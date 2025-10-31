Magyar Péter szövetségese erőszakkal fenyegeti az ellenfeleit

Donald Tusk lengyel miniszterelnök nemrég közösségi oldalán posztolt. Magyar Péter szövetségese megüzente Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszternek, hogy vagy Budapest, vagy a börtön. Az Európai Unió vezetése pedig úgy fest ismét nem tesz semmit a politikai agresszió ellen.
A lengyel elnök és kormánya teljes körű támadást indított az ellenzék ellen. Nemrég a lengyel elnökválasztáson előretört a jobboldal, hiszen Karol Nawrockit választották meg köztársasági elnöknek. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy a korábbi kormányzat igazságügyi miniszterével, Zbigniew Ziobróval találkozott.
Posztjában a miniszterelnök emlékeztetett, hogy „a lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük”.
A miniszterelnök egyúttal hangsúlyozta, hogy jogtiprást eközben Brüsszel némán nézi.
Nem sokkal később Donald Tusk lengyel miniszterelnök is posztolt közösségi oldalán és egyértelmű agresszív üzentet küldött. Magyar Péter szövetségese ugyanis megüzente a volt igazságügyi miniszternek – és ezzel együtt az ellenzéknek is –, hogy vagy a száműzetés, vagy a börtön.
Tombol az erőszak a lengyel kormány tetteiben és kijelentéseiben.
Magyar Péter szövetségese tehát úgy fest, maga szeretné az ellenzéket rács mögé zárni, és már nyíltan fenyeget is. A Brüsszel-párti lengyel kormány jogsértései ellen pedig az Európai Unió vezetése nem kíván felszólalni. Ez egy újabb bizonyíték a brüsszeli kettős mércére, hiszen mint ismeretes, a korábbi jobboldali kormányzatot több alkalommal is hazánkhoz hasonlóan fenyegették, a jogállamiságra hivatkozva.
Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)