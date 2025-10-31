TuskEurópai NéppártMagyar Péter

Magyar Péter szövetségese erőszakkal fenyegeti az ellenfeleit

Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelművé tette, hogy ellenfeleit vagy a börtönben, vagy száműzetésben akarja látni. Magyar Péter szövetségese, az Európai Néppárt tagja nyíltan fenyegeti ellenfeleit, ezt pedig Brüsszel szótlanul nézi. Az erőszak és az agresszió uralja a Tusk-féle kormányzatot.

2025. 10. 31.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök nemrég közösségi oldalán posztolt. Magyar Péter szövetségese megüzente Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszternek, hogy vagy Budapest, vagy a börtön. Az Európai Unió vezetése pedig úgy fest ismét nem tesz semmit a politikai agresszió ellen. 

A lengyel elnök és kormánya teljes körű támadást indított az ellenzék ellen. Nemrég a lengyel elnökválasztáson előretört a jobboldal, hiszen Karol Nawrockit választották meg köztársasági elnöknek. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy a korábbi kormányzat igazságügyi miniszterével, Zbigniew Ziobróval találkozott. 

Posztjában a miniszterelnök emlékeztetett, hogy „a lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük”. 

A miniszterelnök egyúttal hangsúlyozta, hogy jogtiprást eközben Brüsszel némán nézi. 

Nem sokkal később Donald Tusk lengyel miniszterelnök is posztolt közösségi oldalán és egyértelmű agresszív üzentet küldött. Magyar Péter szövetségese ugyanis megüzente a volt igazságügyi miniszternek – és ezzel együtt az ellenzéknek is –, hogy vagy a száműzetés, vagy a börtön. 

Tombol az erőszak a lengyel kormány tetteiben és kijelentéseiben.

Magyar Péter szövetségese tehát úgy fest, maga szeretné az ellenzéket rács mögé zárni, és már nyíltan fenyeget is. A Brüsszel-párti lengyel kormány jogsértései ellen pedig az Európai Unió vezetése nem kíván felszólalni. Ez egy újabb bizonyíték a brüsszeli kettős mércére, hiszen mint ismeretes, a korábbi jobboldali kormányzatot több alkalommal is hazánkhoz hasonlóan fenyegették, a jogállamiságra hivatkozva. 

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

