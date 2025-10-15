A CDU politikusai áttörnék az AfD-vel szemben emelt tűzfalat

Rödder: A tűzfal csak az AfD-t erősíti

A CDU volt alapérték-bizottsági elnöke, Andreas Rödder szerint a tűzfalstratégia egyértelműen kudarcot vallott.

Minél magasabbra húzták a tűzfalat, annál erősebb lett az AfD

– fogalmazott.

Rödder szerint ideje lenne „feltételes párbeszédkészséget” hirdetni, vagyis megfontolni az együttműködést, ha az AfD világosan elhatárolódik a szélsőséges álláspontoktól és személyektől.

Karl-Theodor zu Guttenberg, a Spitzberg Partners LLC elnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

AfD: Nem bojkottálni, hanem vitatkozni kell velük

A volt védelmi miniszter, Karl-Theodor zu Guttenberg szintén a politikai párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, és elutasította az AfD-vel szembeni „morális karantén” politikáját.

A varázst csak tartalmi vitával lehet megtörni, nem bojkottal – jelentette ki.

Guttenberg szerint a CDU-nak vissza kell szereznie az irányítást a klasszikus konzervatív témák – például a bevándorlás, a biztonság és az energiapolitika – felett. Ha ezeket a kérdéseket a párt nem vállalja fel, azzal önként adja át a terepet az AfD-nek.