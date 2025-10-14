Az AfD-jelölt kizárása után a választók kétharmada otthon maradt

Mindössze minden negyedik választó ment el

Már az első fordulóban is alacsony, 29,3 százalékos volt a részvétel, de a második körben ez a szám tovább zuhant: csak 24,1 százalék járult az urnákhoz. Ráadásul 5,5 százalék a szavazatok közül érvénytelen volt.

Összességében így az új polgármester a teljes választókorú népesség alig 13,3 százalékának támogatásával került hivatalba.

Az AfD-jelölt kizárása felháborodást váltott ki

A botrány előzménye, hogy a választási bizottság – az AfD kivételével minden párt részvételével – kizárta az Alternatíva Németországért (AfD) jelöltjét, Joachim Pault, aki a felmérések szerint az első helyen állt.

Jutta Steinruck (SPD), jelenlegi polgármester (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/ Uwe Anspach)

A döntést a város jelenlegi szociáldemokrata polgármestere, Jutta Steinruck kezdeményezte, aki egyben a bizottság elnöke is. Az indoklás szerint a tartományi belügyminiszter, Michael Ebling által megrendelt alkotmányvédelmi jelentés kétségbe vonta Paul „alkotmányhűségét”. A politikus azonban életre szóló közalkalmazotti státusszal rendelkező tanár és tagja a rheinland-pfalzi tartományi parlamentnek.

A döntés példátlan Németországban, és sokak szerint súlyosan megkérdőjelezi a választás tisztaságát. A szavazók tömeges távolmaradása sok elemző szerint politikai tiltakozás volt a kizárás ellen.

A CDU országos vezetése „szenzációs győzelemnek” nevezte az eredményt, annak ellenére, hogy az alacsony részvétel és az érvénytelen szavazatok aránya komoly legitimitási kérdéseket vet fel.

Blettner mindössze 15 761 szavazatot kapott a 118 ezer választásra jogosult polgár közül.

Más német városokban kétszer annyian szavaztak

Összehasonlításképp: Potsdamban a hétvégi polgármester-választás második fordulójában 42,5 százalékos volt a részvétel, míg Frankfurt (Oder) városában 49,4 százalék. Utóbbiban a független jelölt 69,8 százalékkal nyert, az AfD jelöltje, Wilko Möller pedig 30,2 százalékot ért el.