Magyar Péter szövetségese erőszakkal fenyegeti az ellenfeleit

Donald Tusk lengyel miniszterelnök nemrég közösségi oldalán posztolt. Magyar Péter szövetségese megüzente Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszternek, hogy vagy Budapest, vagy a börtön. Az Európai Unió vezetése pedig úgy fest ismét nem tesz semmit a politikai agresszió ellen.

Magyar Péter szövetségese az ellenfeleit fenyegeti

Fotó: SEBASTIAN ELIAS UTH / Ritzau Scanpix

A lengyel elnök és kormánya teljes körű támadást indított az ellenzék ellen. Nemrég a lengyel elnökválasztáson előretört a jobboldal, hiszen Karol Nawrockit választották meg köztársasági elnöknek. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy a korábbi kormányzat igazságügyi miniszterével, Zbigniew Ziobróval találkozott.

Posztjában a miniszterelnök emlékeztetett, hogy „a lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük”.

A miniszterelnök egyúttal hangsúlyozta, hogy jogtiprást eközben Brüsszel némán nézi.

Nem sokkal később Donald Tusk lengyel miniszterelnök is posztolt közösségi oldalán és egyértelmű agresszív üzentet küldött. Magyar Péter szövetségese ugyanis megüzente a volt igazságügyi miniszternek – és ezzel együtt az ellenzéknek is –, hogy vagy a száműzetés, vagy a börtön.

Tombol az erőszak a lengyel kormány tetteiben és kijelentéseiben.

Albo w areszcie, albo w Budapeszcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2025

Magyar Péter szövetségese tehát úgy fest, maga szeretné az ellenzéket rács mögé zárni, és már nyíltan fenyeget is. A Brüsszel-párti lengyel kormány jogsértései ellen pedig az Európai Unió vezetése nem kíván felszólalni. Ez egy újabb bizonyíték a brüsszeli kettős mércére, hiszen mint ismeretes, a korábbi jobboldali kormányzatot több alkalommal is hazánkhoz hasonlóan fenyegették, a jogállamiságra hivatkozva.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)