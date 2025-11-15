Ruszin-Szendi RomuluszUkrajnaOrbán Viktorbrüsszeli parancsháborúFidelitassorkatonaság

Be fogják sorozni a magyar fiatalokat, ha Magyar Péter kerül kormányra

Ha Magyarországnak olyan kormánya lesz, amely brüsszeli parancsra a háború és Ukrajna végsőkig tartó támogatása mellett teszi le a voksát, akkor idehaza is kötelezővé teszik a sorozást – jelentette ki Orbán Balázs, a Fidesz országos kampányfőnöke a Fidelitas 22. kongresszusán. Mohácsy István, a Fidelitas elnöke szerint a Tisza nevű fantompárt frontra küldené a magyar fiatalokat a felelőtlen háborúpárti ambíciói miatt. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy vélte: azt kell eldönteni, hogy a magyar fiatalok meg akarnak-e halni azért, hogy Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozet.

Munkatársunktól
Forrás: Fidelitas Facebook-oldala, MTI2025. 11. 15. 19:42
A idei, 22. Fidelitas-kongresszus központi témája a háború volt – tette közzé a Fidesz ifjúsági szervezete a közösségi oldalán. Mint írták, 

a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz azonnal berántana minket, magyar fiatalokat sorkatonának. Mi innen, a kongresszusról üzenjük nekik: ez nem a mi háborúnk! Mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért!

Hozzátették, petíciót indítottak Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése és a kötelező sorkatonaság ellen, amelyet itt lehet aláírni.

A mi küldetésünk nem kevesebb, mint megmenteni Magyarországot és Európát a háborúpárti liberálisoktól – hangsúlyozta Orbán Balázs, a Fidesz országos kampányfőnöke a kongresszuson elmondott beszédében. Miután a kormánypárti politikus átadta a ma Győrben a háború ellen kampányoló Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét a kongresszusnak, elmondta: a magyar nemzet mindig nemzedékekben gondolkodott, és minden korszaknak megvolt a maga küldetése. A jelenlegi nemzeti oldalon belül az első a rendszerváltóké volt, a Fidesz alapítóié. A második a 35 és 50 év közöttieké, az ő idejükben az ország végérvényesen nemzeti, jobboldali irányt vett. 

A harmadik nemzedéknek egy háborúkkal, válságokkal, kiszámíthatatlansággal és technológiai kihívásokkal teli világban kell helytállnia, és megőrizni a magyar nemzet egységét és erejét

– vázolta fel.

 

Ha győzne a Tisza, jönne a kötelező sorozás

 

A politikai igazgató szerint a háborús készülődés idején a brüsszeli vezetőket nem érdeklik az emberek mindennapi igényei. Egy HIMARS rakéta kilövése 150 ezer dollár, vagyis ötvenmillió forint, amiből akár négy-öt magyar hallgató is kaphatna egyéves ösztöndíjat a Harvardon, de háborúban a pénz nem ösztöndíjra megy, hanem rakétára – mondta. Orbán Balázs hozzátette:

Ha Magyarországnak olyan kormánya lesz, amely brüsszeli parancsra a háború és Ukrajna végsőkig tartó támogatása mellett teszi le a voksát, akkor idehaza is kötelező sorozás lesz. Ruszin-Szendi tábornok már meg is mondta: „Szlava Ukrajini!”, mindenkit be fognak rántani.

– Mutassuk meg együtt a háborúpárti liberálisoknak, hogy Magyarország a rend és szabadság országa, és így is marad. Hogy itt jó élni, és így is marad. Itt béke van, és így is marad. Béke van – felejts el minden háborút! Nem leszünk Brüsszel katonája! Akkor, de csakis akkor: együtt, a három nemzedék együtt, naggyá fogja tenni Magyarországot! – zárta beszédét.

 

Nem küldhetik a magyar fiatalokat az ukrán frontra

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke köszöntőjében kiemelte: olyan korszakban élünk, ahol a fiatalok hangja fontosabb, mint valaha. Ma ez a hang egy üzenetben sűrűsödik: a Nem a háborúra petícióban – szólt a Fidelitas aláírásgyűjtéséről. Emlékeztetett: – Brüsszelben ma olyan döntéseket hoznak, amelyekkel a mi bőrünket viszik vásárra, a szomszédunkban háború dúl, Horvátország visszahozta a kötelező sorkatonaságot. 

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (Fotó: Facebook)

Mindeközben Magyarországon is vannak olyan politikusok, akik ugyanebbe az irányba tolnák a fiatalságot: Ruszin-Szendi Romulusz, a bukott katona nyíltan beszélt arról, hogy vissza kellene hozni a sorkatonaságot.

– Mi nem akarjuk, hogy a magyar fiatalokat a Tisza nevű fantompárt felelőtlen háborúpárti ambíciói miatt küldjék frontra

– hangsúlyozta.

 

Magyar Péterék mindenkit berántanának Ukrajnába harcolni

– Legyen a fiatalok lázadása az, hogy megvédik a hazájukat – mondta Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A kormánypárti politikus szerint azt szokták mondani: a fiatalok lázadók, ezért azt javasolja minden fiatalnak, hogy legyen az ő lázadásuk az, hogy megvédik a hazájukat, a nagyszüleik 13. és 14. havi nyugdíját, az édesanyjuk adómentességét, a családtámogatásokat, és fellépnek a rombolással szemben. Hozzátette: 

mindent megtesz, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke, mert olyan kormányfőt akar, akit bár mindenki szeretne, de senki nem tud irányítani, nem pedig olyat, aki egy rossz rongybaba és akit pórázon irányítanak. 

Olyan miniszterelnököt akar, akit az amerikai elnök erős vezetőnek tart, és nem olyat, aki csak nőkkel bátor, és ha férfiakkal találkozik, akkor reszket – jelezte.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: Facebook)

Menczer Tamás a jövő évi választás tétjének azt nevezte, hogy egy báb irányít-e bennünket, vagy a saját sorsunkat irányítjuk. – A munkát el kell végezni, el is fogjuk végezni, és akkor áprilisban lesz egy szép és vidám vasárnap esténk – fűzte hozzá. A háborúval kapcsolatban azt javasolta a Fidelitas tagjainak: azt a kérdést tegyék fel maguknak és másoknak is, hogy akarnak-e meghalni Ukrajnáért vagy azért, hogy Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozet. Úgy vélte, ha a Tisza Pártnak lehetősége lenne rá, mindenkit Ukrajnába küldene harcolni.

 

A balliberálisok mindig idegen érdekeket képviseltek

Kövér László házelnök a kongresszusnak küldött videóüzenetében az öt hónap múlva esedékes országgyűlési választásokkal kapcsolatban arra figyelmeztetett: 

A kormányoldal ellenfele az a balliberális politika, amely változó alakzatban, változó nevek és jelszavak alatt, de 35 éve mindig ugyanazt akarja, mindenben korlátozni a magyar cselekvési szabadságot és idegen érdekek alá rendelni a nemzeti érdekeket.

A Fidelitas tagjait arra kérte, hogy beszéljenek azokkal a fiatalokkal, akiknek szavazati joguk van és akik nem foglalkoznak a politikával, továbbá kérdezzék meg őket, akarják-e, hogy az európai balliberális politika áldozatai legyenek, akarnak-e háborúban, diktatúrában és elszegényedésben élni. 

A kongresszus résztvevőit arra is felszólította, beszéljenek kortársaikkal és segítsenek mindenkinek, hogy a hazát kiárusítani kész ellenzék ne téveszthesse meg őket.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter videóüzenetében hangsúlyozta, a jövő évi választásnak óriási a tétje: aki egy polgári, szuverén és fejlődő, saját identitását megőrizni képes Magyarországot akar, annak a jobboldalra, a polgári oldalra, a Fidesz–KDNP-szövetségre kell szavaznia. – Ti vagytok azok, akik ezt az üzenetet hitelesen el tudjátok vinni a fiataloknak. Ti vagytok azok, akik lehet, hogy ebben a generációban nem vagytok ma többségben, de többségre juthattok, ha következetesen képviselitek mindazt, ami az elmúlt 15 évben nagyon sok sikert hozott az országnak – fogalmazott.

 

Brüsszel bábkormányt és a sorkatonaság visszaállítását akarja

Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke kijelentette, Brüsszel egyértelműen kormányváltást akar Magyarországon, és Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének személyében meg is találta azt az embert, aki gondolkodás nélkül végrehajtaná a brüsszeli elvárásokat. 

Gál Kinga szerint Brüsszel kormányváltást akar hazánkban (Fotó: Facebook)

 

Úgy folytatta, Brüsszel bábkormányt akar ültetni a magyarok nyakára, mert a nemzeti kormány nemet mond a háborúra, a migrációra, a genderőrületre és Ukrajna erőltetett uniós csatlakozására. Brüsszelnek Ukrajna mindenáron történő támogatásához több pénzre van szüksége, és ehhez megszorításokat vezetne be a tagállamokban. 

A Tisza Párt politikusai és szakértői egymás után árulják el, mire készülnek: adóemelés, a nyugdíj- és a rezsicsökkentés, továbbá a családi adókedvezmények eltörlése, a közszolgáltatások leépítése 

– hangoztatta, megjegyezve, kimondták azt is, hogy visszaállítanák a sorkatonaságot.

 

Halottak, korrupció és arany vécécsészék

 

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója azt mondta, hogy a szomszédos országban háború zajlik, ami távolinak tűnik, de Kárpátalján magyarok élnek és számtalan magyar család szenvedi meg a konfliktust. 

Úgy látszik, az EU bele akar állni a háborúba, miközben az Ukrajnába küldött pénzekből csak halottak, korrupció és arany vécécsészék vannak.

Az egész kommunikációs tér átalakulófélben van, csökken a televízióból tájékozódók száma, a printmédia tönkrement, az emberek nem hallgatnak rádiót, de tájékozódnak. 1848-ban fegyverekkel kellett megvédeni a hazánkat, 1945-ben háború dúlt, 1956-ban fegyvert kellett fogni a szabadság megvédéséért. – Most egy dologra van szükség: ülj le a komputeredhez, kommentelj, oszd meg, csináld, harcolj! – szólított fel.

 

Magyar Péter olyan, mint egy homokvárat szétrúgó, agresszív kisgyerek

 

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, hogy a kormányoldal nem vár, hanem cselekszik, kiáll az értékeiért és közösen, összefogva megvívja a politikai csatákat. A 2026-os választáson a fiatalok jövője is a tét, hogy békében és biztonságban élhetik-e le a következő éveiket, választhatnak felsőoktatási intézményt vagy szakmát, indíthatnak vállalkozást, építhetnek otthont, vállalhatnak gyerekeket. – A mi igazi erőnk a közösségünkben van – jelentette ki, hozzátéve, a hazaszeretet nemcsak egy érzés, de küldetés is.

Nacsa Lőrinc szerint Magyar Péter olyan, mint a mások homokvárát két másodperc alatt szétrúgó agresszív kisgyerek (Fotó Facebook)

 

Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét egy olyan agresszív kisgyerekhez hasonlította, aki két másodperc alatt szétrúgja a mások által felépített homokvárat.

 – Ő az, aki az elmúlt 15 év munkáját seperc alatt sutba dobná, mert rombolni mindig sokkal gyorsabban lehet, mint építkezni, ezért kell nemet mondani a Tisza Párt romboló programjára – érvelt, majd arra kérte hallgatóit, hogy győzzék meg azokat az ismerőseiket, akik még nem biztosak abban, hogy a kormánypártokra szavaznak.

 

A fiataloknak kell megóvni hazánkat a háborútól

 

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője videóüzenetében elmondta, 

az európai politika zászlajára tűzte a kötelező sorkatonai szolgálatot, ez pedig nyílt beismerése annak, hogy háborúra készülnek.

A háborúpárti európai elitnek vannak magyar szövetségesei is: ez a Tisza Párt, amely azt mondja, benneteket berántanak. A résztvevőkhöz fordulva kiemelte: az ő nemzedékük lesz az, amelyik megóvja Magyarországot a háborútól. – Rátok most az a fél év vár, amikor nem fegyverekkel, hanem a választók meggyőzésével le kell győznünk az ellenfelet – állította.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója arról beszélt, a fiataloknak akkor jó Magyarországon, ha a miniszterelnököt Orbán Viktornak hívják. Vele azok is jobban járnak, akik nem rá szavaznak – tette hozzá.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a választásokon a Fidesz–KDNP egy meglehetősen tisztességtelen ellenféllel száll harcba. Szerinte ebben a küzdelemben fontos tisztázni, hogy a kormányoldal a keresztény értékek, a szabadság, a nemzeti kultúra és a család védelme érdekében lép fel.

Vitályos Eszter kormányszóvivő videóüzenetében azt mondta: a Fidelitas magyar fiatalok millióit képviseli, amikor arról beszél, hogy nem kérnek a sorkatonaságból.

 

Még a tiszás fiatalok is megrettentek Ruszin-Szendi ötletétől

Mint arról lapunk beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz egy zalaegerszegi tiszás fórumon arról beszélt: jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A Tisza Párt politikusa hozzátette, hogy

mindig emlékezteti a fiatalokat arra, hogy „nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezért „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”.

Ma Magyarországon a honvédségi rendszer önkéntes – szerződéses és hivatásos – struktúrára épül: a hadkötelezettséget nem törölték el véglegesenen, hanem felfüggesztették 2004-ben. Ezáltal a Magyar Honvédség alapját hivatásos és szerződéses katonák, illetve az egyre bővülő önkéntes tartalékos és területvédelmi struktúra alkotja.

Miután 2022-ben Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, Európában többen felvetették a hadkötelezettség újragondolását. Magyarországon is időről időre előkerül a sorkatonaság kérdése, de egyelőre nincs parlamenti döntés ezzel kapcsolatban.

Az ellenzéki szimpatizánsok hevesen reagáltak Ruszin‑Szendi Romulusz kötelező sorkatonaságra vonatkozó ötletére. Egy felvételen az Index arról kérdezte a magyar kormány ellen tüntető tiszás fiatalokat, hogy mit szólnának ahhoz, ha be kellene vonulniuk a seregbe.

A videóból egyértelműen kiderül, hogy 

a tiszás fiatalok nem lelkesedtek Ruszin‑Szendi Romulusz kötelező sorkatonaságra vonatkozó ötletéért.

Az egyik tüntető szókimondóan reagált: 

Kalap, kabát, oszt’ elmenni a fenébe.

Egy másik fiatal szerint radikális eszközökkel kellene tiltakozni ellene, de volt olyan is, aki elmondta, hogy gerincsérülése miatt nem vinnék katonának, mivel 20 kilónál többet nem emelhet.

Borítókép: Orbán Balázs a Fidelitas 22. kongresszusán (Fotó: Facebook)

