonizációt célzó módosítását, amely alapján a jövőben az alternatív befektetési alapok kölcsönt is nyújthatnak, így új finanszírozási csatornaként jelennek meg a gazdaságban.

A fogyasztóvédelem magas szintjét kívánja biztosítani a szintén jogharmonizációt célzó, a távollévők között kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvényjavaslat.