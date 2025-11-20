Jennifer Lawrence szerint az Egyik csata a másik után a valaha készült legjobb film, a színésznő azt is elárulta, miért

„Nem emlékszem, hogy valaha is ilyen élményem lett volna részem a moziban” – fogalmazott Jennifer Lawrence az Egyik csata a másik után című filmről.

Jennifer Lawrence méltatta DiCaprio új filmjét. Fotó: Warner Bros.

Jennifer Lawrence elmondta a véleményét Anderson új filmjéről

A BAFTA és a Samsung közös műsorának, a BAFTA Playback legújabb epizódjában Lawrence több korábbi szerepéből választott számára fontos jeleneteket, köztük a Winter’s Bone-ból és legújabb filmjéből, a Die My Love-ból, valamint személyes kedvenc filmjeiből. Amikor felvezette az Egyik csata a másik után egyik jelenetét, amelyben Leonardo DiCaprio egy nyilvános telefonfülkében próbálja felidézni a találkozási pont jelszavát, ezt mondta:

Ez a valaha látott legjobb film, az Egyik csata a másik után.

Az Oscar-díjas színésznő hozzátette, hogy nem emlékszik olyan időszakra, amikor hasonló moziélménye lett volna, majd így folytatta: „Amikor vége lett, mindenki tapsolt. Köszönöm ezt az élményt.”

Anderson legújabb mozifilmje egy volt forradalmárt (Leonardo DiCaprio) követ, aki kénytelen visszatérni erőszakkal teli múltjához, miután őt és lányát (Chase Infiniti) egy korrupt katonatiszt (Sean Penn) kezdi üldözni.

A két óra negyvenkét perces alkotás kiemelkedően jó kritikákat kapott, és sokan az Oscar egyik fő esélyesének tartják.

Lawrence a nézőket is arra biztatja:

Ezt moziban kell látni. Ez egy olyan tempó, amit lehetetlen lenne bárhol máshol fenntartani. Egyetlen fölösleges perc sincs benne, soha nem ül le.

Hozzátette, hogy Anderson rengeteg karaktert hordoz magában, mind olyan nyers és valóságos, hogy a film egyszerűen él; benne vagy, ismered a szereplőket, látod őket. A színésznő külön kiemelte a film alakításait, főként Sean Penn teljesítményét.