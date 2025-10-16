AfDSzász-AnhaltNémetországVálasztásokCDUSPD

Történelmi fordulat Németországban: az AfD először lépte át a 40 százalékos határt

Tovább növekszik Németországban a jobboldali AfD (Alternatíva Németországért) népszerűsége: a párt először lépte át a 40 százalékos határt egy tartományi közvélemény-kutatásban. Szász-Anhalt tartományban a szociáldemokrata párt (SPD), a Baloldali Párt és a Zöldek együttes támogatottsága alig éri el a 20 százalékot, így az állam a jövő évi választások előtt nehéz koalíciós tárgyalások elé nézhet.

2025. 10. 16.
Ha jövő vasárnap tartományi választásokat tartanának Szász-Anhaltban, az AfD 40 százalékot érne el Fotó: YING TANG Forrás: AFP
Németország történetében először fordul elő, hogy az AfD átlépte a 40 százalékos határt egy közvélemény-kutatásban. Az Insa Intézet felmérése szerint – amelyet a Junge Freiheit szemlézett – ha jövő vasárnap tartományi választásokat tartanának Szász-Anhaltban, az AfD 40 százalékot érne el, tíz százalékponttal többet, mint júniusban.


Ha jövő vasárnap tartományi választásokat tartanának a németországi Szász-Anhaltban, az AfD 40 százalékot érne el Fotó:AFP

A második helyen a CDU/CSU áll 26 százalékkal, ami nyolc százalékpontos visszaesést jelent. A Baloldali Párt 11 százalékon stagnál, az SPD és a BSW 6-6 százalékon áll, míg az FDP és a Zöldek 3-3 százalékkal a parlamentbe jutás küszöbét sem érnék el.

Németország nehéz koalíciós tárgyalások elé nézhet

A jelenlegi adatok alapján Németország a következő szövetségi választások után nehéz koalíciós tárgyalások előtt állna. 

AfD nélküli kormány csak akkor jöhetne létre, ha a CDU, a Baloldali Párt, az SPD és a BSW koalíciót alkotna. 

Az AfD azonban elméletben a BSW-vel vagy a CDU/CSU-val is kormányozhatna, bár mindkét párt kizárja a közös kormányzás lehetőségét.

A vezető jelöltek versenyében is szoros az állás: 

  • Az AfD parlamenti frakcióvezetője, Ulrich Siegmund 22 százalékot kapna, 
  • míg a CDU csúcsjelöltje, Sven Schulze 21 százalékot. 

A szavazók 33 százaléka egyik jelöltre sem voksolna, további 25 százalék pedig „nem tudom”-mal vagy válaszadás nélkül jelezte bizonytalanságát.

Az AfD-jelölt kizárása után a választók kétharmada otthon maradt

Tegnap lapunk arról is beszámolt, hogy Ludwigshafenben példátlanul alacsony részvétel mellett választották meg az új polgármestert. 

A választási bizottság – az AfD kivételével minden párt részvételével – kizárta az Alternatíva Németországért (AfD) jelöltjét, Joachim Pault, aki a felmérések szerint az első helyen állt. 

A döntés után a választók 76 százaléka bojkottálta a voksolást. 

Joachim Paul (AfD) a polgármester-választás eredményhirdetésekor Fotó: AFP

Más német városokban kétszer annyian szavaztak. Összehasonlításképp: Potsdamban a hétvégi polgármester-választás második fordulójában 42,5 százalékos volt a részvétel, míg Frankfurt (Oder) városában 49,4 százalék. Utóbbiban a független jelölt 69,8 százalékkal nyert, az AfD jelöltje, Wilko Möller pedig 30,2 százalékot ért el.

A CDU politikusai áttörnék az AfD-vel szemben emelt tűzfalat

Egyre több német konzervatív politikus vonja kétségbe a Németországban évek óta hangoztatott politikai tűzfal létjogosultságát, amely a hagyományos pártok és az Alternatíva Németországért (AfD) közötti teljes elhatárolódást jelenti. Három ismert kereszténydemokrata most tabut döntött: szerintük az AfD démonizálása nem gyengíti, hanem erősíti a pártot.

Borítókép: Ha jövő vasárnap tartományi választásokat tartanának Szász-Anhaltban, az AfD 40 százalékot érne el - illusztráció (Fotó: AFP)

