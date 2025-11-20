Bekeményít a Liverpool, nem vár tovább Szoboszlaiék klubja

A Liverpool FC szigorít a biztonsági protokollján, egyúttal igyekszik mindent megtenni, hogy a szimpatizánsokat ne érje sérelem. Az angol bajnoki címvédőnél már a szombati, Nottingham Forest elleni mérkőzésen alkalmazni fogják az új szabályokat a stadionban. Alisson Becker várható visszatérésével ellentétben ez a hír nem okoz majd osztatlan sikert, két órával a kezdés előtt kezdődik a sorban állás.

A kerítésre mászást sem díjazzák a Liverpoolnál Fotó: OLI SCARFF / AFP

Hogy mi váltotta ki közvetlenül a lépést, nem tudni. Tény, hogy éppen a szombati Premier Leaue-meccs előtt kevesebb mint 24 órával tette közzé új rendszabályát a Liverpool.

A legfontosabb módosítás: a klub biztonsági szolgálata ezentúl minden szurkolót és látogatót átvizsgál majd az Anfielden.

Akár azt is kérdezhetnénk, eddig miért nem volt így. Talán a vendégekre terjesztették ki a fokozott ellenőrzést, nekik már három órával a kezdő sípszó előtt megnyitják a bejáratokat. A szurkolóknak azt javasolják, hogy korán érkezzenek a stadionhoz, a forgókapuk két órával a kezdés előtt nyílnak a nyilvános beléptetéshez, hogy elegendő idő legyen a belépés előtti szükséges ellenőrzésekre.

Bekeményít a Liverpool

A híres, hírhedt Anfield befogadóképessége mintegy 60 ezer fő, éppen ezért bár a nemzetközi előírásoknak és szokásoknak megfelel, hogy két órával a kezdés előtt engedik be a drukkereket, alaposan meg kell szervezni a beléptetést, hogy gördülékenyen menjen. A Liverpool FC tudatta: több erőforrást különítettek el a beléptető kapuknál annak érdekében, hogy ez a fontos biztonsági újítás minimális hatással legyen a szurkolók általános mérkőzésélményére.

Az LFC nagyra értékeli a szurkolók megértését, és kéri őket, hogy működjenek együtt a rendezőkkel, és kövessék útmutatásaikat. Amennyiben a rendezőket vagy bármely klubalkalmazottat bántalmaznak, azt nem tolerálják, és a stadionba való belépés megtagadását, valamint a klub esetleges szankcióit vonja maga után

– bocsátotta előre a patinás angol klub, amely a teljes egyéni átvizsgálást azzal indokolta, hogy csatlakozik a többi Premier League-klubhoz.