Bevált a szenegáli boszorkányorvos – Sadio Mané ott lesz a vb-n

Uruguay nem engedhet meg magának hasonló luxust, náluk a Ramoshoz hasonlóan veterán, egyaránt 35 éves Luis Suárez és Edinson Cavani is szerepel a listán, noha utóbbi még sérüléssel is bajlódik. Ugyancsak sérülése ellenére került be Memphis Depay a holland keretbe, amelyben a Barcelona korábbi csodagyereke, a jelenleg a PSV Eindhovenben villogó, 19 éves Xavi Simons is helyet kapott.

Borítókép: Sadio Mané (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)