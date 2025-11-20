Olaszország nem engedett: átadják a Északi Áramlat robbantásával gyanúsított ukránt

A német szövetségi ügyészség súlyos vádat fogalmazott meg az ukrán férfi ellen: szerintük ő irányította azt a diverzánscsoportot, amely három éve felrobbantotta az Északi Áramlat 1-es és 2-es vezetékeket a Balti-tengeren – a kontinens energetikai biztonságát alapjaiban megrázó akciót.

A szerdai végső döntés előtt a vádlott ügyvédje, Nicola Canestrini még megpróbálta megakasztani az eljárást a római bíróságon,

vitatva a korábbi bolognai határozatot. Csakhogy a bolognai testület már szeptemberben rábólintott a kiadatásra, majd egy újabb kör után október végén ismét ugyanarra az álláspontra jutott. A mostani ítélettel az olaszországi jogi menet végleg lezárult. Canestrini szerint védencét napokon belül átadhatják a német hatóságoknak. A férfi jelenleg is olaszországi előzetes letartóztatásban várja sorsa alakulását. Kuznyecov családi vakációra érkezett augusztus végén az Adria partjára, ám pihenés helyett bilincset kapott: az ellene kiadott európai elfogatóparancs alapján azonnal őrizetbe vették.

A gyanúsított mindvégig következetesen tagadta, hogy bármilyen szerepe lett volna az Északi Áramlat elleni robbantásokban.

Ügyvédje ugyanakkor arról beszél, hogy a kiadatás csupán egy új fejezete lesz a hosszú jogi ütközetnek.

Csalódást keltő a döntés, de továbbra is bízom abban, hogy Németországban felmentik

– jelentette ki Canestrini, aki szerint az eljárás eddigi szakaszában még a védelem számára sem engedtek teljes körű betekintést az ügy aktáiba. Úgy véli, hogy Németországban végre hozzáférhetnek az iratokhoz, ami alapvetően befolyásolhatja védence kilátásait. Ott kollégái újra előterjeszthetnek bizonyos jogi érveket, erről ide kattintva olvashat részletesen.