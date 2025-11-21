UkrajnaKaja KallasÉszaki Áramlatorosz-ukrán háborúTrumpSzijjártó Péter

Brüsszel az őrület, Trump az ukrajnai béketeremtés határán

Az a vicc, hogy nem vicc: Brüsszel nem vörös vonalnak, hanem az ukrán EU-csatlakozás újabb okának látja a kijevi rezsimet megrázó korrupciós botrányt. Eközben Donald Trump amerikai elnök tanácsadói egy gyakorlatias béketervet dolgoztak ki, amire viszont Ukrajna és a kihagyott háborúpárti európai politikusok csak a szájukat húzzák – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 11. 21. 0:00
Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter szerint teljes őrület uralkodik Brüsszelben: miközben kiderült, hogy Ukrajnában háborús maffiarendszer működik és eltűntek európai milliárdok, az uniós külügyminiszterek újabb százmilliárd eurós csomagról, több fegyverről és új szankciókról tárgyalnak, mintha semmi sem történt volna. A külügyminiszter brüsszeli tájékoztatóján úgy fogalmazott: a korrupciós botrány ellenére is további pénzeket és fegyvereket akarnak küldeni Kijevnek, sőt egyesek még Ukrajna EU-csatlakozását is épp ezzel indokolják – ez szerinte az őrület új szintje. Deák Dániel szerint „az a vicc, hogy nem vicc”.

Szijjártó Péter szerint meg kell állítani a brüsszeli őrületet Ukrajna ügyében
Szijjártó Péter szerint meg kell állítani a brüsszeli őrületet Ukrajna ügyében (Fotó: NurPhoto via AFP)

Eközben Donald Trump amerikai elnök folytatja a béketeremtési erőfeszítéseit. A Trump-kormányzat kidolgozott egy 28 pontból álló béketervezetet az orosz-ukrán konfliktus lezárására, amely azonban Kijevtől jelentős területi engedményeket követelne. A terv az Egyesült Államok korábbi, Gázára vonatkozó békeközvetítői módszerén alapul, és Washington szerint mindkét félnek ösztönzőket biztosít a megállapodásra. Ukrajnában és több európai szövetségesnél várhatóan ellenállásba ütközik, mivel a béketerv több olyan pontot tartalmaz, amelyet Kijev korábban már elutasított. A háborúpárti európai politikusoknak az is szúrja a szemét, hogy – mint azt Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője megerősítette – az európaiakat nem vonták be a terv előkészítésébe.

Lengyelországgal ellentétes utat választott Olaszország: nem hagyták futni az Északi Áramlat elleni szabotázsakció gyanúsítottját. Az olasz legfelsőbb bíróság jóváhagyta annak az ukrán férfinak a kiadatását, akit a 2022. szeptemberi robbantás megszervezésével gyanúsítanak. Ezzel lezárult a hónapok óta húzódó jogi csata, így Szerhij Kuznyecovot hamarosan Németországban hallgathatják ki.

Bevenné a német kormányba az Alternatíva Németországért (AfD) pártot Boris Palmer, Tübingen független – korábban zöldpárti – polgármestere. A városvezető szerint, aki konkrét tervet is felvázolt a CDU számára egy lehetséges közös kormányzásra, a kormányzó erők évek óta ugyanazzal a hibás recepttel próbálkoznak, miközben a választók egyre nagyobb arányban támogatják az AfD-t. A gyakorlatias javaslatra a baloldal a tőlük megszokott felháborodással és nácizással válaszolt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ezt hozza Trump béketerve, pontokban a lényeg

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu