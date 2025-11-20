Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

főpolgármesteri hivatalBudapesti KözművekBKK

Budapesten is eshet a hó, fontos figyelmeztetést küldött a Főpolgármesteri Hivatal

Ha leesik a hó, az a fővárosra is hatással lesz, a lakókra is feladatok hárulhatnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 21:01
illusztráció Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Havazás idején, aki teheti, válassza a közösségi közlekedést” – írta a Főpolgármesteri Hivatal a napokban várható hóeséssel kapcsolatban csütörtökön kiadott közleményében. Az előrejelzések szerint péntektől jelentős havazás lehet. A fővárosi önkormányzat és a Budapesti Közművek arra kéri a fővárosi autósokat, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak.

Aki teheti, válassza a közösségi közlekedést. A Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója készül a síkosságmentesítésre: először a hidak, felüljárók, autópályák bevezető szakaszai és a fő közlekedési útvonalak, majd a hegyvidéki buszvonalak és egyéb közösségi közlekedési utak, utána az egészségügyi intézményekhez és logisztikai bázisokhoz vezető útszakaszok következnek. A mellékutak takarítása később jön. 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy utazásuk megkezdése előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a BudapestGO alkalmazásban, a BKK weboldalán, valamint a társaság közösségi felületein.

Az elakadt vagy megcsúszott autók nemcsak a közlekedést, hanem a hóeltakarító járművek munkáját is akadályozzák. A járművezetők legyenek türelmesek a közterületen dolgozó munkatársakkal, ne előzzék meg a síkosságmentesítő gépeket, amelyek mögött értelemszerűen jobb útviszonyok várhatók. 

„A járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak és üzemeltetőinek kötelessége, társasházaknál pedig a lakóközösség feladata” – figyelmeztetett a Főpolgármesteri Hivatal. 

Borítókép: Illusztráció: havazás Budapesten (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.