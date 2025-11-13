Ruszin-Szendi RomuluszUkrajnaBagi BarnaFidelitassorkatonaság

Tömegek tiltakoztak a tiszás tervek és a sorkatonaság visszavezetése ellen

Jól halad a Fidelitas aláírásgyűjtő akciója, amelyet azok után indított az ifjúsági szervezet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a sorkatonaság visszavezetésével kapcsolatos kijelentéseket tett a Tisza Párt egyik fórumán.

2025. 11. 13.
– Egyre többen érzik a mi generációnkból, hogy Ruszin-Szendi Romulusz sorkatonasággal kapcsolatos kijelentései vállalhatatlanok – mondta el lapunknak a Fidelitas aláírásgyűjtésével kapcsolatban Bagi Barna, az ifjúsági szervezet alelnöke. 

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter, háború
Fotó: Forrás: HírTV

Kiemelte, nagyon sokat foglalkozik nemzetpolitikával, jár például a Vajdaságba, ahol a legtöbbeknek személyes tapasztalata van arról, hogy egy háború önmagában milyen tragédiákkal jár. Ennél sokkal rosszabb a helyzet Kárpátalján, ahol a háború brutális következményei nap mint nap megismétlődnek. Ezek a tények ugyanakkor az alelnök szerint nem szivárognak be a fiatalok mindennapjaiba. Ruszin-Szendi Romulusz nyilatkozata a politikus szerint viszont kellőképpen kijózanító volt a hazai fiatalság számára.

Ruszin-Szendi Romulusznak nagyon veszélyes ez a mondata, hiszen egyrészt a Tisza Párt egyik legfontosabb emberéről beszélünk, másrészt pedig azt a fajta háborús pszichózist tartalmazza, amit már, Európa-szerte észlelünk, és amely most már tettekben is megnyilvánul. Az, hogy a következő hétéves költségvetés egyharmada csak a háborúról és Ukrajna finanszírozásáról szól, egyszerűen nonszensz

 – jelentette ki Bagi Barna. 

Véleménye szerint valós esély van arra, hogy amennyiben a Tisza Párt a hatalom közelébe kerülne, akkor nem állna ellen a brüsszeliták háborúpárti törekvéseinek. Úgy véli, ezért nagyon fontos az, hogy a Fidelitas kampányt indított el, amelynek a következő eleme egy országos méretű szórólapozás lesz. 

Mint ismert, petíciót indított a Fidelitas annak érdekében, hogy Magyarországon ne vezessék vissza a sorkatonaságot. A kezdeményezés Ruszin-Szendi Romulusz korábbi honvédségi vezető kijelentésére reagál. 

Az ukrajnai háborúban való magyar részvételt támogató bukott tábornok azt is mondta, nem megszüntettük, csak felfüggesztettük a sorkatonaságot, így ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal. 

A botrányos kijelentésekkel kapcsolatban Ruszin-Szendi Romulusz végül magyarázkodni kényszerült, és azt állította, a kormányzati propaganda kiragadott egy részletet az egyik beszédéből, azért, hogy félelmet keltsen és szándékosan megvezesse a lakosságot, majd pedig a Fidesz-kormányt vádolta meg azzal, hogy a sorkatonaság visszaállítását támogatja. Ugyanakkor a Tisza Párt több alkalommal támogatta az Európai Parlament háborúpárti határozatait, és Magyar Péter neve előterjesztőként is szerepelt olyan indítványon, amely a GDP egy részének katonai célú felhasználását javasolta.

Külföldön a sorkatonaság már valós probléma

Európa-szerte egyre gyakrabban vetődik fel a sorkatonaság visszaállítása, a háborúpárti vezetők folyamatosan azt állítják, hogy fel kell készülni egy háborúra Oroszország ellen. Lengyelország például megkezdi a „Mindig készenlétben” nevű honvédelmi programot, amelynek keretében két éven belül mintegy 400 ezer állampolgár részesül katonai és túlélési képzésben. A döntést a lengyel védelmi miniszter az orosz fenyegetéssel indokolta.

Miközben Berlinben egyre hevesebb vita bontakozik ki a kötelező katonai szolgálat visszaállításáról, a német fiatalok egyre határozottabban üzennek: nem kérnek sem a háborúból, sem abból, hogy Ukrajnába küldjék őket. Horvátországban megszavazta a parlament a kötelező sorkatonaság visszaállítását. A Tisza testvérpártjának törvényjavaslata szerint már 2025-ben megkezdhetik a katonai behívok kiküldését.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök (Fotó: Mirkó István)

