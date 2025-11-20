Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Olaszország nem engedett: átadják a Északi Áramlat robbantásával gyanúsított ukránt

Olaszország végül beadta a derekát: a legfelsőbb bíróság jóváhagyta annak az ukrán férfinak a kiadatását, akit az Északi Áramlat gázvezeték elleni, Európát megrázó robbantás megszervezésével gyanúsítanak. A hónapok óta húzódó jogi csata lezárult, így Szerhij Kuznyecovot hamarosan Németországban kérdezhetik ki a történelmi jelentőségű energia-szabotázs ügyében.

2025. 11. 20. 18:35
Új fordulatot vett az Északi Áramlat felrobbantása ügyében zajló nyomozás Forrás: AFP
Az olasz igazságszolgáltatás hosszú huzavona után meghozta a döntést, amely hónapok óta foglalkoztatja Európát: kiadják Németországnak Szerhij Kuznyecovot, azt az ukrán állampolgárt, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsakció kitervelésével gyanúsítanak. A férfit augusztus végén fogták el az olasz hatóságok egy európai elfogatóparancs alapján, ügyvédei pedig mindvégig az eljárás átláthatatlanságára panaszkodtak, mondván: még mindig nem kapták meg a teljes iratanyagot. A bolognai bíróság két korábbi döntését követően most a legfelsőbb bíróság is rábólintott a kiadatásra, így a gyanúsított hamarosan Németországban nézhet szembe a vádakkal – írja a Handelsblatt forrásaira hivatkozva az Origo.

Olaszország nem engedett: átadják a Északi Áramlat robbantásával gyanúsított ukránt Fotó: AFP

Fordulat az Északi Áramlat ügyében

Miközben Lengyelországban egy másik ukrán gyanúsított minden következmény nélkül távozhatott a hatóságoktól, Olaszországban pont ellenkező fordulatot vett az ügy. Hónapok óta tartó jogi csatározás ért véget, amikor az olasz legfelsőbb bíróság szerdán késő este elutasította a védelem utolsó fellebbezését. 

Ezzel megnyílt az út Szerhij Kuznyecov németországi átadása előtt.

A német szövetségi ügyészség súlyos vádat fogalmazott meg az ukrán férfi ellen: szerintük ő irányította azt a diverzánscsoportot, amely három éve felrobbantotta az Északi Áramlat 1-es és 2-es vezetékeket a Balti-tengeren – a kontinens energetikai biztonságát alapjaiban megrázó akciót.

A szerdai végső döntés előtt a vádlott ügyvédje, Nicola Canestrini még megpróbálta megakasztani az eljárást a római bíróságon,

vitatva a korábbi bolognai határozatot. Csakhogy a bolognai testület már szeptemberben rábólintott a kiadatásra, majd egy újabb kör után október végén ismét ugyanarra az álláspontra jutott. A mostani ítélettel az olaszországi jogi menet végleg lezárult. Canestrini szerint védencét napokon belül átadhatják a német hatóságoknak. A férfi jelenleg is olaszországi előzetes letartóztatásban várja sorsa alakulását. Kuznyecov családi vakációra érkezett augusztus végén az Adria partjára, ám pihenés helyett bilincset kapott: az ellene kiadott európai elfogatóparancs alapján azonnal őrizetbe vették. 

A gyanúsított mindvégig következetesen tagadta, hogy bármilyen szerepe lett volna az Északi Áramlat elleni robbantásokban.

Ügyvédje ugyanakkor arról beszél, hogy a kiadatás csupán egy új fejezete lesz a hosszú jogi ütközetnek.

Csalódást keltő a döntés, de továbbra is bízom abban, hogy Németországban felmentik

– jelentette ki Canestrini, aki szerint az eljárás eddigi szakaszában még a védelem számára sem engedtek teljes körű betekintést az ügy aktáiba. Úgy véli, hogy Németországban végre hozzáférhetnek az iratokhoz, ami alapvetően befolyásolhatja védence kilátásait. Ott kollégái újra előterjeszthetnek bizonyos jogi érveket, erről ide kattintva olvashat részletesen.

Emlékezetes, hogy egy másik ukrán állampolgárt korábban Lengyelországban kaptak el, ám ott egészen másként alakult a történet: a lengyel bíróság nem látta indokoltnak a kiadatást, így az érintett ma már ismét szabadon jár-kel. Mindez éles kontrasztban áll Kuznyecov helyzetével, akit hamarosan átadhatnak a német hatóságoknak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

