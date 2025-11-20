Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül a brüsszeli terveket + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban már őrületnek nevezte a brüsszeli folyamatokat, különösen annak fényében, hogy miközben bebizonyosodott az ukrajnai háborús maffia működése, az Európai Unió mégis újabb százmilliárd eurót kíván az országba küldeni az európai adófizetők pénzéből. A külügyminiszteri csúcson döbbenetes érv hangzott el Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán: az ülésen azt mondták, hogy az ukrajnai korrupciós botrány még egy indok arra, hogy az országot felvegyék az Európai Unióba. A miniszter most két új videót is megosztott a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban már őrületnek nevezte a brüsszeli folyamatokat Fotó: AFP

Szijjártó Péter: Ukrajnába nem több pénz kell, hanem elszámolás

Az első videóban Szijjártó Péter hangsúlyozta: „Őrület lett úrrá itt Brüsszelen. Úgy tárgyaltunk az Ukrajnának nyújtandó újabb 100 milliárd eurónyi támogatásról, mintha Ukrajnában éppen nem az európai politikatörténet egyik legsúlyosabb korrupciós botránya zajlana Brüsszelben.