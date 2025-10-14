afdválasztásközfelháborodáskizárásjelölt

Az AfD-jelölt kizárása után a választók kétharmada otthon maradt

Ludwigshafenben példátlanul alacsony részvétel mellett választották meg az új polgármestert. A választási bizottság korábban kizárta az AfD jelöltjét a második fordulóból, mely döntés után a választók 76 százaléka bojkottálta a voksolást.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 14. 3:02
Joachim Paul (AfD) a polgármester-választás eredményhirdetésekor Fotó: Uwe Anspach Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Az AfD jelölt kizárása után a CDU politikusa, Klaus Blettner nyerte a választást: a vasárnapi második fordulóban 58,5 százalékot szerzett, míg a SPD jelöltje, Jens Peter Gotter, 41,5 százalékot kapott – közölte a Rheinland-Pfalz tartományi választási bizottsága vasárnap este, írja az Origo.

AfD jelölt
A ludwigshafeni polgármester-választás második fordulójának győztese, Klaus Blettner (bal, CDU/FWG) és kihívója, Jens Peter Gotter (SPD) gratulálnak egymásnak a választás estéjén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Uwe Anspach)

Mindössze minden negyedik választó ment el

Már az első fordulóban is alacsony, 29,3 százalékos volt a részvétel, de a második körben ez a szám tovább zuhant: csak 24,1 százalék járult az urnákhoz. Ráadásul 5,5 százalék a szavazatok közül érvénytelen volt. 

Összességében így az új polgármester a teljes választókorú népesség alig 13,3 százalékának támogatásával került hivatalba.

Az AfD-jelölt kizárása felháborodást váltott ki

A botrány előzménye, hogy a választási bizottság – az AfD kivételével minden párt részvételével – kizárta az Alternatíva Németországért (AfD) jelöltjét, Joachim Pault, aki a felmérések szerint az első helyen állt.

21 September 2025, Rhineland-Palatinate, Ludwigshafen: Jutta Steinruck (SPD), incumbent mayor, stands in the Wilhelm Hack Museum during the announcement of the results of the mayoral election. Photo: Uwe Anspach/dpa (Photo by UWE ANSPACH / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jutta Steinruck (SPD), jelenlegi polgármester  (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/ Uwe Anspach)

A döntést a város jelenlegi szociáldemokrata polgármestere, Jutta Steinruck kezdeményezte, aki egyben a bizottság elnöke is. Az indoklás szerint a tartományi belügyminiszter, Michael Ebling által megrendelt alkotmányvédelmi jelentés kétségbe vonta Paul „alkotmányhűségét”. A politikus azonban életre szóló közalkalmazotti státusszal rendelkező tanár és tagja a rheinland-pfalzi tartományi parlamentnek.

A döntés példátlan Németországban, és sokak szerint súlyosan megkérdőjelezi a választás tisztaságát. A szavazók tömeges távolmaradása sok elemző szerint politikai tiltakozás volt a kizárás ellen.

A CDU országos vezetése „szenzációs győzelemnek” nevezte az eredményt, annak ellenére, hogy az alacsony részvétel és az érvénytelen szavazatok aránya komoly legitimitási kérdéseket vet fel.

Blettner mindössze 15 761 szavazatot kapott a 118 ezer választásra jogosult polgár közül.

Más német városokban kétszer annyian szavaztak

Összehasonlításképp: Potsdamban a hétvégi polgármester-választás második fordulójában 42,5 százalékos volt a részvétel, míg Frankfurt (Oder) városában 49,4 százalék. Utóbbiban a független jelölt 69,8 százalékkal nyert, az AfD jelöltje, Wilko Möller pedig 30,2 százalékot ért el.

Borítókép: Joachim Paul (AfD) a polgármester-választás eredményhirdetésekor (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Uwe Anspach)

