A Tisza lengyel testvérpártja fokozatosan visszahozza a sorkatonaságot

A háború Ukrajnában a határainkon túl tombol, a Balti-tengerben szabotázsakciók történnek, és a kibertérben is folyik a harc. A második világháború óta nem éltünk ilyen veszélyes időket

– jelentette ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Lengyelország védelmi minisztere.

A politikus hozzátette:

Ez lesz a lengyel történelem legnagyobb honvédelmi kiképzési programja. Minden lengyel állampolgár számára nyitva áll – az általános iskolás gyerekektől egészen a nyugdíjasokig.

Lengyelország: Rekordösszegű védelmi költségvetés

Lengyelország az orosz invázió kezdete óta évről évre emeli védelmi kiadásait, és jelenleg a GDP 4,8 százalékát fordítja hadseregére – ezzel a NATO-tagállamok között is az élre került. A lengyel haderő létszáma jelenleg 216 ezer fő, de a kormány célja, hogy a következő évtizedben legalább harmadával növelje ezt a számot. A most induló program egy átfogó honvédelmi koncepció része. Cezary Tomczyk, a lengyel védelmi miniszter helyettese közölte:

Az év végéig 100 ezer ember kiképzését tervezzük. A cél, hogy mindenki rendelkezzen alapvető önvédelmi, egészségügyi és válságkezelési ismeretekkel.

Wieslaw Kukula, a vezérkar főnöke szerint a program „nemcsak a hadsereg tartalékait erősíti, hanem a társadalom ellenálló képességét is növeli”. A képzésben résztvevők túlélési technikákat, elsősegélynyújtást, kiberbiztonsági alapismereteket és válsághelyzeti viselkedést tanulnak majd.