Elfogadhatatlan, hogy az ukrán korrupció tisztázatlan maradjon

Mint azt korábban megírtuk, a Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció vitát kezdeményezett az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól a jövő heti strasbourgi plenáris ülés keretében. A frakció javaslatát azonban a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt leszavazta.

„Mi, Patrióták kezdeményeztük, hogy a jövő heti plenáris ülésen napirendre kerüljön az ukrajnai korrupciós botrány” – nyilatkozta Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: Martin Bertrand/Hans Lucas/AFP

A közlemény az Enerhoatomhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros visszaosztási botrányt emelte ki, amely – állításuk szerint – magas rangú ukrán tisztviselőket is érinthet. A patrióták szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az átláthatóságról és az európai adófizetők pénzének biztonságáról.

Ahogy fogalmaztak, elfogadhatatlan ilyen mértékű pénzügyi kötelezettségvállalásról dönteni, amíg a korrupciós aggályok nem rendeződnek. Úgy vélik, a plenáris vita elengedhetetlen lett volna az EU pénzügyi integritásának és az európai polgárok érdekeinek védelméhez.

Az Európai Néppárt szerint azonban a fenti kérdéseket nem kell megvitatni.

Lapunk megkereste Gál Kingát, a Fidesz–KDNP európai képviselőcsoport elnökét, a Patrióták Európáért-frakció első alelnökét. Arra a kérdésre, hogy a Tisza titkolni akarja-e az ukrán korrupciót, így reagált:

Miközben Ukrajnát súlyos korrupciós botrány rázza meg, és uniós pénzek tűnnek el a háborús maffia rendszereiben, Ursula von der Leyen hatalmas újabb összeget – 135 milliárd eurót – kér Ukrajna finanszírozására.

Ez olyan helyzet, ami mellett nem lehet és nem szabad szó nélkül elmenni. Ezért tegnap az Európai Parlament házbizottságának ülésén mi, Patrióták kezdeményeztük, hogy a jövő heti plenáris ülésen napirendre kerüljön az ukrajnai korrupciós botrány, és az uniós támogatások felhasználásának kérdése. Ezt a javaslatot azonban a balliberális–néppárti többség, tehát Magyar Péter brüsszeli pártja és Dobrev Klára brüsszeli pártja leszavazta” – kezdte.

Hozzátette, számukra kulcsfontosságú, hogy világosan lássák a helyzetet.

„Elfogadhatatlan, hogy Európa ekkora pénzügyi terhet vállaljon, miközben az ukrán korrupciós ügyek tisztázatlanok maradnak. Mi, a Patrióták továbbra is parlamenti vitát követelünk az üggyel kapcsolatban, szemben a Tiszával és brüsszeli pártjával, akik az ügy eltussolásán dolgoznak.”