Vajon mely nevek vezetik a német szociális segélyek listáját?

A második helyen a Michael név áll (Michel, Mischa, Maik összesen 24 660 említéssel), a harmadik helyen pedig az Ahmad név (20 660 említés), amely 13 variánssal szerepel, például Achmet vagy Amed formában. Az olyan nevek, mint az Andreas (André, Andi, Andy) vagy a Thomas (Tomas, Tom, Tommy) visszacsúsztak a rangsorban.

A német kormány szerint a statisztika torzít

A kormány hangsúlyozza, hogy a statisztika csak azokra a közös működésű munkaügyi központokra (Jobcenter) vonatkozik, ahol a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség a helyi önkormányzatokkal együtt működik. Ez azt jelenti, hogy nem ad teljes képet az összes németországi munkaügyi központról, és nem jelenti azt, hogy a nevek alapján automatikusan következtetni lehetne a juttatásban részesülők nemzetiségére.

Az új adatok ellenére a kérdés politikailag érzékeny: az AfD szerint a névstatisztika jól mutatja, hogy a migrációs folyamatok milyen hatással vannak az állami juttatásokra, míg a kormány minden ilyen következtetés levonását elutasítja, hangsúlyozva a jogi és statisztikai korlátokat.

A Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal adatai szerint Németországban tavaly mintegy 5,5 millió ember részesült állampolgári juttatásban.