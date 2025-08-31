Németországban a hivatalos lista sorrendje apró torzítást tartalmazott: a különböző írásmódokat külön számolták, így például a Thomas és Tomas, illetve a Mohammed és Mohamed külön helyen szerepelt. Ezzel a gyakori nevekből több változat is a lista hátsó részébe került, miközben összességében sok embert érintettek, írta a Bild.
Vajon mely nevek vezetik a német szociális segélyek listáját?
Németországban komoly visszhangot váltott ki, amikor az AfD egy parlamenti kérdésben rákérdezett, mely keresztnevek fordulnak elő leggyakrabban a Bürgergeld, azaz állami jövedelemtámogatásban részesülők között. A német kormány hivatalos válasza szerint korábban a Michael név állt az élen, de ma már nincs így.
Mohammed a lista élén
Az AfD képviselője, René Springer ezért kiegészítő adatokat kért, és a különböző írásmódokat összesítették.
Az új adatok szerint a Mohammed név 19 különböző írásmóddal és variánssal szerepel, összesen csaknem negyvenezer említéssel, így a lista élére került. Ide tartozik többek között a Mohamed, Muhammad, Mohammad, Mahamadou és Mhammed formák.
A második helyen a Michael név áll (Michel, Mischa, Maik összesen 24 660 említéssel), a harmadik helyen pedig az Ahmad név (20 660 említés), amely 13 variánssal szerepel, például Achmet vagy Amed formában. Az olyan nevek, mint az Andreas (André, Andi, Andy) vagy a Thomas (Tomas, Tom, Tommy) visszacsúsztak a rangsorban.
A német kormány szerint a statisztika torzít
A kormány hangsúlyozza, hogy a statisztika csak azokra a közös működésű munkaügyi központokra (Jobcenter) vonatkozik, ahol a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség a helyi önkormányzatokkal együtt működik. Ez azt jelenti, hogy nem ad teljes képet az összes németországi munkaügyi központról, és nem jelenti azt, hogy a nevek alapján automatikusan következtetni lehetne a juttatásban részesülők nemzetiségére.
Az új adatok ellenére a kérdés politikailag érzékeny: az AfD szerint a névstatisztika jól mutatja, hogy a migrációs folyamatok milyen hatással vannak az állami juttatásokra, míg a kormány minden ilyen következtetés levonását elutasítja, hangsúlyozva a jogi és statisztikai korlátokat.
A Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal adatai szerint Németországban tavaly mintegy 5,5 millió ember részesült állampolgári juttatásban.
Borítókép: Két migráns sétál a bajorországi menedékkérőket befogadó központban (Fotó: DPA/AFP/Daniel Löb)
