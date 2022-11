Foci-vb 2022: a katari torna és az eddigi futball-világbajnokságok legfontosabb tudnivalói

Nyolc érdekesség a 2022-es katari foci-vb-ről

1. Szálláshiány és szurkolói konténerfalu a katari világbajnokságon

A dohai repülőtér közelében szerdán megnyitottak egy konténerfalut, melyben egyszerre 12 ezer szurkolót lehet elszállásolni a jövő vasárnap kezdődő katari labdarúgó-világbajnokság alatt.

A helyszíni beszámolók szerint az újságírók a szerdai bejáráson – süvítő sivatagi szélben – megtekinthették a 3,1 négyzetkilométeres, elkerített területen fekvő, 6000 konténerből álló „falut”, amelynél metró- és buszmegálló található, valamint üzemel majd egy ideiglenes étterem és egy kisbolt is.

A puritán dobozházakban egy-egy franciaágyat, asztalt és széket, illetve éjjeliszekrényt állítottak be, valamint légkondicionáló és egy kis fürdő található még benne vécével. A színes konténerek közötti területet műfűvel borították, a park közösségi tereiben pedig babzsákokat helyeztek el, és egy nagy kivetítőt is felállítottak, melyen majd nézhetők a mérkőzések.

A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság szurkolói falujának kikiáltott konténerváros Dohában 2022. november 10-én (Fotó: MTI/AP/Husszein Szajed)

A fejedelmeinek nem nevezhető szállások 200, ellátással pedig 270 dollárba (109 ezer forint) kerülnek egy éjszakára, és a szervezők szerint már a konténerek 60 százalékát lefoglalták a vb idejére.

Ennél olcsóbban is lehet szálláshoz jutni. A dohai és a Hamad Nemzetközi Repülőtér mellett ugyanis 80 dollárért lehet megszállni éjszakánként. Ezeket is megtekinthették szerdán az újságírók, akiknek beszámolói szerint a nyugalmat folyamatos repülőgépzaj zavarja, mivel a gépek közvetlenül a terület felett szállnak el.

A katari világbajnoksággal kapcsolatban az egyik legkomolyabb kérdést a szállások hiánya jelentette sokáig, ugyanis nincs az országban elég hotel a csapatok, hivatalos személyek, munkások és turisták elhelyezéséhez. Ezért alakítottak ki a szervezők konténerfalvakat, illetve bérelnek szállodahajókat. Az illetékesek szerint így összesen 130 ezer szoba elérhető éjszakánként a világbajnokság alatt.

Lakosztály az al-Bajt Stadionban, a 2022-es katari foci-vb nyolc arénájának egyikében a fővárostól, Dohától mintegy 50 kilométerre északra fekvő al-Korban 2019. december 17-én (Fotó: MTI/EPA/Ali Haider)

2. Hatezer argentin szurkolót tiltottak ki katari foci-vb-ről

Csaknem hatezer argentin futballszurkolót kitiltottak a vasárnap rajtoló világbajnokságnak otthont adó Katarból. A Buenos Aires-i városháza tájékoztatása szerint a listán szereplő személyek nem léphetnek be a vb stadionjaiba.

Vissza akarjuk hozni a békét a labdarúgásba, és a huligánoknak, zugárusoknak vagy csalóknak semmi keresnivalójuk nincs a meccseken

– jelentette be a főváros közbiztonságáért felelős Marcelo D–Alessandro, hozzátéve, Argentína is küld rendőri küldöttséget a vb-re, amely a helyi hatóságokkal fog együttműködni.

A kitiltottak mintegy fele olyan nyilvántartott garázda, akik a dél-amerikai ország bajnoki meccseit sem látogathatják.

2022-es katari foci-vb-re érkezett argentin szurkolók Lionel Messi argentin játékos képével a katari főváros, Doha tengerparti sétányán 2022. november 11-én, kilenc nappal a Katar-Ecuador nyitómérkőzés előtt (Fotó: MTI/AP/Haszan Ammar)

3. A fenntarthatóság jegyében készült a foci-vb labdája

A labdarúgó-világbajnokságok történetében először a fenntarthatóság jegyében alkotta meg a torna labdáját az Adidas német sportszergyártó cég. A játékszert al-Rihla névre keresztelték, ami azt jelenti: „utazás”.

A március 30-i bemutatóján a spanyol Iker Casillas és a brazil Kaká mellett két fiatal női labdarúgó, a szaúdi Farah Jefry és az egyesült arab emírségekbeli Nuf al-Anzi vett részt Dohában.

A FIFA előírásainak megfelelően 69 centiméter kerületű labda az Adidas közlése szerint a nagy sebességű futballra lett tervezve, a levegőben gyorsabban száll, mint bármelyik korábbi világbajnoki labda.

A játékszert nemcsak a futballpályán, hanem laboratóriumban és szélcsatornában is tesztelték. A sportszergyártó olyan újításokat alkalmazott, melyek lehetővé tették a labda gyorsítását és pontosságának javítását.

Az adidas 14. vb-labdájának színes kinézetét elsősorban Katar kultúrája, építészete, zászlaja és jellegzetes hajója ihlette. Ami viszont igazi különlegessége, hogy tervezésénél a fenntarthatóság elsődleges szempont volt, így ez az első hivatalos meccslabda, amelyet vízbázisú ragasztókkal és tintákkal készítettek.

4. Az igazi kupa 20 millió dollárt ér, másolatot kap a bajnok

A katari labdarúgó-világbajnokság résztvevői egy 36,5 centiméter magas, 6175 gramm súlyú serlegért csatáznak, melynek köralakú alapja 13 centiméter átmérőjű.

A becslések szerint 20 millió dollár értékű kupát 18 karátos aranyból 1971-ben egy olasz szobrász, Silvio Gazzaniga készítette. Először Franz Beckenbauer emelhette magasba az 1974-ben világbajnok német válogatott csapatkapitányaként.

A trófeát kizárólag a katari nyitómérkőzésen és a döntőben láthatják a szurkolók, a világesemények közötti időszakokban pedig a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) zürichi székházában, egy páncélszekrényben őrzik.

A győztes válogatott egy bronzból készült aranyozott másolatot tarthat meg. A valódi kupára az összes győztes nevét rávésik, 2038-ban azonban várhatóan új serlegre lesz szükség, mert addigra nem marad szabad hely az aranyérmesek számára.

A hivatalosan FIFA Világkupának nevezett trófea elődje, a Jules Rimet-kupa egy vándorserleg volt, melyet a győztes mindig négy évig birtokolhatott. Brazília az 1970-es, mexikói világbajnokságon aratott harmadik sikere után végleg megkapta a trófeát, melyet a dél-amerikai ország labdarúgó-szövetségének székházában őriztek 1983-ig. Harminckilenc évvel ezelőtt ismeretlen tettesek ellopták, azóta sem került elő.

5. Lebegő arab fejkendő a 2022-es foci-vb kabalafigurája

La’eeb névre keresztelték a katari-vb kabalafiguráját.

La’eeb tulajdonképpen a férfiak által viselt hagyományos fejdísz, a kufija, amelyen a Qatar 2022 felirat olvasható. A neve arabul azt jelenti: jól képzett játékos. A kabalafigurát április elsején a csoportsorsoláson mutatták be.

„Biztosak vagyunk benne, hogy a szurkolók mindenhol imádni fogják ezt a szórakoztató és játékos karaktert”– fogalmazott Kalid Ali al-Mawlawi a szervezők részéről.

A futball-világbajnokságoknak az 1966-os, angliai torna óta van kabalafigurájuk, akkor a Willie névre keresztelt oroszlán népszerűsítette az eseményt, amelyen a hazai válogatott története első és azóta is egyetlen diadalát aratta.

6. Először szerepelnek női játékvezetők a foci-vb-k történetében

Az előző két tornához hasonlóan a katari labdarúgó-világbajnokságon sem lesz magyar bíró. Legutóbb 12 éve Kassai Viktor személyében szerepelt magyar játékvezető a tornán, viszont Katarban ott lesz a romániai Kovács István.

Ami újítást jelent, hogy először nők is szerepelnek a vb keretben, ráadásul rögtön hatan.

A május 19-én kijelölt 36 játékvezető, 69 asszisztens és 24 videobíró közül a francia Stephanie Frappart, a ruandai Salima Mukansanga és a japán Josimi Jamasita vezetőbíró, míg a brazil Neuza Back, a mexikói Karen Díaz Medina és az amerikai Kathryn Nesbitt partjelző.

Stephanie Frappart francia játékvezető (k) a labdarúgó Európai Szuperkupa Liverpool - Chelsea döntő mérkőzésen az isztambuli Vodafone Parkban 2019. augusztus 14-én (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)

A kijelölt 36 bíró:

Abdulrahman al-Dzsasszim (katari), Ivan Barton (salvadori), Chris Beath (ausztrál), Raphael Claus (brazil), Matthew Conger (új-zálandi), Ismail Elfath (amerikai), Mario Escobar (guatemalai), Alireza Fagani (iráni), Stephanie Frappart (francia), Bakary Gassama (gambiai), Mustapha Ghorbal (algériai), Victor Gomes (dél-afrikai), Kovács István (romániai), Ma Ning (kínai), Danny Makkelie (holland), Szymon Marciniak (lengyel), Said Martinez (hondurasi), Antonio Mateu (spanyol), Andres Matias Matonte Cabrera (uruguayi), Mohammed Abdulla Mohammed (egyesült arab emírségekbeli), Salima Mukansanga (ruandai), Maguette Ndiaye (szenegáli), Michael Oliver (angol), Daniele Orsato (olasz), Kevin Ortega (perui), Cesar Ramos (mexikói), Fernando Rapallini (argentin), Wilton Sampaio (brazil), Daniel Siebert (német), Janny Sikazwe (zambiai), Anthony Taylor (angol), Facundo Tello (argentin), Clement Turpin (francia), Jesus Valenzuela (venezuelai), Slavko Vincic (szlovén), Jamasita Josima (japán)

7. Szalah és Mahrez is szakkommentátorként tűnik fel a foci-vb-n

Az angol labdarúgó Premier League két kiváló támadójátékosa, Mohamed Szalah és Rijad Mahrez szakkommentátorként lesz jelen az idei világbajnokságon, melynek Katar ad otthont november 20. és december 18. között.

A liverpooli Szalah és a Manchester Cityt erősítő Mahrez azért vállalhatott televíziós szakértői munkát, mert nemzeti együttesük, az egyiptomi, illetve az algériai válogatott nem jutott ki a vb-re. A londoni Daily Star szerint mindketten a BeIN sporttévé stúdiójából elemzik majd a látottakat, így módjuk nyílik több jelenlegi angliai csapattársuk teljesítményét elemezni, akik országuk színeiben ott lehetnek a vb-n. Az egyiptomiak az afrikai vb-selejtező rájátszásában Szenegál, az algériaiak Kamerun legjobbjaitól kaptak ki.

8. A 2022-es foci-vb hivatalos himnusza

A Grammy-díjas amerikai rapper, Lil Baby The World is Yours to Take című száma lett a katari foci-vb hivatalos dala.

Az eddigi foci-vb-k rekordjai

Válogatott rekordok

Az eddigi 21 labdarúgó-világbajnokságon számtalan csúcs született, magyar szempontból az egyik legfontosabb, hogy a legtöbb gólt egy tornán az Aranycsapat szerezte: az 1954-es, svájci vb-n 27-szer találtak a hálóba Puskásék.

Legtöbb aranyérem: 5, Brazília (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Legtöbb győzelem: 73, Brazília

Legtöbb vereség: 27, Mexikó

Legtöbb gól egy mérkőzésen: 12, Ausztria-Svájc 7-5 (1954)

Legeredményesebb együttes egy mérkőzésen: 10 góllal MAGYARORSZÁG, Salvador ellen (10-1, 1982)

Legnagyobb gólkülönbségű győzelem: 9, MAGYARORSZÁG (Dél-Korea ellen 9-0, 1954 és Salvador ellen 10-1, 1982) és Jugoszlávia (Zaire ellen 9-0, 1974)

Legtöbb győzelem sorozatban: 11, Brazília (2002-2006)

Legtöbb vereség sorozatban: 9, Mexikó (1930, 1950-58)

Legtöbb döntetlen sorozatban: 5, Belgium (1998-2002)

Leghosszabb veretlenségi sorozat: 13 mérkőzés, Brazília (1958 - 6, 1962 - 6, 1966 - 1, 11 győzelem, 2 döntetlen)

Leghosszabb nyeretlenségi sorozat: 17 mérkőzés, Bulgária (1962-74, 1986, 1994, 6 döntetlen, 11 vereség)

Legtöbb gól egy tornán: 27, MAGYARORSZÁG (1954)

Legtöbb szereplés: 21, Brazília (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

Legtöbb döntő: 8, Németország (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2014)

Legtöbb döntő sorozatban: 3-3, NSZK-Németország (1982, 1986, 1990) és Brazília (1994, 1998, 2002)

Játékosok rekordjai:

Legtöbb gól egy mérkőzésen: 5, Oleg Szalenko (Oroszország-Kamerun 6-1, 1994)

Legtöbb gól a döntőben: 3, Geoff Hurst (Anglia-NSZK 4-2, 1966)

Legtöbb gól egy tornán: 13, Just Fontaine (Franciaország, 1958)

Legtöbb gól összesen: 16, Miroslav Klose (Németország, 1998-2014)

Legtöbb mesterhármas: 2, KOCSIS SÁNDOR (Magyarország–Koreai Köztársaság 9-0, Magyarország–NSZK 8-3, 1954), Just Fontaine (francia, 1958), Gerd Müller (német, 1970) és Gabriel Batistuta (argentin, 1994–1998)

Leggyorsabb mesterhármas és legtöbb gól csereként beállva: KISS LÁSZLÓ (Magyarország–El Salvador 10-1, 1982) 8 perc alatt

Legtöbb perc kapott gól nélkül: 517, Walter Zenga (Olaszország, 1990)

Legtöbb mérkőzés: 25, Lothar Matthäus (NSZK/Németország, 1986–98)

Legtöbb vb-részvétel: 5-5, Antonio Carbajal (Mexikó, 1950-66), Lothar Matthäus (1986-98), Gianluigi Buffon (olasz, 1998-2014), Rafael Márquez (mexikói, 2002-2018)

Legfiatalabb játékos, aki pályára lépett vb-n: Norman Whiteside (Észak-Írország, 1982-ben, 17 éves és 41 napos korában)

Legidősebb játékos, aki pályára lépett vb-n: Esszam el-Hadarj (Egyiptom, 2018, 45 éves és 161 napos korában)

Legfiatalabb gólszerző: Pelé (Brazília, 1958, 17 éves és 239 napos korában)

Legidősebb gólszerző: Roger Milla (Kamerun, 1994, 42 éves és 39 napos korában)

Leggyorsabb gól: a 11. másodpercben Hakan Sükür (Törökország–Koreai Köztársaság, 2002)

Világbajnokságok rekordjai:

Legnagyobb átlagnézőszám: 68 991 (1994, Egyesült Államok)

Legtöbb gól: 171 (1998, Franciaország és 2014, Brazília)

Legmagasabb mérkőzésenkénti gólátlag: 5,38 (1954, Svájc)

Magyarország szereplése az eddigi foci-vb-k történetében

A magyar labdarúgó-válogatott ugyan 1986 óta nem szerepelt világbajnokságon, mégis mind a mai napig számos rekord köthető a csapathoz és játékosaihoz.

A legtöbb természetesen az Aranycsapat 1954-es szerepléséhez fűződik: a svájci tornán 27-szer volt eredményes az együttes, ez mérkőzésenként 5,4-es gólátlagot jelent. Szintén rekord, hogy plusz 17-es gólkülönbséggel zárta a tornát Sebes Gusztáv szövetségi kapitány végül ezüstérmes gárdája, ami találkozónkénti plusz 3,4-es különbséget eredményezett.

A magyarok az összes világbajnoki mérkőzésüket tekintve átlagosan 2,72 gólt szereztek.

Az Aranycsapat mellett egyedül az uruguayi együttesnek sikerült, hogy négy egymást követő világbajnoki mérkőzésen legalább négy gólt szerezzen, igaz, a dél-amerikai gárdának ez 20 év alatt – az 1930-as és az 1950-es vb-n – jött össze. Puskásék egyedüli csúcstartók azzal, hogy Svájcban két találkozón is nyolc, vagy annál több gólt szereztek, előbb a dél-koreaiakat 9-0-ra, majd a németeket 8-3-ra ütötték ki.

Az Aranycsapat 1953-ban: Lóránt Gyula, Buzánszky Jenő, Hidegkúti Nándor, Kocsis Sándor, Zakariás József, Czibor Zoltán, Bozsik József, Budai II László, guggol: Lantos Mihály, Puskás Ferenc, Grosics Gyula. Fotó: Erky-Nagy Tibor/Fortepan

Az 1954-es vb-n 11 találatával gólkirály Kocsis Sándor a Svájcban nyújtott teljesítményével örökre beírta magát a történelemkönyvekbe: a „Kocka” becenevű támadó egymást követően négyszer duplázott a tornán. Egy meccsen két gólt Kocsis mellett a francia Just Fontaine, a brazil Ronaldo és a vb-k történetének legeredményesebb játékosa, a német Miroslav Klose is négy alkalommal szerzett, de egyikük sem sorozatban.

Kocsis két mesterhármast ért el a tornán, ráadásul csak a legendás német Gerd Müller volt arra képes, hogy a magyar támadóhoz hasonlóan ezt két egymást követő mérkőzésen tegye meg. Két mesterhármassal egyébként még Fontaine és az argentin Gabriel Batistuta rendelkezik.

A világbajnokságok történetének leggyorsabb mesterhármasa is egy magyar játékos nevéhez fűződik: Kiss László 1982-ben, a Salvador elleni összecsapáson a 69., a 72. és 76. percben volt eredményes. Kiss László teljesítménye abban a tekintetben is unikum, hogy csereként beállva ő az egyedüli triplázó a vb-ken.

A 10-1-es magyar győzelem is csúcs, s az egy meccsen szerzett tíz gól is rekord. Szintén kilencgólos különbséggel nyert az Aranycsapat 1954-ben a Koreai Köztársaság (9-0) és Jugoszlávia 1974-ben Zaire ellen.

A világbajnokságokon kilenc játékosnak sikerült egy tornán csapata összes mérkőzésén gólt szereznie: 1938-ban Sárosi György ötször, míg Bene Ferenc 1966-ban négyszer volt eredményes négy fellépésen. Mellettük a svéd Arne Nyberg szintén 1938-ban, az uruguayi Alcides Ghiggia 1950-ben, Fontaine és az argentin Omar Oreste Corbatta 1958-ban, a brazil Jairzinho és a perui Teofilo Cubillas 1970-ben, míg a kolumbiai James Rodríguez 2014-ben tudott hasonló bravúrt bemutatni.

Milyen helyezéseket értek el az eddigi foci-vb-t rendező országok?

A labdarúgó-világbajnokságok történetében eddig hatszor fordult elő, hogy a rendező ország válogatottja nyerte meg a tornát, legutóbb 1998-ban, Franciaországnak sikerült ez a bravúr.

A vb-k történetének legeredményesebb csapata, Brazília számára viszont balul sikerültek a hazai szereplések: 1950-ben a Maracana Stadionban 200 ezer néző előtt 2-1-re kikapott az aranymeccsen Uruguaytól, míg 2014-ben az elődöntőben megalázó, 7-1-es vereséget szenvedett Németországtól. A házigazda válogatottja egyetlen egyszer, a 2010-es, dél-afrikai vb-n esett ki a csoportküzdelmek során.

A házigazdák szereplése az eddigi világbajnokságokon:

1930: Uruguay – világbajnok

1934: Olaszország – világbajnok

1938: Franciaország – negyeddöntő

1950: Brazília – ezüstérem

1954: Svájc – negyeddöntő

1958: Svédország – ezüstérem

1962: Chile – bronzérem

1966: Anglia – világbajnok

1970: Mexikó – negyeddöntő

1974: Németország – világbajnok

1978: Argentína – világbajnok

1982: Spanyolország – 9.

1986: Mexikó – negyeddöntő

1990: Olaszország – bronzérem

1994: Egyesült Államok – nyolcaddöntő

1998: Franciaország – világbajnok

2002: Japán – nyolcaddöntő, Koreai Köztársaság - 4.

2006: Németország – bronzérem

2010: Dél-afrikai Köztársaság – csoportkör

2014: Brazília – 4.

2018: Oroszország – negyeddöntő

Az eddigi foci vb-k dobogósai, éremtáblázat:

Az eddigi 21 labdarúgó-világbajnokságon a négyszeres aranyérmes Németország végzett legtöbbször, szám szerint 12-szer dobogós helyen.

Ugyanakkor legtöbb végső sikerük a braziloknak van, akik az öt elsőségük mellett két-két alkalommal zártak másodikként és harmadikként.

A magyar válogatott kétszer, 1938-ban és 1954-ben ezüstérmes volt, hozzá hasonlóan Csehszlovákia is két elbukott döntővel rendelkezik, míg a hollandok mindhárom fináléjukban vereséget szenvedtek.

Az eddigi 21 labdarúgó-világbajnokság dobogósai: évszám világbajnok második harmadik 1930 Uruguay Argentína Egyesült Államok 1934 Olaszország Csehszlovákia Németország 1938 Olaszország Magyarország Brazília 1950 Uruguay Brazília Svédország 1954 Németország Magyarország Ausztria 1958 Brazília Svédország Franciaország 1962 Brazília Csehszlovákia Chile 1966 Anglia Németország Portugália 1970 Brazília Olaszország Németország 1974 Németország Hollandia Lengyelország 1978 Argentína Hollandia Brazília 1982 Olaszország Németország Lengyelország 1986 Argentína Németország Franciaország 1990 Németország Argentína Olaszország 1994 Brazília Olaszország Svédország 1998 Franciaország Brazília Horvátország 2002 Brazília Németország Törökország 2006 Olaszország Franciaország Németország 2010 Spanyolország Hollandia Németország 2014 Németország Argentína Hollandia 2018 Franciaország Horvátország Belgium

A legutóbbi, 2018-as foci-vb győztesei, a francia válogatott tagjai ünnepelnek a világbajnoki trófeával a moszkvai Luzsnyiki Stadionban 2018. július 15-én. Franciaország 4-2-re győzött Horvátországgal szemben (MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

Az összesített éremtáblázat: ország arany ezüst bronz Brazília 5 2 2 Németország 4 4 4 Olaszország 4 2 1 Argentína 2 3 – Franciaország 2 1 2 Uruguay 2 – – Anglia 1 – – Spanyolország 1 – – Hollandia – 3 1 Csehszlovákia – 2 – Magyarország – 2 – Svédország – 1 2 Horvátország – 1 1 Lengyelország – – 2 Ausztria – – 1 Belgium – – 1 Chile – – 1 Egyesült Államok – – 1 Portugália – – 1 Törökország – – 1

Messi szerint a brazil és a francia válogatott a legnagyobb favorit a foci-vb-n

Lionel Messi, a Paris Saint-Germain argentin labdarúgója szerint a brazil és a címvédő francia válogatott a legnagyobb favoritja a katari világbajnokságnak.

Ennek a két válogatottnak már régóta együtt játszik a gerince, és több klasszisjátékosuk is van

– hangsúlyozta a 35 éves dél-amerikai sztár, aki az argentin válogatott végső esélyeire már nem akart kitérni. Pedig nemzeti csapata immár 35 fellépés óta veretlen, és tavaly megnyerte a Copa Américát, miután a torna döntőjében a házigazda brazilokat múlta felül 1-0-ra.

A hétszeres aranylabdás azt már korábban elárulta, hogy az idei lesz az utolsó vb a számára. A 164-szeres válogatott támadó a nemzeti csapatban 90-szer volt már eredményes, 2006-tól kezdve mind a négy vb-n részt vett, 2014-ben ezüstérmesként zárt.

Völler szerint Németország egyike a négy favoritnak

A korábbi szövetségi kapitány, Rudi Völler szerint Németország egyike a négy favoritnak az egy hónap múlva kezdődő katari labdarúgó-világbajnokságon.

„Nem szabad, hogy a Nemzetek Ligája-mérkőzések megtévesszenek bennünket. Ezek jó barátságos találkozók, semmi több. Németország olyan minőséget képvisel, amellyel mindenképpen a torna négy legjobb csapata közé tartozik” – mondta Völler a Sport Bild szerdai számában. Szerinte nagy esélyes még a címvédő Franciaország, valamint Brazília, továbbá „az argentin, holland, belga hármasból egy csapat”.

A németek – akik az NL-ben az olaszok és a magyarok mögött a harmadik helyen végeztek a csoportjukban – Katarban Japánnal, Spanyolországgal és Costa Ricával találkoznak a csoportszakasz során. Négy éve, Oroszországban a Nationalelf – története során először – nem jutott tovább a kieséses szakaszba a vb-n.

Völler a 2002-es világbajnokságon szövetségi kapitányként döntőig vezette a német válogatottat, amely aztán ott kikapott a braziloktól.

Kik azok a labdarúgók, akik eddig a legtöbb vb-meccsen szerepeltek?

A labdarúgó-világbajnokságok történetében az 1990-ben aranyérmes német Lothar Matthäus lépett pályára a legtöbb mérkőzésen, szám szerint 25-ön.

Lothar Matthäus és Rudi Voller az 1990-es labdarúgó-világbajnokságon (Forrás: FIFA World Cup)

A magyar válogatottat 2003 és 2005 között szövetségi kapitányként irányító, korábbi aranylabdás játékos pályafutása során öt vb-n vett részt, ezzel az olasz Gianluigi Buffonnal, a mexikói Antonio Carbajallal és Rafael Marquezzel holtversenyben szintén csúcstartó.

Az örökranglista második helyén az a Miroslav Klose áll, aki a négy tornán 24-szer kapott lehetőséget, ezalatt pedig a vb-k történetének legeredményesebb játékosa lett 16 góljával. Harmadik az olasz válogatott és az AC Milan emblematikus futballistája, Paolo Maldini, aki szintén négy tornán összesen 23 alkalommal viselte az azúrkék mezt.

A listán szereplő 28 játékos közül kizárólag a 19 vb-meccsel rendelkező Lionel Messi léphet pályára a katari vb-n, a Paris Saint-Germain támadója akár meg is előzheti Matthäust, amennyiben az argentin válogatott eljut az éremcsatákig, ő pedig csapata mind a hét találkozóján játszik.

A katari foci-vb lehet Lionel Messi utolsó világbajnoksága?

Az argentinok hétszeres aranylabdás világklasszis futballistája, aki jelenleg Paris Saint-Germain 35 éves támadója, többek között erről is beszélt abban a terjedelmes interjúban, amelyet franciaországi otthonában Sebastián Vignolo újságírónak adott és az ESPN Argentina szemlézett.

Ez lesz az utolsó világbajnokságom. Nagyon jól érzem magam, fizikálisan is, egy jó felkészülést tudhatok magam mögött, ami tavaly nem jött össze

– nyilatkozta az FC Barcelona korábbi játékosa, aki 2006-ban Németországban játszott először világbajnokságon, 2014-ben a döntőig vezette hazája csapatát, ott azonban a németekkel szemben elbukott.

Lionel Messinek, az argentinok hétszeres aranylabdás világklasszis futballistájának a katari foci-vb lehet az utolsó világbajnoksága, amin részt vesz (Forrás: Facebook/FIFA World Cup)

A katari világbajnokságon az argentinok a csoportban sorrendben Szaúd-Arábiával, Mexikóval, majd Lengyelországgal találkoznak. Messi szerint nagyon fontos, hogy győzelemmel rajtoljon a gárda, amelyben sok a fiatal, akikről nem lehet előre megmondani, hogyan bírják majd el a tornán rájuk nehezedő nyomást.

Messi várakozásairól szólva elmondta, hogy Argentínát történelme miatt mindig az esélyesek között említik, ugyanakkor véleménye szerint most nem favoritok, több csapat is felettük áll.

A dél-amerikai klasszis azt mondta, hogy játékos-pályafutását követően nem lesz edző, majd megjegyezte, hogy korábban ezt mondta Zinedine Zidane is, aki végül történelmet írt a Real Madrid trénereként.

A legtöbb vb-meccsen szerepelt játékosok:

1. Lothar Matthäus (német, 1982–1998) 25 mérkőzés

2. Miroslav Klose (német, 2002–2014) 24

3. Paolo Maldini (olasz, 1990–2002) 23

4. Uwe Seeler (német, 1958–1970),

Wladyslaw Zmuda (lengyel, 1974–1986) és

Diego Maradona (argentin, 1982–1994) 21-21

7. Grzegorz Lato (lengyel, 1974–1982),

Cafú (brazil, 1994–2006),

Philipp Lahm (német, 2006–2014),

Bastian Schweinsteiger (német, 2006–2014) és

Javier Mascherano (argentin, 2006–2018) 20-20

12. Wolfgang Overath (német, 1966–1974),

Berti Vogts (német, 1970–1978),

Karl-Heinz Rummenigge (német, 1978–1986),

Ronaldo (brazil, 1998–2006) és

Per Mertesacker (német, 2006–2014)

Lionel Messi (argentin, 2006–2018) és

Rafael Marquez (mexikói, 2002–2018) 19-19

19. Franz Beckenbauer (német, 1966–1974),

Sepp Maier (német, 1970–1978),

Mario Kempes (argentin, 1974–1982),

Antonio Cabrini (olasz, 1978–1986),

Gaetano Scirea (olasz, 1978–1986),

Pierre Littbarski (német, 1982–1990),

Thomas Berthold (német, 1986–1994),

Claudio Taffarel (brazil, 1990–1998),

Carlos Dunga (brazil, 1990–1998) és

Fabio Cannavaro (olasz, 1998–2010) 18-18

Az eddigi foci-vb-k gólkirályai

A labdarúgó-világbajnokságok történetében még senki nem tudott kétszer gólkirály lenni. Erre Katarban két játékosnak lesz esélye: a legutóbb hat találattal első angol Harry Kane-nek, illetve a 12 éve öt góllal - három társával holtversenyben - az élen végzett német Thomas Müllernek.

Kétszer magyar gólkirálya volt a vb-knek: 1954-ben Kocsis Sándor 11, míg 1962-ben - további öt játékossal holtversenyben - Albert Flórián négy találattal lett első.

Az eddigi labdarúgó-világbajnokságok gólkirályai:

1930: Guillermo Stabile (argentin) 8

1934: Oldrich Nejedly (csehszlovák) 5

1938: Leonidas (brazil) 7

1950: Ademir (brazil) 9

1954: KOCSIS SÁNDOR 11

1958: Just Fontaine (francia) 13

1962: ALBERT FLÓRIÁN, Garrincha (brazil), Vavá (brazil), Valentyin Ivanov (szovjet), Drazen Jerkovic (jugoszláv) és Leonel Sanchez (chilei) 4-4

1966: Eusebio (portugál) 9

1970: Gerd Müller (nyugatnémet) 10

1974: Grzegorz Lato (lengyel) 7

1978: Mario Kempes (argentin) 6

1982: Paolo Rossi (olasz) 6

1986: Gary Lineker (angol) 6

1990: Salvatore Schillacci (olasz) 6

1994: Oleg Szalenko (orosz) és Hriszto Sztoicskov (bolgár) 6-6

1998: Davor Suker (horvát) 6

2002: Ronaldo (brazil) 8

2006: Miroslav Klose (német) 5

2010: Diego Forlán (uruguayi), Thomas Müller (német), Wesley Sneijder (holland) és David Villa (spanyol) 5-5

2014: James Rodríguez (kolumbiai) 6

2018: Harry Kane (angol) 6

Kik állnak a foci-vb-k góllövő örökranglistájának élén?

A német Miroslav Klose minden idők legeredményesebb játékosa a vb-k történetében: 16 gólos rekordját nem fenyegeti komoly veszély.

Az aktív játékosok közül honfitársa, Thomas Müller áll hozzá a legközelebb 10 találattal. Ebben a rangsorban Kocsis Sándor, az Aranycsapat csatára, az 1954-es vb gólkirálya az előkelő hatodik helyet foglalja el.

A német Miroslav Klose, miután gólt szerzett a brazíliai foci-vb-n Németország-Brazília elődöntő mérkőzésén a Belo Horizonte-i Mineirao Stadionban 2014. július 8-án (Fotó: MTI/EPA/Peter Powell)

A góllövő örökranglista:

1. Miroslav Klose (német, 2002–2014) 16 gól

2. Ronaldo (brazil, 1998–2006) 15

3. Gerd Müller (német, 1970–1974) 14

4. Just Fontaine (francia, 1958) 13

5. Pelé (brazil, 1958–1970) 12

6. KOCSIS SÁNDOR (1954) és

Jürgen Klinsmann (német, 1990–1998) 11-11

8. Helmut Rahn (német, 1954–1958)

Teofilo Cubillas (perui, 1970–1978),

Grzegorz Lato (lengyel, 1974–1982),

Gary Lineker (angol, 1986–1990),

Gabriel Batistuta (argentin, 1994–2002) és

Thomas Müller (német, 2010–2018) 10-10

Borítókép: A FIFA által közreadott képen a trófea a színpadon a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság európai csoportbeosztásának sorsolása előtt Zürichben 2020. december 7-én (Fotó: MTI/EPA/FIFA/Kurt Schorrer)