Bekeményít a Liverpool, nem vár tovább Szoboszlaiék klubja

A Liverpool FC közleményben jelentette be, hogy szigorít a biztonsági protokollján a hazai mérkőzéseken. A Vörösök biztonsági szolgálata ezentúl minden szurkolót és látogatót átvizsgál majd az Anfielden. Szoboszlai Dominikék egyesülete azt is jelezte, amennyiben a rendezőket vagy bármely klubalkalmazottat bántalmaznak, azt nem tolerálják, és a stadionba való belépés megtagadását, valamint a klub esetleges szankcióit vonja maga után. A Liverpool ezzel a lépéssel csatlakozik a többi Premier League-klubhoz.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 20. 19:57
Liverpool Police officers patrol past a pile of snow outside Anfield in Liverpool, north west England on January 5, 2025 ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United. Heavy snow across parts of England was set
A Liverpool szigorít a biztonsági protokollján Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
A Liverpool FC szigorít a biztonsági protokollján, egyúttal igyekszik mindent megtenni, hogy a szimpatizánsokat ne érje sérelem. Az angol bajnoki címvédőnél már a szombati, Nottingham Forest elleni mérkőzésen alkalmazni fogják az új szabályokat a stadionban. Alisson Becker várható visszatérésével ellentétben ez a hír nem okoz majd osztatlan sikert, két órával a kezdés előtt kezdődik a sorban állás.

Liverpool
A kerítésre mászást sem díjazzák a Liverpoolnál Fotó: OLI SCARFF / AFP

Hogy mi váltotta ki közvetlenül a lépést, nem tudni. Tény, hogy éppen a szombati Premier Leaue-meccs előtt kevesebb mint 24 órával tette közzé új rendszabályát a Liverpool. 

A legfontosabb módosítás: a klub biztonsági szolgálata ezentúl minden szurkolót és látogatót átvizsgál majd az Anfielden. 

Akár azt is kérdezhetnénk, eddig miért nem volt így. Talán a vendégekre terjesztették ki a fokozott ellenőrzést, nekik már három órával a kezdő sípszó előtt megnyitják a bejáratokat. A szurkolóknak azt javasolják, hogy korán érkezzenek a stadionhoz, a forgókapuk két órával a kezdés előtt nyílnak a nyilvános beléptetéshez, hogy elegendő idő legyen a belépés előtti szükséges ellenőrzésekre. 

Bekeményít a Liverpool

A híres, hírhedt Anfield befogadóképessége mintegy 60 ezer fő, éppen ezért bár a nemzetközi előírásoknak és szokásoknak megfelel, hogy két órával a kezdés előtt engedik be a drukkereket, alaposan meg kell szervezni a beléptetést, hogy gördülékenyen menjen. A Liverpool FC tudatta: több erőforrást különítettek el a beléptető kapuknál annak érdekében, hogy ez a fontos biztonsági újítás minimális hatással legyen a szurkolók általános mérkőzésélményére.

 Az LFC nagyra értékeli a szurkolók megértését, és kéri őket, hogy működjenek együtt a rendezőkkel, és kövessék útmutatásaikat. Amennyiben a rendezőket vagy bármely klubalkalmazottat bántalmaznak, azt nem tolerálják, és a stadionba való belépés megtagadását, valamint a klub esetleges szankcióit vonja maga után 

– bocsátotta előre a patinás angol klub, amely a teljes egyéni átvizsgálást azzal indokolta, hogy csatlakozik a többi Premier League-klubhoz.

Nem lehet hibázni!

Ezek szerint Szoboszlai Dominik vendégei is számíthatnak arra, hogy megmotozzák őket, így például a hazai fellépésein gyakori látogatónak számító édesapja sem marad majd ki a sorból. Remélhetőleg a rendezők a helyzet magaslatán lesznek, ahogy a játékosok is. A Nottingham Forest ellen (szombat, 15.00, Anfield, tv.: Spíler1) már nem fér bele egy újabb botlás a címvédésben bízó, 8 pontos hátránnyal csak 8. Liverpoolnak.

