Az AfD-ről egy interjúban Peter Tauber, a CDU korábbi főtitkára kijelentette: a politikai vitákat nem szabad attól függővé tenni, mit gondol róluk az Alternatíva Németországért, írja az Origo.
A CDU politikusai áttörnék az AfD-vel szemben emelt tűzfalat
Egyre több német konzervatív politikus vonja kétségbe a Németországban évek óta hangoztatott politikai tűzfal létjogosultságát, amely a hagyományos pártok és az Alternatíva Németországért (AfD) közötti teljes elhatárolódást jelenti. Három ismert kereszténydemokrata most tabut döntött: szerintük az AfD démonizálása nem gyengíti, hanem erősíti a pártot, miközben az ország politikai rendszerét is megbénítja.
Nem lehet minden témát az AfD-hez viszonyítva kezelni. Ez a megbélyegzés végső soron csak nekik segít
– mondta Tauber.
A politikus szerint a kereszténydemokratáknak újra kell gondolniuk a „vörös vonalak politikáját”, és lehetőséget kellene teremteni arra, hogy bizonyos ügyekben akár az AfD-vel is együtt szavazhassanak, ha az tartalmilag indokolt.
Rödder: A tűzfal csak az AfD-t erősíti
A CDU volt alapérték-bizottsági elnöke, Andreas Rödder szerint a tűzfalstratégia egyértelműen kudarcot vallott.
Minél magasabbra húzták a tűzfalat, annál erősebb lett az AfD
– fogalmazott.
Rödder szerint ideje lenne „feltételes párbeszédkészséget” hirdetni, vagyis megfontolni az együttműködést, ha az AfD világosan elhatárolódik a szélsőséges álláspontoktól és személyektől.
AfD: Nem bojkottálni, hanem vitatkozni kell velük
A volt védelmi miniszter, Karl-Theodor zu Guttenberg szintén a politikai párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, és elutasította az AfD-vel szembeni „morális karantén” politikáját.
A varázst csak tartalmi vitával lehet megtörni, nem bojkottal – jelentette ki.
Guttenberg szerint a CDU-nak vissza kell szereznie az irányítást a klasszikus konzervatív témák – például a bevándorlás, a biztonság és az energiapolitika – felett. Ha ezeket a kérdéseket a párt nem vállalja fel, azzal önként adja át a terepet az AfD-nek.
Borítókép: Alice Weidel és Tino Chrupalla, az AfD szövetségi elnöke és parlamenti frakcióvezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Niklas Graeber)
