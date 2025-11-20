Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül a brüsszeli terveket + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban már őrületnek nevezte a brüsszeli folyamatokat, különösen annak fényében, hogy miközben bebizonyosodott az ukrajnai háborús maffia működése, az Európai Unió mégis újabb százmilliárd eurót kíván az országba küldeni az európai adófizetők pénzéből. A külügyminiszteri csúcson döbbenetes érv hangzott el Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán: az ülésen azt mondták, hogy az ukrajnai korrupciós botrány még egy indok arra, hogy az országot felvegyék az Európai Unióba. A miniszter most két új videót is megosztott a Facebook-oldalán.
Szijjártó Péter: Ukrajnába nem több pénz kell, hanem elszámolás
Az első videóban Szijjártó Péter hangsúlyozta: „Őrület lett úrrá itt Brüsszelen. Úgy tárgyaltunk az Ukrajnának nyújtandó újabb 100 milliárd eurónyi támogatásról, mintha Ukrajnában éppen nem az európai politikatörténet egyik legsúlyosabb korrupciós botránya zajlana Brüsszelben.
Azt kezdeményezték, hogy küldjünk még több pénzt és még több fegyvert Ukrajnába, és vessünk ki újabb szankciókat az energiaszállításokra. És tegyük meg mindezt egy megnyerhetetlen háború miatt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!