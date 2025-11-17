Oscar-díjat vehetett át Tom Cruise, Hollywood élő legendája megható beszédben köszönte meg az elismerést

Az elismerést a 16. kormányzói díjátadó gálán (Governors Awards) adtál át, ahol Tom Cruise filmipar iránti rendíthetetlen elkötelezettségét méltatták. Bár korábban már négy alkalommal is jelölték a rangos aranyszobrocskára – többek között a Született július 4-én, a Jerry Maguire – A nagy ugrás és a Top Gun: Maverick című alkotásokban való közreműködéséért –, eddig sosem vehetett át Oscar-díjat. Ez a tiszteletbeli Oscar azonban sokkal több, mint egy karrierút lezárása: a színésznek a mozizás mint élmény feltétlen támogatójaként betöltött szerepét is elismeri.

Tom Cruise a Top Gunban

Az akadémia döntését nagymértékben befolyásolta Cruise hite abban, hogy a nagyszabású produkcióknak a nagyvásznon van a helye, valamint a kaszkadőrközösség iránti elhivatottsága, hiszen a 62 éves színész köztudottan minden veszélyes mutatványt maga hajt végre. Tom Cruise még a világjárvány nehéz időszaka alatt is fáradhatatlanul kampányolt a mozik újbóli megnyitásáért és a közösségi filmnézés erejéért.

A díjat átvéve Cruise mélyen meghatódott, és a tőle megszokott szerénységgel beszélt arról a szenvedélyről, ami a kezdetektől fogva hajtja. Beszédében kiemelte a filmkészítés együttműködésre épülő természetét és a mozi globális hatását. Elmondása szerint a filmek ereje abban rejlik, ahogyan összehozzák az embereket, túlmutatva a földrajzi és kulturális határokon.

Segít, hogy értékeljem és tiszteljem a különbségeket, azonban megmutatja a közös értékeinket is, azt, hogy mennyi mindenben vagyunk hasonlók

– mondta a színész, rámutatva a filmek emberi kapcsolatra gyakorolt nemesítő hatására.

Abban a moziteremben együtt nevetünk, együtt érzünk, együtt reménykedünk, és ez a művészeti forma ereje.

Cruise ezzel a mondattal zárta szívhez szóló beszédét: