Messi búcsúzik, Argentína pedig világrekorder lehet a katari vb-n

Októberben jelentette be Lionel Messi, hogy a katari lesz az utolsó világbajnoksága, mégsem érezni rajta a most vagy soha hangulatot. A hétszeres aranylabdásban tavaly a Copa América megnyerésével átszakadt egy gát, hiszen Argentína 1993 óta először győzött jelentős tornán, és először Messi vezérletével. Hogy milyen fontos volt neki az a siker, abból ízelítőt adott a Netflix nemrég kiadott minisorozata, amelyben Messi öltözői motivációs beszéde volt a csúcspont a Brazília ellen megnyert döntő előtt.

– Élveztem ennek a 45 napnak minden percét. Másfél hónap telt el, és nem panaszkodtatok a sok utazásra, a szállásra, a kajára, semmire. Negyvenöt napja nem láttuk a családunkat. Dibu időközben apa lett, de még nem láthatta a kislányát. És mindezt ezért a pillanatért! – szólt csapattársaihoz Messi, akinek szavait itták az argentin sztárok.

Messi jó formában kezdi a vb-t

A hétszeres aranylabdás vitrinje már rég megtelt a díjakkal, de a világbajnoki aranyérem még mindig hiányzik belőle. Katarban lesz az utolsó dobása, és a 35 éves klasszis Párizsban végre megtalálta a régi formáját: ebben az idényben 18 tétmeccsen 12 gólt és 14 gólpasszt számlál a PSG mezében. Messi most jutott el arra a pontra a karrierjében, amikor már minden csak hab a tortán. A vb-arany talán már nem is neki a legfontosabb, hanem a társainak, akiknek nem ez az utolsó esélyük a győzelemre, de ez az utolsó lehetőségük a győzelemre Messivel. És nem akarják elszalasztani.

Lionel Messi az utolsó világbajnokságán lép pályára. Fotó: Villar Lopez

Argentína számára a csoportból való továbbjutás ujjgyakorlat kell hogy legyen, és bár a nevek alapján nem olyan erős a keret, mint a legutóbbi világbajnokságokon volt, mégis a mostani együttes tűnik a legegységesebbnek.

Ennek legfőbb bizonyítéka, hogy 35 mérkőzés óta veretlen a csapat, így csak kettővel marad el a Roberto Mancini olasz válogatottja által felállított világrekordtól, amelyet Katarban jó eséllyel megdönthet.

Bár a külvilág szemében az argentin futball javarészt Messiről szól, ennek a válogatottnak egy másik Lionel is kulcsfigurája. Lionel Scaloni szövetségi kapitány a 2018-as vb-kudarc után vette át a csapatot Jorge Sampaolitól, akinek addig a segítője volt. A rutintalan edzőt csak ideiglenes megoldásnak szánták az év végéig, ám az eredmények folyamatosan igazolták a rátermettségét, a tavalyi Copa-siker pedig nagy hitelt adott neki. A vb-győzelemmel már szobrot is kaphatna – rögtön Messié mellett.

Gerardo Martino nem örült a sörnek

A papírforma szerint Argentína mögött a második továbbjutó helyért Mexikó és Lengyelország csatázhat. Mexikót argentin edző irányítja, méghozzá az a Gerardo Martino, aki Messivel korábban Barcelonában és a válogatottnál sem került egy hullámhosszra, és a mostani munkahelyén is akadnak gondjai.

Szeptemberben a Kolumbia ellen 3-2-re elveszített felkészülési meccsen a szurkolók nemcsak kifütyülték, hanem sörrel is leöntötték. A konok edző a válogatott gólrekorderét, Javier Hernandezt és az ugyancsak komoly európai karriert befutó Carlos Velát is körön kívülre helyezte, így Mexikó hadilábon állhat a gólszerzéssel Katarban.

Lewandowskiéktól több kell a vb-n

Gólgyárosa Lengyelországnak viszont van, méghozzá az egyik legjobb a vb-mezőnyben. Robert Lewandowski rövid idő alatt bizonyította Barcelonában, hogy nem csak a Bayern München mezében tudott gólokat szerezni. A válogatott is függ a találataitól, a svédek ellen megnyert vb-pótselejtezőn is fontos gólt szerzett. Azon a meccsen már nem Paulo Sousa irányította az együttest, a sokat kritizált portugál helyét Czeslaw Michniewicz vette át. A kapitány Lewandowski mellett a Serie A-t vezető Napoliban remek formának örvendő Piotr Zielinski­ben is bízhat, de a vb-n több kell a csapattól annál, amit a Nemzetek Ligájában mutatott. Ott egyedül Walest győzte le oda-vissza, a Belgium és Hollandia elleni négy meccsből egyetlen pontot sajtolt ki.