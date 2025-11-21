Szijjártó Péter szerint teljes őrület uralkodik Brüsszelben: miközben kiderült, hogy Ukrajnában háborús maffiarendszer működik és eltűntek európai milliárdok, az uniós külügyminiszterek újabb százmilliárd eurós csomagról, több fegyverről és új szankciókról tárgyalnak, mintha semmi sem történt volna. A külügyminiszter brüsszeli tájékoztatóján úgy fogalmazott: a korrupciós botrány ellenére is további pénzeket és fegyvereket akarnak küldeni Kijevnek, sőt egyesek még Ukrajna EU-csatlakozását is épp ezzel indokolják – ez szerinte az őrület új szintje. Deák Dániel szerint „az a vicc, hogy nem vicc”.
Brüsszel az őrület, Trump az ukrajnai béketeremtés határán
Az a vicc, hogy nem vicc: Brüsszel nem vörös vonalnak, hanem az ukrán EU-csatlakozás újabb okának látja a kijevi rezsimet megrázó korrupciós botrányt. Eközben Donald Trump amerikai elnök tanácsadói egy gyakorlatias béketervet dolgoztak ki, amire viszont Ukrajna és a kihagyott háborúpárti európai politikusok csak a szájukat húzzák – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Eközben Donald Trump amerikai elnök folytatja a béketeremtési erőfeszítéseit. A Trump-kormányzat kidolgozott egy 28 pontból álló béketervezetet az orosz-ukrán konfliktus lezárására, amely azonban Kijevtől jelentős területi engedményeket követelne. A terv az Egyesült Államok korábbi, Gázára vonatkozó békeközvetítői módszerén alapul, és Washington szerint mindkét félnek ösztönzőket biztosít a megállapodásra. Ukrajnában és több európai szövetségesnél várhatóan ellenállásba ütközik, mivel a béketerv több olyan pontot tartalmaz, amelyet Kijev korábban már elutasított. A háborúpárti európai politikusoknak az is szúrja a szemét, hogy – mint azt Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője megerősítette – az európaiakat nem vonták be a terv előkészítésébe.
További Külföld híreink
Lengyelországgal ellentétes utat választott Olaszország: nem hagyták futni az Északi Áramlat elleni szabotázsakció gyanúsítottját. Az olasz legfelsőbb bíróság jóváhagyta annak az ukrán férfinak a kiadatását, akit a 2022. szeptemberi robbantás megszervezésével gyanúsítanak. Ezzel lezárult a hónapok óta húzódó jogi csata, így Szerhij Kuznyecovot hamarosan Németországban hallgathatják ki.
További Külföld híreink
Bevenné a német kormányba az Alternatíva Németországért (AfD) pártot Boris Palmer, Tübingen független – korábban zöldpárti – polgármestere. A városvezető szerint, aki konkrét tervet is felvázolt a CDU számára egy lehetséges közös kormányzásra, a kormányzó erők évek óta ugyanazzal a hibás recepttel próbálkoznak, miközben a választók egyre nagyobb arányban támogatják az AfD-t. A gyakorlatias javaslatra a baloldal a tőlük megszokott felháborodással és nácizással válaszolt.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter hatalmas bejelentést tett, ezzel minden magyar jól jár
Orbán Viktor és Donald Trump megállapodása meghozta a gyümölcsét.
Ukrán szabotőrök támadása Lengyelországban, robbanás a vasúti pályán
Hatalmas a katonai mozgósítás a NATO-tagállamban az ukránok támadása után.
Kreml: nincs hír Ukrajna béketárgyalási szándékáról
Az ügy a diplomáciai feszültségek újabb hullámát vetíti előre.
Putyin így kovácsol előnyt az ukrán korrupciós botrányból
Az orosz sereg több helyen is előrenyomult.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!