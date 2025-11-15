Be fogják sorozni a magyar fiatalokat, ha Magyar Péter kerül kormányra

A idei, 22. Fidelitas-kongresszus központi témája a háború volt – tette közzé a Fidesz ifjúsági szervezete a közösségi oldalán. Mint írták,

a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz azonnal berántana minket, magyar fiatalokat sorkatonának. Mi innen, a kongresszusról üzenjük nekik: ez nem a mi háborúnk! Mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért!

Hozzátették, petíciót indítottak Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése és a kötelező sorkatonaság ellen, amelyet itt lehet aláírni.

A mi küldetésünk nem kevesebb, mint megmenteni Magyarországot és Európát a háborúpárti liberálisoktól – hangsúlyozta Orbán Balázs, a Fidesz országos kampányfőnöke a kongresszuson elmondott beszédében. Miután a kormánypárti politikus átadta a ma Győrben a háború ellen kampányoló Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét a kongresszusnak, elmondta: a magyar nemzet mindig nemzedékekben gondolkodott, és minden korszaknak megvolt a maga küldetése. A jelenlegi nemzeti oldalon belül az első a rendszerváltóké volt, a Fidesz alapítóié. A második a 35 és 50 év közöttieké, az ő idejükben az ország végérvényesen nemzeti, jobboldali irányt vett.

A harmadik nemzedéknek egy háborúkkal, válságokkal, kiszámíthatatlansággal és technológiai kihívásokkal teli világban kell helytállnia, és megőrizni a magyar nemzet egységét és erejét

– vázolta fel.

Ha győzne a Tisza, jönne a kötelező sorozás

A politikai igazgató szerint a háborús készülődés idején a brüsszeli vezetőket nem érdeklik az emberek mindennapi igényei. Egy HIMARS rakéta kilövése 150 ezer dollár, vagyis ötvenmillió forint, amiből akár négy-öt magyar hallgató is kaphatna egyéves ösztöndíjat a Harvardon, de háborúban a pénz nem ösztöndíjra megy, hanem rakétára – mondta. Orbán Balázs hozzátette:

Ha Magyarországnak olyan kormánya lesz, amely brüsszeli parancsra a háború és Ukrajna végsőkig tartó támogatása mellett teszi le a voksát, akkor idehaza is kötelező sorozás lesz. Ruszin-Szendi tábornok már meg is mondta: „Szlava Ukrajini!”, mindenkit be fognak rántani.

– Mutassuk meg együtt a háborúpárti liberálisoknak, hogy Magyarország a rend és szabadság országa, és így is marad. Hogy itt jó élni, és így is marad. Itt béke van, és így is marad. Béke van – felejts el minden háborút! Nem leszünk Brüsszel katonája! Akkor, de csakis akkor: együtt, a három nemzedék együtt, naggyá fogja tenni Magyarországot! – zárta beszédét.