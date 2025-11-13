Tömegek tiltakoztak a tiszás tervek és a sorkatonaság visszavezetése ellen

– Egyre többen érzik a mi generációnkból, hogy Ruszin-Szendi Romulusz sorkatonasággal kapcsolatos kijelentései vállalhatatlanok – mondta el lapunknak a Fidelitas aláírásgyűjtésével kapcsolatban Bagi Barna, az ifjúsági szervezet alelnöke.

Fotó: Forrás: HírTV

Kiemelte, nagyon sokat foglalkozik nemzetpolitikával, jár például a Vajdaságba, ahol a legtöbbeknek személyes tapasztalata van arról, hogy egy háború önmagában milyen tragédiákkal jár. Ennél sokkal rosszabb a helyzet Kárpátalján, ahol a háború brutális következményei nap mint nap megismétlődnek. Ezek a tények ugyanakkor az alelnök szerint nem szivárognak be a fiatalok mindennapjaiba. Ruszin-Szendi Romulusz nyilatkozata a politikus szerint viszont kellőképpen kijózanító volt a hazai fiatalság számára.

Ruszin-Szendi Romulusznak nagyon veszélyes ez a mondata, hiszen egyrészt a Tisza Párt egyik legfontosabb emberéről beszélünk, másrészt pedig azt a fajta háborús pszichózist tartalmazza, amit már, Európa-szerte észlelünk, és amely most már tettekben is megnyilvánul. Az, hogy a következő hétéves költségvetés egyharmada csak a háborúról és Ukrajna finanszírozásáról szól, egyszerűen nonszensz

– jelentette ki Bagi Barna.

Véleménye szerint valós esély van arra, hogy amennyiben a Tisza Párt a hatalom közelébe kerülne, akkor nem állna ellen a brüsszeliták háborúpárti törekvéseinek. Úgy véli, ezért nagyon fontos az, hogy a Fidelitas kampányt indított el, amelynek a következő eleme egy országos méretű szórólapozás lesz.