Sydney Sweeney is szerepelhet a Mamma Mia! harmadik részében

Amanda Seyfried egy újabb szőke színésznőt szemelt ki maga mellé egy esetleges harmadik Mamma Mia!-filmhez. Az Oscar-díjra jelölt színésznő korábban már jelezte, hogy szívesen látná a popcsillag Sabrina Carpentert a franchise-ban, és nemrég az Entertainment Tonightnak azt is elárulta, hogy szeretné, ha a The Housemaid című filmben vele együtt szereplő Sydney Sweeney is csatlakozna a projekthez.

Forrás: Variety.com2025. 11. 20. 9:00
Sydney Sweeney amerikai színésznő
Forrás: Variety.com
A Governors Awards gálán az Entertainment Tonight arról kérdezte Amanda Seyfriedet, hogyan áll a Mamma Mia! 3. része, mire ő így felelt: „Lehet, hogy csak naiv vagyok, de elég biztos vagyok benne, hogy a Mamma Mia! 3 gyakorlatilag már eldőlt.” A zenés film második része, a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba előzményként szolgált, Seyfried azonban úgy látja, hogy a harmadik film visszatérne a jelenbe, és ismét Sophie történetét követné, néhány új szereplővel kiegészülve.

Mamma Mia
Meryl Streep a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba című filmben. Fotó: Mafab.hu

A Mamma Mia! harmadik részének forgatókönyve már kész

Bár Sabrina Carpenter neve korábban felmerült Sophie lányának szerepére is, Seyfried szerint az énekesnő inkább egy másik családtagot alakíthatna. „Imádok anyát játszani, szóval nagyon szeretném, ha Sophie-t a gyerekeivel együtt látnánk” – mondta.

Lehet, hogy van egy unokatestvére, akivel rég nem találkozott, őt például játszhatná Sabrina Carpenter. És akkor Sydney Sweeney is felbukkanhatna. Rengeteg lány szeretne részese lenni a filmnek, és én ezt teljes mértékben támogatom.

Bár a Mamma Mia! 3 hivatalosan még nem kapott zöld utat, a producer, Judy Craymer már megerősítette, hogy létezik egy kész forgatókönyv. A történetről Seyfried így beszélt:

Azt tudom, hogy a három apa visszatér majd, és továbbra sem fogjuk megtudni, ki az igazi apa, mert ez lényegtelen. Meryl Streep nyilvánvalóan szellemként tűnik fel, szóval jelen lesz valamilyen formában. És Julie Walters meg Christine Baranski is visszatér, énekelnek majd, csodásan néznek ki, mi pedig valami trópusi helyen leszünk. És persze ABBA fog szólni.

Sydney Sweeney egyébként valóban érdeklődik a Mamma Mia!-világ iránt. 2023-ban a Varietynek így fogalmazott: „Mindig is szerettem volna eljutni Görögországba. Imádom a Mamma Mia!-t, valami ilyenben szerepelni elképesztően szórakoztató lenne.”

 

