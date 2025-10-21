Orbán ViktorBrüsszelTisza Pártgazdaságpolitika

Orbán Viktor: A nyugdíjakat is megadóztatná a Tisza, folytatnák a baloldali hagyományt

Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, amely folytatja a baloldali hagyományt – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Szerinte nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 7:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Budapest, 2025. október 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlésben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos) 

A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és

most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása.

Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak. Majd egyszer – mutatott rá a kormányfő.

 

Degresszió, progresszió, agresszió

– sorolta a miniszterelnök a Tisza Párt kapcsán felmerült fogalmakat. Hangsúlyozta: a magyar gazdaságpolitikának nem Brüsszel, hanem a magyar emberek érdekeit kell szolgálnia.

Szerintünk nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják. A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja.

Akkor jó, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon. Akkor jó, ha az energiaárakat féken tartjuk. És akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük – jelentette ki Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadó

Peti visszatért az ATV-be

Bayer Zsolt avatarja

És tovább hazudozik…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu