Az AfD jelölt kizárása után a CDU politikusa, Klaus Blettner nyerte a választást: a vasárnapi második fordulóban 58,5 százalékot szerzett, míg a SPD jelöltje, Jens Peter Gotter, 41,5 százalékot kapott – közölte a Rheinland-Pfalz tartományi választási bizottsága vasárnap este, írja az Origo.
Az AfD-jelölt kizárása után a választók kétharmada otthon maradt
Ludwigshafenben példátlanul alacsony részvétel mellett választották meg az új polgármestert. A választási bizottság korábban kizárta az AfD jelöltjét a második fordulóból, mely döntés után a választók 76 százaléka bojkottálta a voksolást.
Mindössze minden negyedik választó ment el
Már az első fordulóban is alacsony, 29,3 százalékos volt a részvétel, de a második körben ez a szám tovább zuhant: csak 24,1 százalék járult az urnákhoz. Ráadásul 5,5 százalék a szavazatok közül érvénytelen volt.
Összességében így az új polgármester a teljes választókorú népesség alig 13,3 százalékának támogatásával került hivatalba.
Az AfD-jelölt kizárása felháborodást váltott ki
A botrány előzménye, hogy a választási bizottság – az AfD kivételével minden párt részvételével – kizárta az Alternatíva Németországért (AfD) jelöltjét, Joachim Pault, aki a felmérések szerint az első helyen állt.
A döntést a város jelenlegi szociáldemokrata polgármestere, Jutta Steinruck kezdeményezte, aki egyben a bizottság elnöke is. Az indoklás szerint a tartományi belügyminiszter, Michael Ebling által megrendelt alkotmányvédelmi jelentés kétségbe vonta Paul „alkotmányhűségét”. A politikus azonban életre szóló közalkalmazotti státusszal rendelkező tanár és tagja a rheinland-pfalzi tartományi parlamentnek.
A döntés példátlan Németországban, és sokak szerint súlyosan megkérdőjelezi a választás tisztaságát. A szavazók tömeges távolmaradása sok elemző szerint politikai tiltakozás volt a kizárás ellen.
A CDU országos vezetése „szenzációs győzelemnek” nevezte az eredményt, annak ellenére, hogy az alacsony részvétel és az érvénytelen szavazatok aránya komoly legitimitási kérdéseket vet fel.
Blettner mindössze 15 761 szavazatot kapott a 118 ezer választásra jogosult polgár közül.
Más német városokban kétszer annyian szavaztak
Összehasonlításképp: Potsdamban a hétvégi polgármester-választás második fordulójában 42,5 százalékos volt a részvétel, míg Frankfurt (Oder) városában 49,4 százalék. Utóbbiban a független jelölt 69,8 százalékkal nyert, az AfD jelöltje, Wilko Möller pedig 30,2 százalékot ért el.
