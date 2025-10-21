törvényjavaslatországgyűlésveszélyhelyzet

Elég a politikai erőszakból, fellép a parlament

Az Országgyűlés kedden többek közt szavaz a veszélyhelyzet meghosszabbításáról, elfogadhatja a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslatot, valamint a képviselők megvitatják az Országos Fogyatékosságügyi Programot is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 21. 8:15
Hozzájárulhat a veszélyhelyzet jövő májusig történő meghosszabbításához kedden az Országgyűlés, amely elfogadhatja a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslatot is. A képviselők megtárgyalják a következő tízéves Országos Fogyatékosságügyi Programot.

Budapest, 2025. szeptember 29. A napirend elfogadásáról szavaznak a képviselők az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 29-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés kilenc órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amelyek végén szót kap Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló is, aki a magyar–bolgár barátság napjáról emlékezik meg.

A határozathozatalok között döntés lesz egyebek mellett

  • az orosz–ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítását célzó, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításáról.
  • Szavaznak az egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló előterjesztésről, amely a budapesti Józsefvárosi pályaudvar területén létrehozott, az eredeti elképzelések szerint a vészkorszak gyermekáldozatainak emléket állító Sorsok Háza MTK részére történő átadását szabályozza.
  • Elfogadhatják a képviselők

a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről szóló országgyűlési határozati javaslatot,

amelyben az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy dolgozzon ki a fizikai és digitális térben terjedő agresszió mérséklését elősegítő javaslatokat.

  • Döntés lesz a határ menti ingázók adatbázisának létrehozásáról és egyéb törvények módosításáról is.
  • A parlament szavazni fog arról,

felfüggeszti-e a momentumos Stummer János mentelmi jogát.

A legfőbb ügyész hat ügyben kezdeményezte ezt a döntést.

A határozathozatalok után tárgyalja az Országgyűlés a pénzügyi közvetítőrendszert érintő törvények terjedelmes, kétszáz oldalas, uniós jogharmonizációt célzó módosítását, amely alapján a jövőben az alternatív befektetési alapok kölcsönt is nyújthatnak, így új finanszírozási csatornaként jelennek meg a gazdaságban.

A fogyasztóvédelem magas szintjét kívánja biztosítani a szintén jogharmonizációt célzó, a távollévők között kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvényjavaslat.

Napirenden szerepel az igazságügyi bizottság javaslata, az Alkotmánybírósággal (AB) összefüggő egyes törvények módosításáról, amely egyebek mellett az AB tagjai és dolgozói illetményével, illetve juttatásaival kapcsolatos módosításokat tartalmaz.

Megvitatják a belügyminiszter előterjesztését

a 2026–2036 közötti Országos Fogyatékosságügyi Programról.

A program az oktatáson, a nevelésen, a képzésen keresztül, továbbá a szociális, egészségügyi, közlekedési és munkaerőpiaci szolgáltatások útján javasolja előmozdítani, hogy a fogyatékossággal élők a társadalom aktív és megbecsült tagjai lehessenek.

A képviselők tárgyalják a belügyi humán ágazatokat érintő törvények módosítását, amely egyebek mellett módosítja a CT-MRI ellátást nyújtó szolgáltatók körét, indokolt esetben megteremti a genetikai tanácsadás mellőzésének lehetőségét.

Fideszes képviselők nyújtották be az egészségügyről szóló törvény módosítását, amely

korszerűsíti az ivarsejt-donációra vonatkozó szabályozást,

arra figyelemmel, hogy az orvostudomány fejlődése már lehetővé teszi a petesejt fagyasztva tárolását.

Együttes általános vita lesz két, uniós jogharmonizációt célzó előterjesztésről:

  • a gigabites elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentését tartalmazó, az elektronikus hírközlésről szóló törvényt módosító törvényjavaslatról, valamint
  • az Európai Unió kiberrezilienciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról és egyes kiberbiztonsági rendelkezések módosításáról szóló javaslatról.

Utolsó napirend a szélerőművek létesítését megkönnyítő, az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

