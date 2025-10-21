Orbán Viktor: A nyugdíjakat is megadóztatná a Tisza, folytatnák a baloldali hagyományt

„Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és
most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása.
Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak. Majd egyszer – mutatott rá a kormányfő.