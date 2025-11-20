Európai UnióUkrajnakorrupciós botrányGál Kinga

Elfogadhatatlan, hogy az ukrán korrupció tisztázatlan maradjon

Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke és a Patrióták Európáért frakció első alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament ne tárgyalja meg az ukrajnai korrupciós botrányt, miközben Brüsszel újabb, hatalmas összeget készül Ukrajnának adni. Úgy látja, a Tisza pártcsaládja és brüsszeli szövetségesei szándékosan akadályozták meg, hogy a kérdés napirendre kerüljön.

2025. 11. 20.
Mint azt korábban megírtuk, a Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció vitát kezdeményezett az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól a jövő heti strasbourgi plenáris ülés keretében. A frakció javaslatát azonban a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt leszavazta. 

„Mi, Patrióták kezdeményeztük, hogy a jövő heti plenáris ülésen napirendre kerüljön az ukrajnai korrupciós botrány” – nyilatkozta Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője
A közlemény az Enerhoatomhoz köthető, mintegy 100 millió dolláros visszaosztási botrányt emelte ki, amely – állításuk szerint – magas rangú ukrán tisztviselőket is érinthet. A patrióták szerint az ügy komoly kérdéseket vet fel az átláthatóságról és az európai adófizetők pénzének biztonságáról.

Ahogy fogalmaztak, elfogadhatatlan ilyen mértékű pénzügyi kötelezettségvállalásról dönteni, amíg a korrupciós aggályok nem rendeződnek. Úgy vélik, a plenáris vita elengedhetetlen lett volna az EU pénzügyi integritásának és az európai polgárok érdekeinek védelméhez.

Az Európai Néppárt szerint azonban a fenti kérdéseket nem kell megvitatni.

Lapunk megkereste Gál Kingát, a Fidesz–KDNP európai képviselőcsoport elnökét, a Patrióták Európáért-frakció első alelnökét. Arra a kérdésre, hogy a Tisza titkolni akarja-e az ukrán korrupciót, így reagált:

Miközben Ukrajnát súlyos korrupciós botrány rázza meg, és uniós pénzek tűnnek el a háborús maffia rendszereiben, Ursula von der Leyen hatalmas újabb összeget – 135 milliárd eurót – kér Ukrajna finanszírozására.

Ez olyan helyzet, ami mellett nem lehet és nem szabad szó nélkül elmenni. Ezért tegnap az Európai Parlament házbizottságának ülésén mi, Patrióták kezdeményeztük, hogy a jövő heti plenáris ülésen napirendre kerüljön az ukrajnai korrupciós botrány, és az uniós támogatások felhasználásának kérdése. Ezt a javaslatot azonban a balliberális–néppárti többség, tehát Magyar Péter brüsszeli pártja és Dobrev Klára brüsszeli pártja leszavazta” – kezdte. 

Hozzátette, számukra kulcsfontosságú, hogy világosan lássák a helyzetet. 

„Elfogadhatatlan, hogy Európa ekkora pénzügyi terhet vállaljon, miközben az ukrán korrupciós ügyek tisztázatlanok maradnak. Mi, a Patrióták továbbra is parlamenti vitát követelünk az üggyel kapcsolatban, szemben a Tiszával és brüsszeli pártjával, akik az ügy eltussolásán dolgoznak.”

Gál Kinga azt mondta, valójában azért nem akarnak Ukrajna ügyéről vitát, mert a balliberális–néppárti többség mindenáron Ukrajna gyors csatlakozását erőlteti. 

Olyannyira elkötelezettek ebben, hogy szemet hunynak a felmerülő problémák felett, és figyelmen kívül hagyják azt is, hogy Ukrajna a mai napig nem teljesíti a szükséges csatlakozási feltételeket. Egy ilyen mértékű korrupciós botrányt is inkább a szőnyeg alá söpörnének, csak hogy ne kelljen beszélni róla.

Azért sem akarnak vitát, mert akkor végre számot kellene adniuk az eddig Ukrajnába küldött pénzek sorsáról. Pedig az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, illetve az európai adófizetők pénzének átlátható és felelős felhasználása miatt magától értetődő lenne, hogy az Európai Parlament napirendre vegye ezt az ügyet” – magyarázta.

„Ez egy elkeserítő látlelet az Európai Parlamentben uralkodó állapotokról, és rámutat a kettős mércére, amit Brüsszel következetesen alkalmaz. A brüsszeli korrupciós ügyekről és a mostani, hatalmas ukrán korrupciós botrányról nem engedik, hogy vita legyen. Ők inkább a háború folytatásáról, Ukrajna még több európai pénzzel való finanszírozásáról és a demokratikusan megválasztott nemzeti kormányok támadásáról akarnak tárgyalni az Európai Parlamentben” – zárta.

Borítókép: Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke beszédet mond a Fidelitas XXII. kongresszusán Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban 2025. november 15-én (Fotó: MTI)

