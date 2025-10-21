Elmebetegségnek tartja a Nők40 programot Magyar Péter megmondóembere

– Újabb arcát mutatta meg a Tisza: a párt szerint a Nők40 program elmebetegség, és azonnal meg kellene szüntetni – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke rámutatott, hogy ez igazi komcsi tempó.

Szerintünk hálával tartozunk azoknak a nőknek, akik 40 évet dolgoztak, közben gyereket neveltek, és ma, 40 év munkaviszony után is a munkájukkal szolgálják az országot és a közösségeiket

– jelentette ki a fővárosi frakcióvezető. Majd rámutatott: ha a Tisza megmondóemberei ugyanazok, akik a 2010 előtti világ letéteményesei voltak, akkor miért gondolja bárki, hogy a kormányzásuk másképp nézne ki, mint amire 15 évvel ezelőtt már egyszer egy ország mondott nemet?

Szentkirályi Alexandra videójában felidézte, hogy a Tisza nyugdíjszakértője büntetné azokat a Nők40-nel nyugdíjba menő nőket, akik nyugdíj után még dolgoznának is. A frakcióvezető szerint nonszensz, hogy Magyar Péterék így gondolkodnak a nyugdíjakról, és például megadóztatnák a nyugdíjakat azok után, hogy a szüleink, nagyszüleink ledolgoztak egy életet.