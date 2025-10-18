Zsigó RóbertTisza Pártnyugdíjadóemelés

Kiszámolták: súlyos összegekkel adóztatnák meg a nyugdíjasokat Magyar Péterék + videó

„Ez felháborító és elfogadhatatlan! Ezt nem szabad hagyni!” – hangsúlyozta Zsigó Róbert. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén akár húszszázalékos adót is kivetne a nyugdíjakra.

2025. 10. 18. 12:41
A Tisza Párt kormányra kerülése esetén akár húszszázalékos adót is kivetne a nyugdíjakra – figyelmeztetett a közösségi oldalára feltöltött videóban Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Zsigó Róbert hangsúlyozta: kiderült, hogy a Tisza Párt nemcsak a dolgozók fizetését adóztatnánk meg 22 vagy 33 százalékos személyi jövedelem-adóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák.

A húszszázalékos nyugdíjadó azt jelenti, hogy átlagosan havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza! Egy 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál a Tisza-adó évi 590 ezer forint csökkentést jelentene! Ez felháborító és elfogadhatatlan!

– hívta fel a figyelmet az államtitkár.

„Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút” – fogalmazott az államtitkár, aki szerint a tervezett adó mellett 

a Tisza Párt a rezsicsökkentést is elvenné a nyugdíjasoktól.

Zsigó Róbert hangsúlyozta: „A kormánypártok a nyugdíjasok mellett állnak. Nem csökkenteni, hanem emelni kell a nyugdíjakat – és így is teszünk minden évben.” Mint mondta, 

novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, januárban a nyugdíjemelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

               
       
       
       

