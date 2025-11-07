Lengyelország, Ukrajna közvetlen szomszédjaként, lépésről lépésre vezeti vissza az általános katonai felkészítést – a magyar Tisza Párt testvépártjának javaslata alapján. A program célja, hogy az ország lakossága széles körben szerezzen védelmi ismereteket, és szükség esetén mozgósítható tartalékállományt képezzen, írta a Deutsche Welle.
A Tisza lengyel testvérpártja fokozatosan visszahozza a sorkatonaságot
Lengyelország megkezdi a „Mindig készenlétben” nevű honvédelmi programot, amelynek keretében két éven belül mintegy 400 ezer állampolgár részesül katonai és túlélési képzésben. A döntést a lengyel védelmi miniszter az orosz fenyegetéssel indokolta.
A háború Ukrajnában a határainkon túl tombol, a Balti-tengerben szabotázsakciók történnek, és a kibertérben is folyik a harc. A második világháború óta nem éltünk ilyen veszélyes időket
– jelentette ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Lengyelország védelmi minisztere.
A politikus hozzátette:
Ez lesz a lengyel történelem legnagyobb honvédelmi kiképzési programja. Minden lengyel állampolgár számára nyitva áll – az általános iskolás gyerekektől egészen a nyugdíjasokig.
Lengyelország: Rekordösszegű védelmi költségvetés
Lengyelország az orosz invázió kezdete óta évről évre emeli védelmi kiadásait, és jelenleg a GDP 4,8 százalékát fordítja hadseregére – ezzel a NATO-tagállamok között is az élre került. A lengyel haderő létszáma jelenleg 216 ezer fő, de a kormány célja, hogy a következő évtizedben legalább harmadával növelje ezt a számot. A most induló program egy átfogó honvédelmi koncepció része. Cezary Tomczyk, a lengyel védelmi miniszter helyettese közölte:
Az év végéig 100 ezer ember kiképzését tervezzük. A cél, hogy mindenki rendelkezzen alapvető önvédelmi, egészségügyi és válságkezelési ismeretekkel.
Wieslaw Kukula, a vezérkar főnöke szerint a program „nemcsak a hadsereg tartalékait erősíti, hanem a társadalom ellenálló képességét is növeli”. A képzésben résztvevők túlélési technikákat, elsősegélynyújtást, kiberbiztonsági alapismereteket és válsághelyzeti viselkedést tanulnak majd.
További Külföld híreink
Ukrajnát felkészületlenül érte a háború
Kosiniak-Kamysz szerint Lengyelország számára tanulságos volt, hogy Ukrajnát 2022-ben váratlanul érte az orosz támadás.
Az ukránokat felkészületlenül érte a háború. Az elmúlt négy év alatt megszerezték ezeket a képességeket, de a konfliktus kitörésekor hiányoztak a válságkezelési ismeretek. Nekünk minden eshetőségre fel kell készülnünk
– mondta a védelmi miniszter.
A kezdeményezést még tavasszal jelentette be Donald Tusk miniszterelnök, aki szerint Lengyelország célja, hogy „tartalékosok hadseregét építse fel” a keleti határ mentén fokozódó biztonsági kockázatokra válaszolva.
További Külföld híreink
Borítókép: A lengyel kiberfegyveres erők jelvénye (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Irány a Fehér Ház!
Magyar–amerikai-csúcs hamarosan – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Stratégiai partnerség és közös célok: a magyar–amerikai kapcsolatok fejlődése
A kormányok a szuverenitás, a nemzeti érdek és a konzervatív értékek hangsúlyozásában találtak közös hangot.
Szijjártó Péter diplomáciai bemelegítése Washingtonban
21 kilométer reggeli előtt.
Hiába a balliberális hiszti: Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége megingathatatlan
Hosszú ideje támogatja egymást a két vezető.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Irány a Fehér Ház!
Magyar–amerikai-csúcs hamarosan – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Stratégiai partnerség és közös célok: a magyar–amerikai kapcsolatok fejlődése
A kormányok a szuverenitás, a nemzeti érdek és a konzervatív értékek hangsúlyozásában találtak közös hangot.
Szijjártó Péter diplomáciai bemelegítése Washingtonban
21 kilométer reggeli előtt.
Hiába a balliberális hiszti: Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége megingathatatlan
Hosszú ideje támogatja egymást a két vezető.