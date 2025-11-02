Véget érni látszik Hollywood aranykora: DiCaprio és a filmstúdiók is milliárdokat buknak

A közönség egyre kevésbé lelkesedik a „presztízsfilmekért”, és sokan inkább kivárják, amíg a produkciók néhány héten belül megjelennek a streamingplatformokon. A járvány óta a kizárólagos mozis vetítési idő drasztikusan lerövidült, így a nézők egyszerűen nem érzik sürgetőnek, hogy moziban lássák ezeket a filmeket.

Az Egyik csata a másik után című film stúdiója akár 100 millió dollárt is bukhat. Fotó: TMDb

Bajban vannak a hollywoodi filmstúdiók

Nem csak Paul Thomas Anderson alkotása vérzett el. Az A24 stúdió Zúzógép (The Smashing Machine) című sportfilmje Dwayne Johnsonnal és a Roofman – A besurranó (Roofman) Channing Tatummal szintén gyengén teljesített, hiába kaptak kedvező kritikákat – írja a Varitey.com cikke. Az A24 a közelmúltban nagyobb, drágább projekteket vállalt be, de ez a stratégia most visszaütni látszik: a filmek költségei már a nagy stúdiók szintjét közelítik, miközben a bevételek messze elmaradnak.

Az elemzők szerint a mozik nehéz helyzetben vannak: a jegybevételek még mindig 20 százalékkal maradnak el a 2019-estől. A nézők többsége ma már inkább biztosra megy, és olyan filmeket választ, amelyekhez kötődik – folytatásokat, előzményfilmeket vagy látványos blockbustereket.

Az eredeti történetek mindig nagyobb kockázatot jelentenek, de nélkülük nem lesz élő a mozikultúra

– fogalmazta meg az egyik amerikai elemző.

A kérdés csak az: vajon meddig bírják a stúdiók finanszírozni a művészi ambíciókat, ha a közönség már nem akar ezekre jegyet venni?