Történelmi fordulat Németországban: az AfD először lépte át a 40 százalékos határt

Németország történetében először fordul elő, hogy az AfD átlépte a 40 százalékos határt egy közvélemény-kutatásban. Az Insa Intézet felmérése szerint – amelyet a Junge Freiheit szemlézett – ha jövő vasárnap tartományi választásokat tartanának Szász-Anhaltban, az AfD 40 százalékot érne el, tíz százalékponttal többet, mint júniusban.

Ha jövő vasárnap tartományi választásokat tartanának a németországi Szász-Anhaltban, az AfD 40 százalékot érne el Fotó:AFP

A második helyen a CDU/CSU áll 26 százalékkal, ami nyolc százalékpontos visszaesést jelent. A Baloldali Párt 11 százalékon stagnál, az SPD és a BSW 6-6 százalékon áll, míg az FDP és a Zöldek 3-3 százalékkal a parlamentbe jutás küszöbét sem érnék el.