afdpolitikaCDUvitabojkotttűzfal

A CDU politikusai áttörnék az AfD-vel szemben emelt tűzfalat

Egyre több német konzervatív politikus vonja kétségbe a Németországban évek óta hangoztatott politikai tűzfal létjogosultságát, amely a hagyományos pártok és az Alternatíva Németországért (AfD) közötti teljes elhatárolódást jelenti. Három ismert kereszténydemokrata most tabut döntött: szerintük az AfD démonizálása nem gyengíti, hanem erősíti a pártot, miközben az ország politikai rendszerét is megbénítja.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 15. 12:06
Alice Weidel és Tino Chrupalla, az AfD szövetségi elnöke és parlamenti frakcióvezetője Fotó: Niklas Graeber Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az AfD-ről egy interjúban Peter Tauber, a CDU korábbi főtitkára kijelentette: a politikai vitákat nem szabad attól függővé tenni, mit gondol róluk az Alternatíva Németországért, írja az Origo.

AfD
Peter Tauber (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

Nem lehet minden témát az AfD-hez viszonyítva kezelni. Ez a megbélyegzés végső soron csak nekik segít

 – mondta Tauber.

A politikus szerint a kereszténydemokratáknak újra kell gondolniuk a „vörös vonalak politikáját”, és lehetőséget kellene teremteni arra, hogy bizonyos ügyekben akár az AfD-vel is együtt szavazhassanak, ha az tartalmilag indokolt.

Rödder: A tűzfal csak az AfD-t erősíti

A CDU volt alapérték-bizottsági elnöke, Andreas Rödder szerint a tűzfalstratégia egyértelműen kudarcot vallott.

Minél magasabbra húzták a tűzfalat, annál erősebb lett az AfD

 – fogalmazott.

Rödder szerint ideje lenne „feltételes párbeszédkészséget” hirdetni, vagyis megfontolni az együttműködést, ha az AfD világosan elhatárolódik a szélsőséges álláspontoktól és személyektől.

Karl-Theodor zu Guttenberg, Chairman of Spitzberg Partners LLC, single image, cropped single motif, portrait. Ludwig Erhard Summit 2025 at Gut Kaltenbrunn on Lake Tegernsee on May 8, 2025. (Photo by Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Karl-Theodor zu Guttenberg, a Spitzberg Partners LLC elnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Frank Hoermann)

AfD: Nem bojkottálni, hanem vitatkozni kell velük

A volt védelmi miniszter, Karl-Theodor zu Guttenberg szintén a politikai párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, és elutasította az AfD-vel szembeni „morális karantén” politikáját.

A varázst csak tartalmi vitával lehet megtörni, nem bojkottal – jelentette ki.

Guttenberg szerint a CDU-nak vissza kell szereznie az irányítást a klasszikus konzervatív témák – például a bevándorlás, a biztonság és az energiapolitika – felett. Ha ezeket a kérdéseket a párt nem vállalja fel, azzal önként adja át a terepet az AfD-nek.

Borítókép: Alice Weidel és Tino Chrupalla, az AfD szövetségi elnöke és parlamenti frakcióvezetője (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Niklas Graeber)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu