Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Fordulat Németországban: a CDU már az AfD-vel való összefogást is mérlegeli?

Németországban újabb meglepő fordulatot vett a belpolitikai vita az Alternatíva Németországért (AfD) megállíthatatlannak tűnő erősödése kapcsán. Boris Palmer, Tübingen független – korábban zöldpárti – polgármestere úgy látja: a kormányzó erők évek óta ugyanazzal a hibás recepttel próbálkoznak, miközben a választók egyre nagyobb arányban támogatják a jobboldali erőt.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 11. 20. 18:22
Az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökei, Tino Chrupalla (R) és Alice Weidel sajtótájékoztatót tartanak Fotó: John Macdougall Forrás: AFP
Az AfD-ről szóló javaslat Németországban politikai földrengést okozott. Palmer szerint a német politikai elit egyre kevésbé képes kezelni azt a helyzetet, hogy az AfD több tartományban már a legerősebb pártnak számít, írja az Origo.

AfD
Tübingen polgármestere Boris Palmer (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christoph Schmidt)

A polgármester így fogalmazott:

Mi lesz az alternatíva, ha az AfD 40 százalékot ér el? Egy minden pártból álló nagykoalíció? És az milyen politikát csinál majd? Attól félek, a végén az AfD még erősebb lesz, akár abszolút többséggel.

Palmer már korábban is próbált vitát kezdeményezni: ő szervezte meg Tübingenben a hevesen vitatott nyilvános beszélgetést a baden-württembergi AfD-vezetővel, Markus Frohnmaierrel. A rendezvényen baloldali tüntetők okoztak káoszt, a rendőrségnek kellett beavatkoznia.

Palmer terve

A tübingeni polgármester konkrét modellt is felvázolt.

A miniszterelnök legyen CDU-s, az alkotmányügyi miniszter szintén CDU-s, hogy ne legyen kockázat az alaptörvényre nézve. Minden másban viszont tegyenek egy egyértelmű koalíciós ajánlatot az AfD-nek – és nézzük meg, mi történik, ha részt vesznek a kormányzásban.

Palmer szerint ez a „pragmatikus” út legalább tesztelné, hogyan működik az AfD hatalmi helyzetben.

Baloldali válasz: „ez ugyanaz a logika, mint a 30-as években a nácikkal”

A javaslatot azonnal lehurrogta a német baloldal. Philipp Türmer, a Jusos (SPD ifjúsági szervezete) vezetője szerint Palmer ötlete történelmi vakságról árulkodik.

Ez az adjunk felelősséget nekik, és majd lelepleződnek hozzáállás éppen ugyanaz, amit a 20-as–30-as években mondtak a nemzetiszocialistákról. Az AfD veszélyes párt. Nem szabad kormányra engedni.

Philipp Türmer (Fotó: Képernyőkép)

Türmer egyenesen odáig ment, hogy az AfD betiltását szorgalmazta.

Megvannak a bizonyítékok egy ilyen eljáráshoz. Most kell megindítani, minél gyorsabban. Nagy esély van rá, hogy sikeres lesz.

Palmer ugyan kételkedik a sikerben, de így reagált: „Akkor legalább kezdjék el. A legrosszabb az lenne, ha évekig beszélnénk róla, és nem történne semmi. Én azt mondom: csinálják, derüljön ki, hogy ez járható út-e.”

AfD: Németország kettészakadt a kérdésben

A zajló vita is mutatja, milyen mélyen megosztott ma Németország: a politikai elit egyik része demokratikus kísérletként próbálná „felelős helyzetbe hozni” az AfD-t, a másik fele pedig történelmi párhuzamokat emleget, és a párt betiltását követelné.

Mindeközben az AfD a közvélemény-kutatások szerint tovább erősödik, különösen a keleti tartományokban, ahol több helyen már 30–35 százalék feletti eredményeket mérnek – így a közelgő tartományi választások tétje minden eddiginél nagyobb.

Borítókép: Az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökei, Tino Chrupalla (R) és Alice Weidel sajtótájékoztatót tartanak (Fotó: AFP/John Macdougall) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

