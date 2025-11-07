LengyelországUkrajnaprogramkiképzéssorkatonaság

A Tisza lengyel testvérpártja fokozatosan visszahozza a sorkatonaságot

Lengyelország megkezdi a „Mindig készenlétben” nevű honvédelmi programot, amelynek keretében két éven belül mintegy 400 ezer állampolgár részesül katonai és túlélési képzésben. A döntést a lengyel védelmi miniszter az orosz fenyegetéssel indokolta.

Szabó István
Forrás: Deutsche Welle2025. 11. 07. 13:49
A lengyel kiberfegyveres erők jelvénye Fotó: Aleksander Kalka Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lengyelország, Ukrajna közvetlen szomszédjaként, lépésről lépésre vezeti vissza az általános katonai felkészítést – a magyar Tisza Párt testvépártjának javaslata alapján. A program célja, hogy az ország lakossága széles körben szerezzen védelmi ismereteket, és szükség esetén mozgósítható tartalékállományt képezzen, írta a Deutsche Welle.

Lengyelország
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter sajtótájékoztatón vesz részt a lengyel hadsereg vezérkarával (Fotó :NurPhoto/AFP/ Aleksander Kalka)

A háború Ukrajnában a határainkon túl tombol, a Balti-tengerben szabotázsakciók történnek, és a kibertérben is folyik a harc. A második világháború óta nem éltünk ilyen veszélyes időket

– jelentette ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Lengyelország védelmi minisztere.

A politikus hozzátette: 

Ez lesz a lengyel történelem legnagyobb honvédelmi kiképzési programja. Minden lengyel állampolgár számára nyitva áll – az általános iskolás gyerekektől egészen a nyugdíjasokig.

Lengyelország: Rekordösszegű védelmi költségvetés

Lengyelország az orosz invázió kezdete óta évről évre emeli védelmi kiadásait, és jelenleg a GDP 4,8 százalékát fordítja hadseregére – ezzel a NATO-tagállamok között is az élre került. A lengyel haderő létszáma jelenleg 216 ezer fő, de a kormány célja, hogy a következő évtizedben legalább harmadával növelje ezt a számot. A most induló program egy átfogó honvédelmi koncepció része. Cezary Tomczyk, a lengyel védelmi miniszter helyettese közölte: 

Az év végéig 100 ezer ember kiképzését tervezzük. A cél, hogy mindenki rendelkezzen alapvető önvédelmi, egészségügyi és válságkezelési ismeretekkel.

Wieslaw Kukula, a vezérkar főnöke szerint a program „nemcsak a hadsereg tartalékait erősíti, hanem a társadalom ellenálló képességét is növeli”. A képzésben résztvevők túlélési technikákat, elsősegélynyújtást, kiberbiztonsági alapismereteket és válsághelyzeti viselkedést tanulnak majd.

Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces, General Wieslaw Kukula, and the Division General of the Polish Cyberspace Defence Forces, Karol Molenda, take part in a press conference at the General Staff of the Polish Army in Warsaw, Poland, on November 6, 2025. The Polish Deputy Prime Minister and Minister of Defence, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, holds a press conference in which he presents, together with State Secretary at the defence ministry Cezary Tomczyk, the Chief of the General Staff of the Polish Armed Forces, General Wieslaw Kukula, and the Division General of the Polish Cyberspace Defence Forces, Karol Molenda, a new defence public training programme called ''wGotowosci'' (In readiness). This programme is aimed at every Polish citizen from the age of 18 who wants to deepen their knowledge about defence, first aid in situations of natural disaster or armed conflict, and cyber security, among others. Every Polish citizen can sign up for the training voluntarily via the government's ID App mObywatel. The government, led by Prime Minister Donald Tusk, aims to train 100,000 volunteers annually by 2027 and works to increase the availability of training for citizens, as well as enhance national security through initiatives like improved emergency shelters and self-defense courses for the public. (Photo by/NurPhoto) (Photo by Aleksander Kalka / NurPhoto via AFP)
Wieslaw Kukula tábornok, a Lengyel Fegyveres Erők Vezérkari főnöke és Karol Molenda, a Lengyel Kibervédelmi Erők Hadosztályfőnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/ Aleksander Kalka)

Ukrajnát felkészületlenül érte a háború

Kosiniak-Kamysz szerint Lengyelország számára tanulságos volt, hogy Ukrajnát 2022-ben váratlanul érte az orosz támadás.

Az ukránokat felkészületlenül érte a háború. Az elmúlt négy év alatt megszerezték ezeket a képességeket, de a konfliktus kitörésekor hiányoztak a válságkezelési ismeretek. Nekünk minden eshetőségre fel kell készülnünk

– mondta a védelmi miniszter.

A kezdeményezést még tavasszal jelentette be Donald Tusk miniszterelnök, aki szerint Lengyelország célja, hogy „tartalékosok hadseregét építse fel” a keleti határ mentén fokozódó biztonsági kockázatokra válaszolva. 

Borítókép: A lengyel kiberfegyveres erők jelvénye (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu