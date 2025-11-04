Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

A Polgári Platform legutóbbi kongresszusán Donald Tusk nemcsak a szokott módon támadta Jaroslaw Kaczynskit és Orbán Viktort, hanem nyíltan beismerte, hogy együttműködik Magyar Péterrel annak érdekében, hogy segítsen eltávolítani a Fideszt a hatalomból, és Brüsszel által támogatott baloldali–liberális koalíciót juttasson kormányra Magyarországon.

Az elnökválasztáson elszenvedett súlyos vereség után Tusk most a legkésőbb két év múlva esedékes parlamenti választásokra készíti fel táborát. A tét hatalmas: a liberális kormányerőket nemcsak a hatalom elvesztése fenyegeti – amire hónapok óta minden közvélemény-kutatás utal –, hanem akár többéves büntetőjogi felelősségrevonás is a már eddig elkövetett jogsértések miatt. Tusk ezért október 25-én megtette az első lépést egy egységes baloldali–liberális párt létrehozása felé. Egyelőre kisebb pártokat olvasztott be, azok vezetőivel pedig szorosabbra fűzte az eddigi szövetséget.

A programbeszédje során nem maradhattak el az Orbán és Kaczynski elleni támadások sem, akikről – szokásához híven – oroszbarát és ukránellenes politikusokként beszélt. Tusk számára ugyanis mindenki gyanús, akinek egyszerűen a saját hazája érdekei a legfontosabbak.

Világos, hogy miért: hiszen ő maga egy brüsszeli–berlini báb, aki mindig olyan politikát folytat, ami éppen külföldi megbízóinak érdekeit szolgálja.

Ezért, amikor 2007 és 2014 közötti első kormányzása idején Németországot az „újrakezdés az oroszokkal” (az úgynevezett reset) politikája határozta meg, Tusk és Sikorski voltak ennek a politikának a leghűségesebb képviselői Lengyelországban. Most pedig, amikor a politikai irány 180 fokos fordulatot vett, Tusk és Sikorski is ezt követik vakbuzgalommal.

Tusknak nem tetszett, hogy az 1956-os magyar forradalom évfordulója alkalmából tartott beszédében Orbán Viktor az Európai Unió centralizációjából fakadó veszélyeket hangsúlyozta. Számára, aki Brüsszel utasításait hajtja végre, nem fontosak azok a veszélyek, amelyekkel az őrült, zéróemissziós zöldpolitika fenyeget, amit egyszerűen ki kéne dobni a szemétbe.

Az Egyesült Államok, Kína és India sokszínű, ideológiamentes energiapolitikát folytatnak, miközben Európa haldoklik, mert Brüsszel olyan korlátozásokat ró olyan országokra, mint Lengyelország és Magyarország, amelyek tönkreteszik a gazdaságokat, és megemelik a termelési költségeket – sok iparágat versenyképtelenné téve a külföldi konkurenciával szemben.