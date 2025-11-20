Ezek a veszélyek leselkednének a magyarokra, ha Magyar Péterék nyernének

Ma már Európán kívül mindenki a békét képviseli, az új amerikai elnök, a kínaiak és a többi világhatalom egyaránt, de ahhoz, hogy Európa szereplő lehessen a béketárgyalásokon, fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat az oroszokkal, az ukránokkal és az amerikaiakkal is – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fejér vármegyei Ercsiben. A tárcavezető a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

Európa jelenleg egyik féllel sem kommunikál, kizárólag Ukrajnát pénzeli, miközben az ukrán korrupciós válság jól mutatja, hogy az európai uniós pénzek valóban veszélyeztetettek, ráadásul csak a háború meghosszabbítását szolgálják, amiben Európa ellenérdekelt.

Gulyás Gergely miniszter (Fotó: MW)

A miniszter szerint nehéz időszakban van Európa, benne Közép-Európa és Magyarország is, mert az elmúlt három és fél évet leginkább a szomszédban zajló háború határozta meg. – Magyarország ebben a háborúban mindig is a békét képviselte, annak szószólója volt, többek között a kommunikációs csatornák fenntartásával minden irányba – fogalmazott. Meggyőződése szerint Európa továbbra is tévúton jár, aminek ékes bizonyítéka az Európai Bizottság elnökének legutóbbi levele, hiszen miközben az Egyesült Államok kiszállt a háború finanszírozásából, Ukrajnában korrupciós válság van, eközben az EU továbbra is a háború finanszírozója akar lenni.

Gulyás Gergely úgy vélte, ez azért is tévút, mert jól látható, hogy a háború egész Európában blokkolja a gazdaságot. A tárcavezető nagyon fontosnak nevezte, hogy a jövő évi választás után is olyan kormánya legyen Magyarországnak, amelynek fontos az ország önállósága, fontos, hogy a döntések megszületésekor kizárólag a magyar emberek érdekét nézzék.

– Az alternatíva az, hogy Brüsszel Magyarországon is többségbe kerül, és hogyha Budapesten Brüsszel alakít kormányt, annak az lesz a következménye, hogy a brüsszeli diktátumokat Magyarország is el fogja fogadni és követni fogja, ami igaz mind a háború, mind a migráció, mind a különböző multinacionális cégekre kivetett közterhekre

– húzta alá a tárcavezető.