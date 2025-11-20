Olaszország nem engedett: átadják a Északi Áramlat robbantásával gyanúsított ukránt

Az olasz igazságszolgáltatás hosszú huzavona után meghozta a döntést, amely hónapok óta foglalkoztatja Európát: kiadják Németországnak Szerhij Kuznyecovot, azt az ukrán állampolgárt, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsakció kitervelésével gyanúsítanak. A férfit augusztus végén fogták el az olasz hatóságok egy európai elfogatóparancs alapján, ügyvédei pedig mindvégig az eljárás átláthatatlanságára panaszkodtak, mondván: még mindig nem kapták meg a teljes iratanyagot. A bolognai bíróság két korábbi döntését követően most a legfelsőbb bíróság is rábólintott a kiadatásra, így a gyanúsított hamarosan Németországban nézhet szembe a vádakkal – írja a Handelsblatt forrásaira hivatkozva az Origo.
Fordulat az Északi Áramlat ügyében
Miközben Lengyelországban egy másik ukrán gyanúsított minden következmény nélkül távozhatott a hatóságoktól, Olaszországban pont ellenkező fordulatot vett az ügy. Hónapok óta tartó jogi csatározás ért véget, amikor az olasz legfelsőbb bíróság szerdán késő este elutasította a védelem utolsó fellebbezését.
Ezzel megnyílt az út Szerhij Kuznyecov németországi átadása előtt.
