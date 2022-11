A legszerencsétlenebb futballista és a legenda nélkül a világbajnokok

A német válogatott nagy változáson esett át a tavalyi Európa-bajnokság óta, lecserélték a kormányost, így a 2006-os vb óta először nem Joachim Löw irányít a pálya mellől a világ legjelentősebb futballtornáján. A helyére Hansi Flick került, aki ha győzelemre viszi Katarban a nemzeti csapatot, olyan bravúrt ér el, ami német szövetségi kapitánynak legutóbb az 1980-as Eb-n sikerült, amikor Jupp Derwall első nekifutásra világversenyt nyert. Persze Flicknek nem idegen ez a szerep. Mielőtt 2019-ben kinevezték volna a Bayern München vezetőedzőjének, másfél évtizeden keresztül sportigazgatóként vagy másodedzőként tevékenykedett különböző kluboknál. A bajorok bedobták őt a mély vízbe, a Flick vezette csapat első évében meseszerű teljesítménnyel mindössze öt tétmeccset veszített, miközben hat trófeával bővítették a klub gyűjteményét.

A Nationalelfnek ezúttal csak egy kupát kellene elhódítania. Ez legutóbb 2014-ben jött össze nekik, a 2018-as vb-n viszont címvédőként csúnyán megégtek, a Svédország, Mexikó, Dél-Korea részvételével halálcsoportnak nemigen nevezhető négyes utolsó helyén végeztek. Ez volt a szégyenfoltja a németek egyébként lenyűgöző eredménysorának a XXI. században, figyelembe véve, hogy 2002-től minden világbajnokságon szereztek valamilyen érmet.

A csorbát a tavalyi Eb-n sem sikerült kiköszörülniük, mert bár a csoportkört legalább túlélték, a nyolcaddöntőben elvéreztek Angliával szemben. Flick irányítása alatt azóta felemás teljesítményt nyújtanak: a vb-kvalifikációs csoportjukat tíz meccsből kilencet megnyerve tudták le, a Nemzetek Ligájában viszont a győzelmek helyett inkább a döntetleneket gyűjtötték, így Olaszország és Magyarország mögött harmadikként végeztek. A vb-n megmutathatják, a kettő közül melyik a valódi arcuk.

Marco Reus ezúttal sem segítheti a német válogatottat. A világ legszerencsétlenebb futballistájaként számontartott játékos a 2014-es vb-t és a 2016-os Eb-t is sérülés miatt hagyta ki, az ominózus 2018-as vb-n ott volt, de kellemes emlékei nem igazán lehetnek. A 2021-es Eb-n való szereplésről ő maga mondott le, idén szeptemberben pedig újra megsérült, azóta több meccset hagyott ki, mint amin részt vett, így a vb-ről is lemarad. A szintén egészségi problémákkal küzdő Timo Werner hiányát is megérezheti a négyszeres világbajnok, aki a Nemzetek Ligájában négy alkalommal volt a kezdőcsapat tagja, és azokon két gólt és két gólpasszt termelt. Mellettük Mats Hummels és Robin Gosens Flick döntése miatt nem utazik Katarba, a szövetségi kapitány ugyanakkor Reus egykori klubtársának, Mario Götzének bizalmat szavazott. A 30 éves középpályás a nyáron igazolt az Eintracht Frankfurthoz, amelynek alapembere lett, de arra feltehetően kevesen számítottak, hogy öt év kihagyás után újra magára húzhatja a nemzeti csapat mezét. A legtöbb játékost a Bayern München adja a válogatottba, szám szerint hetet (Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Manuel Neuer és Leroy Sané). Ez magában garancia lehetne a sikerre, amihez viszont kiegyensúlyozottabb teljesítményre is szükség lenne.

A spanyolok gólínségben szenvednek

Spanyolország sem lehetett büszke a 2018-as vb-n elért eredményére. Portugáliát megelőzve csoportelsőként jutottak a kieséses szakaszba, de a nyolcaddöntőben nem tudtak mit kezdeni a házigazda Oroszországgal. Mentségükre legyen mondva, hogy a válogatott körül nagy volt a káosz, hiszen a világbajnokság kezdete előtt egy nappal rúgták ki Julen Lopetegui szövetségi kapitányt. Azóta Fernando Hierro és Robert Moreno is lehetőséget kapott, de a Spanyol Labdarúgó-szövetség végül Luis Enrique mellett tette le a voksát. Az 52 éves edző irányítása alatt igyekszik visszahozni az „aranyos” éveket (2008-ban és 2012-ben Eb-t, 2010-ben vb-t nyertek). Enrique látszólag jó irányba terelgeti az övéit, a legutóbbi Európa-bajnokságon bronzérmet szereztek, a Nemzetek Ligájában pedig kétszer is a legjobb négy közé jutottak, az útjuk során a legutóbbi tíz mérkőzésükből hetet megnyertek.

A jó szereplés ellenére a gólszerzéssel hadilábon állnak a spanyolok, egyelőre nem sikerült betölteni a David Villa visszavonulásával keletkezett űrt. A nyolc vb-selejtezőn elért négy góljával Ferran Torres volt a válogatott legeredményesebb támadója, de összesen csak tizenötször találtak be az ibériaiak, ez pedig a csoportgyőztesek közül Svájccal karöltve a legszerényebb teljesítmény.

A csoportelsők szerzett góljainak száma a vb-selejtezőkön Anglia (I csoport, 10 mérkőzés): 39

Németország (J csoport, 10 mérkőzés): 36

Hollandia (G csoport, 10 mérkőzés): 33

Dánia (F csoport, 10 mérkőzés): 30

Belgium (E csoport, 8 mérkőzés): 25

Horvátország (H csoport, 10 mérkőzés): 21

Szerbia (A csoport, 8 mérkőzés): 18

Franciaország (D csoport, 8 mérkőzés): 18

Spanyolország (B csoport, 8 mérkőzés): 15

Svájc (C csoport, 8 mérkőzés): 15

Luis Enrique a tapasztalt rókák helyett (főleg barcelonai) fiatalokat nevezett a vb-keretbe. Gavi és Pedri bevetése lendületet adhat a középpályán, de a 20 éves szélső, Ansu Fati sebességének is hasznát vehetik. A válogatottsági rekorder és védőlegenda Sergio Ramos, Marcos Alonso, David de Gea és Thiago Alcantara kimaradt, a 2010-ben világbajnoki címet szerzett csapatból mindössze Sergio Busquets kapott meghívót.

Pedri az első világbajnokságára készül a spanyol válogatottal Fotó: NurPhoto via AFP

Akiknek nincs vesztenivalójuk

Habár két nagyágyú is jelen van az E csoportban, a többieket sem lehet leírni. Japán válogatottja zsinórban hetedszer kvalifikálta magát a vb-re, és a sorminta alapján ezúttal a csoportkörben kellene búcsúzniuk, mivel esetükben egy nyolcaddöntőbe jutást mindig egy, az első szakaszban való kiesés követ. A 2018-as vb-n Szenegált és Lengyelországot is megelőzve jutottak a nyolcaddöntőbe, ahol alaposan megnehezítették a későbbi bronzérmes belgák dolgát. Kétgólos hátrányt kellett ledolgozniuk Eden Hazardéknak, és végül csak a 94. percben szerezték meg a győztes gólt. A jelenlegi japán keretet sem nevesincs játékosok alkotják, közülük tizenhárman Európa valamely topligájában rúgják a bőrt, talán borsot törhetnek a két gigász orra alá.

Az összes csoportot figyelembe véve idén sokan Costa Ricának adják a legkevesebb esélyt a továbbjutásra. Így volt ez persze 2014-ben is, amikor a közép-amerikaiak óriási meglepetést okozva Uruguayt, Olaszországot és Angliát is maguk mögé utasítva lettek nyolcaddöntősök. A legjobb tizenhat között Görögországot intézték el, majd a negyeddöntőben Hollandia állta útjukat, igaz, csak büntetőpárbaj után tudták legyőzni Costa Ricát. A 2018-as viadalon Brazília, Svájc és Szerbia mögött végezve már a csoportkörben kiestek. Most is ez a valószínűbb forgatókönyv, ám az elismerésre méltó, hogy Keylor Navasék immáron zsinórban harmadik világbajnokságukon szerepelnek.

Labdarúgó-világbajnokság, E csoport, menetrend 1. forduló

Németország–Japán (november 23., 14.00), Spanyolország–Costa Rica (november 23., 17.00) 2. forduló

Japán–Costa Rica (november 27., 11.00), Spanyolország–Németország (november 27., 20.00) 3. forduló

Costa Rica–Németország, Japán–Spanyolország (mindkettő december 1., 20.00)

Borítókép: Joachim Löw (balra) ment, Mario Götze maradt (Fotó: MTI/EPA/Srdjan Suki)