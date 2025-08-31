NémetországsegélyMohammedafdstatisztikalista

Vajon mely nevek vezetik a német szociális segélyek listáját?

Németországban komoly visszhangot váltott ki, amikor az AfD egy parlamenti kérdésben rákérdezett, mely keresztnevek fordulnak elő leggyakrabban a Bürgergeld, azaz állami jövedelemtámogatásban részesülők között. A német kormány hivatalos válasza szerint korábban a Michael név állt az élen, de ma már nincs így.

Szabó István
Forrás: Bild2025. 08. 31. 10:50
Két migráns sétál a bajorországi menedékkérőket befogadó központban Fotó: Daniel Löb Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németországban a hivatalos lista sorrendje apró torzítást tartalmazott: a különböző írásmódokat külön számolták, így például a Thomas és Tomas, illetve a Mohammed és Mohamed külön helyen szerepelt. Ezzel a gyakori nevekből több változat is a lista hátsó részébe került, miközben összességében sok embert érintettek, írta a Bild.

Németország
A német Szövetségi Foglalkoztatási Ügynökség egyik fiókja Karlsruhéban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

Mohammed a lista élén

Az AfD képviselője, René Springer ezért kiegészítő adatokat kért, és a különböző írásmódokat összesítették. 

Az új adatok szerint a Mohammed név 19 különböző írásmóddal és variánssal szerepel, összesen csaknem negyvenezer említéssel, így a lista élére került. Ide tartozik többek között a Mohamed, Muhammad, Mohammad, Mahamadou és Mhammed formák.

Forrás: Bild

A második helyen a Michael név áll (Michel, Mischa, Maik összesen 24 660 említéssel), a harmadik helyen pedig az Ahmad név (20 660 említés), amely 13 variánssal szerepel, például Achmet vagy Amed formában. Az olyan nevek, mint az Andreas (André, Andi, Andy) vagy a Thomas (Tomas, Tom, Tommy) visszacsúsztak a rangsorban.

A német kormány szerint a statisztika torzít

A kormány hangsúlyozza, hogy a statisztika csak azokra a közös működésű munkaügyi központokra (Jobcenter) vonatkozik, ahol a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség a helyi önkormányzatokkal együtt működik. Ez azt jelenti, hogy nem ad teljes képet az összes németországi munkaügyi központról, és nem jelenti azt, hogy a nevek alapján automatikusan következtetni lehetne a juttatásban részesülők nemzetiségére.

Az új adatok ellenére a kérdés politikailag érzékeny: az AfD szerint a névstatisztika jól mutatja, hogy a migrációs folyamatok milyen hatással vannak az állami juttatásokra, míg a kormány minden ilyen következtetés levonását elutasítja, hangsúlyozva a jogi és statisztikai korlátokat.

A Szövetségi Foglalkoztatási Hivatal adatai szerint Németországban tavaly mintegy 5,5 millió ember részesült állampolgári juttatásban.

Borítókép: Két migráns sétál a bajorországi menedékkérőket befogadó központban (Fotó: DPA/AFP/Daniel Löb)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu