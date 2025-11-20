Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Navracsics TiborintegrációSNI

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja versenyképesebbé teszi a társadalmat

– Egy társadalom versenyképességét meghatározza a legsérülékenyebb tagjainak segítése, felkarolása – hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 20. 21:09
Navracsics Tibor (KDNP) Tapolcán, a térség országgyűlési képviselőjeként a sajátos nevelési igényű  (SNI) gyermekek ellátásának fejlesztését támogató uniós pályázat bejelentő tájékoztatóján kiemelte, hogy egyre több az SNI gyermek, ezért az oktatásnak fel kell készülnie a fejlesztésükre, támogatásukra.

20251017 budapest ujlaki magyar-olasz ket tanitasinyelvu altalanos iskola hol vagytok hogy vagytok SNI gyermek konferencia havran zoltan magyar nemzet
Illusztráció  Fotó: Havran Zoltán

Az unió számára is kiemelt ez a probléma, hiszen egész Európát érinti:

Jó célra fektetjük be az adófizetők pénzét, amikor ezt az ügyet támogatjuk

– mondta, hozzátéve, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja révén a magyar társadalom is versenyképesebb lesz.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatása elnevezésű uniós pályázat révén közel 116 millió forintos támogatásban részesült a Balatonfüredi Tankerületi Központ, amely lefedi a tapolcai, a sümegi és a balatonfüredi járást. Ebből 94 millió forint uniós forrás, 21,5 millió forint pedig kormányzati támogatás.

Fenyvesi Zoltán Mihály, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója elmondta, hogy tavasszal írták ki a pályázatot, amelyet októberben nyertek meg, és amelynek révén

Balatonfüred, Tapolca és Sümeg területén valamennyi intézmény előtt megnyílik a fejlesztési lehetőség.

Szűcs Attila, a Balatonfüredi Tankerületi Központ szakmai vezetője arról beszélt, hogy a cél a szakmai színvonal emelése, az ezt célzó pedagógus-továbbképzések már részben elindultak, ezenkívül több mint 1600 eszközt vásárolnak, amelyek a fejlesztést segítik. Ezek kölcsönözhetők lesznek más intézmények számára is.

Ezenkívül négy autót vettek az utazó gyógypedagógusoknak és két kisbuszt a tanulók utaztatásához. A projektet a 2026-os tanév végéig kell befejezni.

Borítókép: Navracsics Tibor (Fotó: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

