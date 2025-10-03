Az AfD szerint migránspénzzé silányult a német szociális rendszer

Németek kevesebben, migránsok egyre többen

Miközben a német állampolgárságú segélyezettek száma folyamatosan csökkent – 2,85 millióról nagyjából 2 millióra –, a külföldieké jelentősen nőtt. Közülük sokan soha nem dolgoztak Németországban, mások pedig csupán rövid időre kerültek munkába, majd visszaestek a segélyezési rendszerbe.

Különösen szembetűnő a tendencia a legnagyobb migránshullámokat kibocsátó országokból érkezők körében. E csoportból a segélyezettek összlétszáma több mint 625 ezerre emelkedett. Bár köztük van néhány, aki időközben már dolgozott, a többség továbbra is munkatapasztalat nélkül veszi igénybe a német adófizetők pénzéből fenntartott juttatást.

A kormányzat magyarázata szerint sok igénylő fiatal, aki még „tanul”, illetve integrációs kurzusokon vesz részt, és a külföldön szerzett munkatapasztalatokat sem rögzítik a német statisztikák.