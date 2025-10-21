Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Elmebetegségnek tartja a Nők40 programot Magyar Péter megmondóembere

Amíg Magyar Péterék a nők és a nyugdíjasok pénzének elvételén gondolkodnak, addig a kormány támogatja a szociális vívmányokat.

2025. 10. 21. 12:33
Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél
– Újabb arcát mutatta meg a Tisza: a párt szerint a Nők40 program elmebetegség, és azonnal meg kellene szüntetni – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke rámutatott, hogy ez igazi komcsi tempó.

20241023 Budapest '56-os megemlékezés tüntetés 1956 Október 23-i megemlékezést tartottak Budapesten. A Tisza Párt szimpatizánsai a Bem József térről vonultak a Széna térre. Fotó: Hatlaczki Balázs HB Pesti Srácok PS A képen: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

Szerintünk hálával tartozunk azoknak a nőknek, akik 40 évet dolgoztak, közben gyereket neveltek, és ma, 40 év munkaviszony után is a munkájukkal szolgálják az országot és a közösségeiket

– jelentette ki a fővárosi frakcióvezető. Majd rámutatott: ha a Tisza megmondóemberei ugyanazok, akik a 2010 előtti világ letéteményesei voltak, akkor miért gondolja bárki, hogy a kormányzásuk másképp nézne ki, mint amire 15 évvel ezelőtt már egyszer egy ország mondott nemet?

Szentkirályi Alexandra videójában felidézte, hogy a Tisza nyugdíjszakértője büntetné azokat a Nők40-nel nyugdíjba menő nőket, akik nyugdíj után még dolgoznának is. A frakcióvezető szerint nonszensz, hogy Magyar Péterék így gondolkodnak a nyugdíjakról, és például megadóztatnák a nyugdíjakat azok után, hogy a szüleink, nagyszüleink ledolgoztak egy életet.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

