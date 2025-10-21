Ezzel sújtanák a nyugdíjasokat Magyar Péterék

„Mindennek van egy határa! El a kezekkel a nyugdíjaktól!” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök azokra a nyugdíjasokat sújtó intézkedésekre hívta fel a figyelmet, amelyeket Magyar Péterék a Tisza Párt hatalomra kerülése után vezetnének be.

Magyar Péterék ezzel sújtanák a nyugdíjasokat. Forrás: Facebook

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, amíg Magyar Péterék a nők és a nyugdíjasok pénzének elvételén gondolkodnak, addig a kormány támogatja a szociális vívmányokat. Emlékezetes, hogy a Tisza nyugdíjszakértője, Simonovits András büntetné azokat a Nők40-nel nyugdíjba vonulókat, akik nyugdíj után még dolgoznak. De Simonovits már korábban is tett olyan kijelentéseket, amelyeken minden jóérzésű magyar megbotránkozik.

Egy interjúban azt ecsetelte, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat a mostanihoz képest, úgy, hogy megadóztatják ezeket a juttatásokat.

A baloldali közgazdász korábban az ATV-ben ismerte be, hogy a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot.