A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja versenyképesebbé teszi a társadalmat

Navracsics Tibor (KDNP) Tapolcán, a térség országgyűlési képviselőjeként a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátásának fejlesztését támogató uniós pályázat bejelentő tájékoztatóján kiemelte, hogy egyre több az SNI gyermek, ezért az oktatásnak fel kell készülnie a fejlesztésükre, támogatásukra.

Illusztráció Fotó: Havran Zoltán

Az unió számára is kiemelt ez a probléma, hiszen egész Európát érinti:

Jó célra fektetjük be az adófizetők pénzét, amikor ezt az ügyet támogatjuk

– mondta, hozzátéve, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja révén a magyar társadalom is versenyképesebb lesz.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása elnevezésű uniós pályázat révén közel 116 millió forintos támogatásban részesült a Balatonfüredi Tankerületi Központ, amely lefedi a tapolcai, a sümegi és a balatonfüredi járást. Ebből 94 millió forint uniós forrás, 21,5 millió forint pedig kormányzati támogatás.

Fenyvesi Zoltán Mihály, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója elmondta, hogy tavasszal írták ki a pályázatot, amelyet októberben nyertek meg, és amelynek révén

Balatonfüred, Tapolca és Sümeg területén valamennyi intézmény előtt megnyílik a fejlesztési lehetőség.

Szűcs Attila, a Balatonfüredi Tankerületi Központ szakmai vezetője arról beszélt, hogy a cél a szakmai színvonal emelése, az ezt célzó pedagógus-továbbképzések már részben elindultak, ezenkívül több mint 1600 eszközt vásárolnak, amelyek a fejlesztést segítik. Ezek kölcsönözhetők lesznek más intézmények számára is.

Ezenkívül négy autót vettek az utazó gyógypedagógusoknak és két kisbuszt a tanulók utaztatásához. A projektet a 2026-os tanév végéig kell befejezni.