Fordulat Németországban: a CDU már az AfD-vel való összefogást is mérlegeli?

A polgármester így fogalmazott:

Mi lesz az alternatíva, ha az AfD 40 százalékot ér el? Egy minden pártból álló nagykoalíció? És az milyen politikát csinál majd? Attól félek, a végén az AfD még erősebb lesz, akár abszolút többséggel.

Palmer már korábban is próbált vitát kezdeményezni: ő szervezte meg Tübingenben a hevesen vitatott nyilvános beszélgetést a baden-württembergi AfD-vezetővel, Markus Frohnmaierrel. A rendezvényen baloldali tüntetők okoztak káoszt, a rendőrségnek kellett beavatkoznia.

Palmer terve

A tübingeni polgármester konkrét modellt is felvázolt.

A miniszterelnök legyen CDU-s, az alkotmányügyi miniszter szintén CDU-s, hogy ne legyen kockázat az alaptörvényre nézve. Minden másban viszont tegyenek egy egyértelmű koalíciós ajánlatot az AfD-nek – és nézzük meg, mi történik, ha részt vesznek a kormányzásban.

Palmer szerint ez a „pragmatikus” út legalább tesztelné, hogyan működik az AfD hatalmi helyzetben.

Baloldali válasz: „ez ugyanaz a logika, mint a 30-as években a nácikkal”

A javaslatot azonnal lehurrogta a német baloldal. Philipp Türmer, a Jusos (SPD ifjúsági szervezete) vezetője szerint Palmer ötlete történelmi vakságról árulkodik.

Ez az adjunk felelősséget nekik, és majd lelepleződnek hozzáállás éppen ugyanaz, amit a 20-as–30-as években mondtak a nemzetiszocialistákról. Az AfD veszélyes párt. Nem szabad kormányra engedni.