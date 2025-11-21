Brüsszel az őrület, Trump az ukrajnai béketeremtés határán

Eközben Donald Trump amerikai elnök folytatja a béketeremtési erőfeszítéseit. A Trump-kormányzat kidolgozott egy 28 pontból álló béketervezetet az orosz-ukrán konfliktus lezárására, amely azonban Kijevtől jelentős területi engedményeket követelne. A terv az Egyesült Államok korábbi, Gázára vonatkozó békeközvetítői módszerén alapul, és Washington szerint mindkét félnek ösztönzőket biztosít a megállapodásra. Ukrajnában és több európai szövetségesnél várhatóan ellenállásba ütközik, mivel a béketerv több olyan pontot tartalmaz, amelyet Kijev korábban már elutasított. A háborúpárti európai politikusoknak az is szúrja a szemét, hogy – mint azt Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője megerősítette – az európaiakat nem vonták be a terv előkészítésébe.