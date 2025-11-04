TuskpropagandaLengyelországkormányháború

Tusk hatalmas pofont kapott odahaza

A legújabb közvélemény-kutatás szerint a lengyel társadalom többsége nem támogatja a kötelező katonai szolgálat visszaállítását. A Rzeczpospolita című napilap megrendelésére készült felmérés szerint a lengyelek egyre inkább elutasítják a Donald Tusk vezette kormány háborús retorikáját.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 11. 04. 12:54
Donald Tusk lengyel miniszterelnök
Donald Tusk kormánya az elmúlt hónapokban igyekezett háborús retorikával mozgósítani a lengyel közvéleményt, rendszeresen hangoztatva, hogy Oroszország bármikor támadást indíthat a NATO keleti határai ellen. A felmérés azonban azt mutatja, hogy a félelemkeltés nem vált be: a lengyelek többsége elutasítja, hogy újra kötelezővé tegyék a sorkatonaságot, írta az Origo.

Polish Prime Minister Donald Tusk after the National Convention of the Civic Coalition, where the merger of three parties into one ,Civic Coalition was announced in Warsaw, Poland, on October 25, 2025. NO SALES POLAND (Photo by Andrzej Iwanczuk/NurPhoto) (Photo by ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto via AFP)
Donald Tusk lengyel miniszterelnök

A Rzeczpospolita szerint a változás hátterében az amerikai politikai irányváltás áll. 

Trump még februárban egy zárt körű egyeztetésen nyíltan közölte Volodimir Zelenszkijjel, hogy „nem nyeritek meg ezt a háborút”, majd jelezte, hogy Washington nem fog korlátlanul támogatást biztosítani Kijevnek. Nemrégiben ugyan felmerült, hogy az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat is küldhet Ukrajnának, de a korábbi lendület egyértelműen megtört. Nem kapják meg az ukránok a rakétákat.

Az idősebbek és a baloldaliak támogatják leginkább a sorkatonaságot

A lengyel felmérés érdekes társadalmi mintázatot mutat. A 70 év felettiek körében 59 százalék támogatná a sorkatonaság visszaállítását, miközben a magasabban képzettek között 52 százalék kifejezetten ellene van. A politikai beállítottság szerinti bontás még elképesztőbb: a baloldali szavazók között 49 százalék támogatja a kötelező szolgálatot, míg a jobboldaliak körében a legmagasabb az elbizonytalanodás – 21 százalékuk nem tudott egyértelműen állást foglalni. Nemek szerint nincs jelentős eltérés: a férfiak és nők egyaránt 39 százaléka támogatná az ötletet, de a nők 49 százaléka elutasítja.

A kötelező katonai szolgálat Lengyelországban a kommunista időszak öröksége, amelyet 2008-ban függesztettek fel. A rendszert sokan a szovjet befolyás és az állami kényszer szimbólumának tartották. A 2022-es orosz invázió után azonban a félelem a háborútól ismét előtérbe hozta a nemzeti védelem kérdését.

A 2023-as felmérésben a válaszadók még csak 17,5 százalék gondolta úgy, hogy a lengyel kormány visszaállíthatja a sorkatonaságot, ám a mostani adatok szerint a társadalmi támogatás a legutóbbi hónapban drasztikusan visszaesett.

In Krakow, Poland, on October 3, 2025, soldiers participate in the official celebrations of the 6th Airborne Brigade Day at the Polish Aviation Museum. On the occasion of the 6th Airborne Brigade Day, named after Brigadier General Stanislaw Sosabowski, a ceremonial assembly takes place at the Polish Aviation Museum. During the event, decorations are awarded, followed by a parade featuring a parachute jump demonstration. The celebration also includes stands prepared by various uniformed services for participants. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
Lengyel katonák Krakkóban

Tusk önkéntes képzésekre váltana

A lengyel védelmi minisztérium a közvélemény-kutatásra reagálva bejelentette, hogy önkéntes honvédelmi kiképzéseket indítanak.

„A közeljövőben bemutatjuk az általános védelmi kiképzés programját. A gyakorlatok önkéntesek lesznek, de széles körben elérhetők” – közölte a tárca a Rzeczpospolitával.

A minisztérium hozzátette: a pilotprogram még idén elindul, 2027-től pedig évente akár 100 ezer ember is részt vehetne a kiképzésben, akár a munkahelyén keresztül.

Politikai üzenet Varsónak és Brüsszelnek

A friss felmérés nemcsak a lengyel belpolitikának, hanem az Európai Uniónak és a NATO-nak is fontos jelzés: a lengyelek többsége nem akar háborút és nem támogatja a kényszerű katonáskodást, még a keleti front közeledő árnyékában sem.

Donald Tusk kormányának tehát egyre nehezebb dolga lesz, ha a háborús propaganda jegyében akarja mozgósítani a közvéleményt, a társadalom ugyanis inkább békét, mint háborús készülődést szeretne.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Andrzej Iwanczuk)

